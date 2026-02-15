De Minaur trionfa a Rotterdam: terza finale, primo titolo indoor (Video)

Alex de Minaur conquista il titolo all’ATP 500 di Rotterdam, battendo in finale Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3 6-2. Per l’australiano si tratta del primo successo indoor e della consacrazione in un torneo che negli ultimi anni gli aveva riservato solo delusioni, con due finali perse.

Da testa di serie numero uno, De Minaur ha offerto la sua miglior prestazione della settimana proprio nell’atto conclusivo, non concedendo nemmeno una palla break e controllando il match dall’inizio alla fine.

«È questo l’obiettivo: riuscire a esprimersi al meglio nei momenti importanti», ha dichiarato l’australiano. «Durante il torneo cerchi soluzioni e modi per migliorare giorno dopo giorno, e oggi l’ho fatto. Sono davvero felice della prestazione. Terza finale qui… e finalmente è arrivato il titolo».

Una finale senza storia

Dopo un avvio equilibrato, il primo set si è deciso nel sesto game, quando De Minaur ha trovato due vincenti di grande qualità per ottenere il break. Era la prima volta che Auger-Aliassime perdeva il servizio dal secondo turno del torneo di Montpellier, vinto la settimana precedente.

Nel secondo set, l’australiano ha alzato ulteriormente il ritmo, strappando ancora il servizio nel quinto gioco e prendendo il controllo degli scambi con un atteggiamento più aggressivo. Poco dopo, il canadese ha chiesto un medical time-out fuori dal campo e, al rientro, è apparso meno brillante. De Minaur ne ha approfittato, chiudendo l’incontro senza esitazioni.

De Minaur leader negli ATP 500

Il successo a Rotterdam conferma l’australiano come uno dei giocatori più continui negli ATP 500 negli ultimi anni. Dal 2023, è il tennista con più vittorie in tornei di questa categoria, davanti a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Auger-Aliassime, reduce da otto successi consecutivi e dal titolo a Montpellier, puntava al nono trofeo indoor della carriera, ma ha dovuto arrendersi alla superiorità dell’avversario.

«Complimenti ad Alex e al suo team», ha detto il canadese durante la premiazione. «Abbiamo giocato tante volte: oggi ho fatto del mio meglio, ma sei stato semplicemente troppo forte. Terza finale qui, congratulazioni per la vittoria».

Per De Minaur, il titolo di Rotterdam rappresenta un traguardo importante: dopo due finali perse, il terzo tentativo è stato quello giusto. Un successo che conferma la sua crescita e lo proietta con fiducia verso il resto della stagione.





