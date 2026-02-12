Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Cocciaretto, Darderi e Stefanini in singolare (LIVE)

12/02/2026 11:41 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Tomas Barrios Vera CHI vs Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Pedro Martinez ESP (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Sebastian Baez ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Mariano Navone ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 18:00
Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG / Francisco Comesana ARG vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Fernando Romboli BRA vs Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 2° Turno – Indoor Hard

Centre Court – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Jaume Munar ESP
ATP Rotterdam
Karen Khachanov [5]
15
6
6
3
Jaume Munar
15
7
3
5
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Ugo Humbert FRA vs Guy Den Ouden NED

ATP Rotterdam
Ugo Humbert
6
6
Guy Den Ouden
4
3
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED (Non prima 13:30)

ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens
15
6
5
Santiago Gonzalez / David Pel
15
2
3
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Lucy Shuker GBR vs Diede De Groot NED (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Sergei Lysov ISR vs Gordon Reid GBR

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – 2° Turno – Hard

Center Court – ore 19:00
Ethan Quinn USA vs Marin Cilic CRO
Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Evan King USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Ben Shelton USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Quarti di Finale – hard

Centre Court – ore 13:00
Jelena Ostapenko LAT vs Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 13:00
WTA Doha
Jelena Ostapenko
0
5
Elisabetta Cocciaretto
40
3
Mostra dettagli

(1) Iga Swiatek POL vs Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

(10) Victoria Mboko CAN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(14) Karolina Muchova CZE vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 13:00
Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB Inizio 13:00

WTA Doha
Storm Hunter / Maya Joint
0
2
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
0
6
1
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Su-Wei Hsieh TPE / (3) Jelena Ostapenko LAT vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Matilde Jorge POR vs (9) Kaitlin Quevedo ESP Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Matilde Jorge
40
7
2
Kaitlin Quevedo [9]
A
5
2
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (7) Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs Lucrezia Stefanini ITA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Francisca Jorge POR / Matilde Jorge POR vs (2) Maia Lumsden GBR / (2) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Irina Bara ROU / Iryna Shymanovich BLR vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0
3
4
0
Carmen Corley / Ivana Corley
0
6
6
0
Vincitore: Corley / Corley
Mostra dettagli

Leyre Romero Gormaz ESP vs Lola Radivojevic SRB

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Leyre Romero Gormaz
15
2
Lola Radivojevic
0
0
Mostra dettagli

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Carole Monnet FRA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

alfredino (Guest) 12-02-2026 13:40

Scritto da Gaz
Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….
La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.
Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.

Gaz e’ un 1000! Il WTA di Doha e’ un 1000!
Suvvia almeno questo!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 12-02-2026 11:32

Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….

La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.

Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 12-02-2026 11:10

Solo guardando gli ultimi 2 anni, più questo inizio 2026, bisogna rilevare che 40 volte in 46 tornei la Ostapenko non ha superato il terzo turno.
Solo a Roma 2024 perse al quarto match,per il resto,una volta vinti 3 match consecutivi,sono arrivate:
Vittoria ad Adelaide e Linz 2024, Quarto di finale Wimbledon, finale proprio a Doha lo scorso anno e vittoria a Stoccarda.
Questo per dire il rapporto conflittuale con il tennis, l’incapacità di incanalare tanta potenzialità,ma una volta che ci fa la bocca le viene voglia di fare le cose come si deve e avviene la trasformazione genetica PenkoDoll.
Inutile mentire sulle possibilità della Cocciaretto, percentuale bassissima. In

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!