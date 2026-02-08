Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben sei azzurri nel Md

08/02/2026 00:22 1 commento
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Principale – hard
(1) Francesco Maestrelli ITA vs Michael Mmoh USA
(SE) Tom Gentzsch GER vs (JR) Benjamin Willwerth USA
Daniel Rincon ESP vs Toby Samuel GBR
Lorenzo Giustino ITA vs (5) Daniel Merida ESP

(4) Stefano Travaglia ITA vs Qualifier
Qualifier vs Ryan Peniston GBR
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Benjamin Hassan LBN
(WC) Alejandro Moro Canas ESP vs (8) George Loffhagen GBR

(7) Pablo Llamas Ruiz ESP vs (WC) Javier Barranco Cosano ESP
(WC) Jacopo Berrettini ITA vs (JR) Jacopo Vasami ITA
Matej Dodig CRO vs Qualifier
Qualifier vs (3) Luka Mikrut CRO

(6) Lloyd Harris RSA vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Tiago Pereira POR
(Alt) Pol Martin Tiffon ESP vs (SE) Raul Brancaccio ITA
Marc-Andrea Huesler SUI vs (2) Sebastian Ofner AUT

🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Qualificazione – hard
🇨🇿 Barton (1) vs 🇪🇸 Marrero Curbelo
🇵🇱 Kielan (Alt) vs 🇮🇹 Piraino (7)

🇯🇴 Shelbayh (2) vs 🇪🇸 Barroso Campos
🇪🇸 Sanchez Quilez (Alt) vs 🇷🇺 Kachmazov (9)

🇫🇷 Erhard (3) vs 🇪🇸 Almazan Valiente (Alt)
🇪🇸 Garcia Hernandez (WC) vs 🇺🇸 Blanch (11)

🇪🇸 Damas (4) vs 🇪🇸 Pujol Navarro (WC)
🇪🇸 Toral Ocana (WC) vs 🇪🇸 Martinez (8)

🇺🇿 Fomin (5) vs 🇵🇱 Peliwo
🇪🇸 Callejon Hernando vs 🇮🇹 Fonio (12)

🇬🇧 Hussey (6) vs 🇵🇱 Knitter (Alt)
🇪🇸 Vega Hernandez (WC) vs 🇮🇹 Bondioli (10)

TAG:

1 commento

verygabry 08-02-2026 01:29

Llamas

Travaglia

Rincon
Ofner

Maestrelli
Moro
Mikrut
Harris

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!