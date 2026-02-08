Challenger 50 Baton Rouge: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali
Challenger 50 Baton Rouge – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alexis Galarneau vs Qualifier
Antoine Ghibaudo vs (JR) Jack Kennedy
Raphael Perot vs Qualifier
Daniel Milavsky vs (8) Keegan Smith
(3) Andres Martin vs Cannon Kingsley
Erik Arutiunian vs Qualifier
Andre Ilagan vs Sebastian Gima
Christian Langmo vs (5) Garrett Johns
(6) Cedrik-Marcel Stebe vs Olaf Pieczkowski
(WC) Quinn Vandecasteele vs (WC) Matthew Forbes
Tristan McCormick vs Robert Strombachs
Qualifier vs (4) Stefan Kozlov
(7) Tyler Zink vs (Alt) Arda Azkara
Qualifier vs (WC) Braden Shick
(Alt) Justin Boulais vs Blaise Bicknell
Qualifier vs (2) Andres Andrade
Challenger 50 Baton Rouge – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Karl Poling vs Karlis Ozolins
(Alt) Valentin Basel vs (11) Ben Jones
(2) Stefan Dostanic vs Finn Bass
(Alt) Benjamin Thomas George vs (9) Evan Zhu
(3) Ryan Fishback vs (WC) Calin Teodor Stirbu
(Alt) Rafael De Alba vs (10) Matt Kuhar
(4) Felix Corwin vs (WC) Nikolas Stoot
(WC) Sasa Markovic vs (7) Strong Kirchheimer
(5) Ryan Dickerson vs Enzo Kohlmann De Freitas
(Alt) Franco Ribero vs (12) Noah Schachter
(6) Kaylan Bigun vs (WC) Andrej Loncarevic
(Alt) Ronald Hohmann vs (8) Matteo Covato
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit