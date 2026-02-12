ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Cocciaretto, Darderi e Stefanini in singolare (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Tomas Barrios Vera
vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Pedro Martinez (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Buse vs Sebastian Baez (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Mariano Navone (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Estadio 2 – ore 18:00
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo / Francisco Comesana vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Fernando Romboli vs Andrea Collarini / Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rotterdam – 2° Turno – Indoor Hard
Centre Court – ore 11:00
Karen Khachanov
vs Jaume Munar
ATP Rotterdam
Karen Khachanov [5]
15
6
6
3
Jaume Munar•
15
7
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Munar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
J. Munar
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
J. Munar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-4 → 4-5
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Botic van de Zandschulp vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Alex de Minaur vs Stan Wawrinka (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Ugo Humbert vs Guy Den Ouden
ATP Rotterdam
Ugo Humbert
6
6
Guy Den Ouden
4
3
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
U. Humbert
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
G. Den Ouden
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
1-1 → 1-2
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Santiago Gonzalez / David Pel (Non prima 13:30)
ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens
15
6
5
Santiago Gonzalez / David Pel•
15
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ho / Jebens
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
S. Gonzalez / Pel
4-2 → 4-3
S. Gonzalez / Pel
3-1 → 3-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / Jebens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
R. Ho / Jebens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-1 → 5-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Lucy Shuker vs Diede De Groot (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Sergei Lysov vs Gordon Reid
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Dallas – 2° Turno – Hard
Center Court – ore 19:00
Ethan Quinn
vs Marin Cilic
Il match deve ancora iniziare
Denis Shapovalov vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Alexander Erler / Robert Galloway vs Evan King / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Adrian Mannarino vs Ben Shelton (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Tommy Paul vs Miomir Kecmanovic
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Jack Pinnington Jones vs Eliot Spizzirri
Il match deve ancora iniziare
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli / Alejandro Davidovich Fokina vs Christian Harrison / Neal Skupski
Il match deve ancora iniziare
Adam Pavlasek / John-Patrick Smith vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Doha – Quarti di Finale – hard
Centre Court – ore 13:00
Jelena Ostapenko
vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 13:00
WTA Doha
Jelena Ostapenko
0
5
Elisabetta Cocciaretto•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-2 → 5-3
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Iga Swiatek vs Maria Sakkari
Il match deve ancora iniziare
(10) Victoria Mboko vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(14) Karolina Muchova vs Anna Kalinskaya
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 1 – ore 13:00
Storm Hunter / Maya Joint vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic Inizio 13:00
WTA Doha
Storm Hunter / Maya Joint
0
2
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Maya Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-5 → 2-5
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-4 → 1-4
Storm Hunter / Maya Joint
0-3 → 0-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-0 → 0-1
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez
Il match deve ancora iniziare
(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Matilde Jorge
vs (9) Kaitlin Quevedo Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Matilde Jorge
40
7
2
Kaitlin Quevedo [9]•
A
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Matilde Jorge
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Matilde Jorge
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Matilde Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alina Korneeva vs (7) Greet Minnen
Il match deve ancora iniziare
(1) Viktorija Golubic vs Lucrezia Stefanini Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Francisca Jorge / Matilde Jorge vs (2) Maia Lumsden / (2) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Irina Bara / Iryna Shymanovich vs Carmen Corley / Ivana Corley Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Irina Bara / Iryna Shymanovich•
0
3
4
0
Carmen Corley / Ivana Corley
0
6
6
0
Vincitore: Corley / Corley
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina Bara / Iryna Shymanovich
4-5 → 4-6
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Irina Bara / Iryna Shymanovich
4-3 → 4-4
Carmen Corley / Ivana Corley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Carmen Corley / Ivana Corley
2-2 → 2-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
2-1 → 2-2
Carmen Corley / Ivana Corley
2-0 → 2-1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
3-5 → 3-6
Carmen Corley / Ivana Corley
3-4 → 3-5
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Carmen Corley / Ivana Corley
2-3 → 2-4
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Carmen Corley / Ivana Corley
1-2 → 1-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Carmen Corley / Ivana Corley
1-0 → 1-1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Leyre Romero Gormaz vs Lola Radivojevic
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Leyre Romero Gormaz
15
2
Lola Radivojevic•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Gaz e’ un 1000! Il WTA di Doha e’ un 1000!
Suvvia almeno questo!
Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….
La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.
Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.
Solo guardando gli ultimi 2 anni, più questo inizio 2026, bisogna rilevare che 40 volte in 46 tornei la Ostapenko non ha superato il terzo turno.
Solo a Roma 2024 perse al quarto match,per il resto,una volta vinti 3 match consecutivi,sono arrivate:
Vittoria ad Adelaide e Linz 2024, Quarto di finale Wimbledon, finale proprio a Doha lo scorso anno e vittoria a Stoccarda.
Questo per dire il rapporto conflittuale con il tennis, l’incapacità di incanalare tanta potenzialità,ma una volta che ci fa la bocca le viene voglia di fare le cose come si deve e avviene la trasformazione genetica PenkoDoll.
Inutile mentire sulle possibilità della Cocciaretto, percentuale bassissima. In