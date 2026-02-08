Challenger 50 Baton Rouge: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger 50 Baton Rouge – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Alexis Galarneau vs Qualifier

Antoine Ghibaudo vs (JR) Jack Kennedy

Raphael Perot vs Qualifier

Daniel Milavsky vs (8) Keegan Smith

(3) Andres Martin vs Cannon Kingsley

Erik Arutiunian vs Qualifier

Andre Ilagan vs Sebastian Gima

Christian Langmo vs (5) Garrett Johns

(6) Cedrik-Marcel Stebe vs Olaf Pieczkowski

(WC) Quinn Vandecasteele vs (WC) Matthew Forbes

Tristan McCormick vs Robert Strombachs

Qualifier vs (4) Stefan Kozlov

(7) Tyler Zink vs (Alt) Arda Azkara

Qualifier vs (WC) Braden Shick

(Alt) Justin Boulais vs Blaise Bicknell

Qualifier vs (2) Andres Andrade

(1) Karl Polingvs Karlis Ozolins(Alt) Valentin Baselvs (11) Ben Jones

(2) Stefan Dostanic vs Finn Bass

(Alt) Benjamin Thomas George vs (9) Evan Zhu

(3) Ryan Fishback vs (WC) Calin Teodor Stirbu

(Alt) Rafael De Alba vs (10) Matt Kuhar

(4) Felix Corwin vs (WC) Nikolas Stoot

(WC) Sasa Markovic vs (7) Strong Kirchheimer

(5) Ryan Dickerson vs Enzo Kohlmann De Freitas

(Alt) Franco Ribero vs (12) Noah Schachter

(6) Kaylan Bigun vs (WC) Andrej Loncarevic

(Alt) Ronald Hohmann vs (8) Matteo Covato