Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Baton Rouge: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

08/02/2026 08:42 Nessun commento
Matteo Covato, classe 2005
Matteo Covato, classe 2005

USA Challenger 50 Baton Rouge – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alexis Galarneau CAN vs Qualifier
Antoine Ghibaudo FRA vs (JR) Jack Kennedy USA
Raphael Perot FRA vs Qualifier
Daniel Milavsky USA vs (8) Keegan Smith USA

(3) Andres Martin USA vs Cannon Kingsley USA
Erik Arutiunian BLR vs Qualifier
Andre Ilagan USA vs Sebastian Gima ROU
Christian Langmo USA vs (5) Garrett Johns USA

(6) Cedrik-Marcel Stebe GER vs Olaf Pieczkowski POL
(WC) Quinn Vandecasteele USA vs (WC) Matthew Forbes USA
Tristan McCormick USA vs Robert Strombachs LAT
Qualifier vs (4) Stefan Kozlov USA

(7) Tyler Zink USA vs (Alt) Arda Azkara TUR
Qualifier vs (WC) Braden Shick USA
(Alt) Justin Boulais CAN vs Blaise Bicknell JAM
Qualifier vs (2) Andres Andrade ECU

USA Challenger 50 Baton Rouge – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Karl Poling USA vs Karlis Ozolins LAT
(Alt) Valentin Basel ARG vs (11) Ben Jones GBR

(2) Stefan Dostanic USA vs Finn Bass GBR
(Alt) Benjamin Thomas George CAN vs (9) Evan Zhu USA

(3) Ryan Fishback USA vs (WC) Calin Teodor Stirbu ROU
(Alt) Rafael De Alba MEX vs (10) Matt Kuhar USA

(4) Felix Corwin USA vs (WC) Nikolas Stoot USA
(WC) Sasa Markovic SRB vs (7) Strong Kirchheimer USA

(5) Ryan Dickerson USA vs Enzo Kohlmann De Freitas BRA
(Alt) Franco Ribero ARG vs (12) Noah Schachter USA

(6) Kaylan Bigun USA vs (WC) Andrej Loncarevic FRA
(Alt) Ronald Hohmann USA vs (8) Matteo Covato ITA

TAG: