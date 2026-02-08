Challenger 75 Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben sei azzurri nel Md
🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Principale – hard
(1) Francesco Maestrelli vs Michael Mmoh
(SE) Tom Gentzsch vs (JR) Benjamin Willwerth
Daniel Rincon vs Toby Samuel
Lorenzo Giustino vs (5) Daniel Merida
(4) Stefano Travaglia vs Qualifier
Qualifier vs Ryan Peniston
Sascha Gueymard Wayenburg vs Benjamin Hassan
(WC) Alejandro Moro Canas vs (8) George Loffhagen
(7) Pablo Llamas Ruiz vs (WC) Javier Barranco Cosano
(WC) Jacopo Berrettini vs (JR) Jacopo Vasami
Matej Dodig vs Qualifier
Qualifier vs (3) Luka Mikrut
(6) Lloyd Harris vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Tiago Pereira
(Alt) Pol Martin Tiffon vs (SE) Raul Brancaccio
Marc-Andrea Huesler vs (2) Sebastian Ofner
🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Qualificazione – hard
🇨🇿 Barton (1) vs 🇪🇸 Marrero Curbelo
🇵🇱 Kielan (Alt) vs 🇮🇹 Piraino (7)
🇯🇴 Shelbayh (2) vs 🇪🇸 Barroso Campos
🇪🇸 Sanchez Quilez (Alt) vs 🇷🇺 Kachmazov (9)
🇫🇷 Erhard (3) vs 🇪🇸 Almazan Valiente (Alt)
🇪🇸 Garcia Hernandez (WC) vs 🇺🇸 Blanch (11)
🇪🇸 Damas (4) vs 🇪🇸 Pujol Navarro (WC)
🇪🇸 Toral Ocana (WC) vs 🇪🇸 Martinez (8)
🇺🇿 Fomin (5) vs 🇵🇱 Peliwo
🇪🇸 Callejon Hernando vs 🇮🇹 Fonio (12)
🇬🇧 Hussey (6) vs 🇵🇱 Knitter (Alt)
🇪🇸 Vega Hernandez (WC) vs 🇮🇹 Bondioli (10)
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Llamas
Travaglia
Rincon
Ofner
Maestrelli
Moro
Mikrut
Harris