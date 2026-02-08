Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Pau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenze di Nardi e Zeppieri

08/02/2026 00:14 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren

FRA Challenger 125 Pau – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon BEL vs Qualifier
Qualifier vs Martin Damm USA
Titouan Droguet FRA vs Zdenek Kolar CZE
(SE) Pavel Kotov RUS vs (6) Luca Van Assche FRA

(3) Alexander Blockx BEL vs Qualifier
Martin Landaluce ESP vs (SE) Oleg Prihodko UKR
(Alt) Dan Added FRA vs Lukas Klein SVK
Justin Engel GER vs (8) Moez Echargui TUN

(7) Benjamin Bonzi FRA vs Qualifier
Leandro Riedi SUI vs Qualifier
(WC) Arthur Bouquier FRA vs Timofey Skatov KAZ
Jerome Kym SUI vs (4) Luca Nardi ITA

(WC) (5) David Goffin BEL vs Giulio Zeppieri ITA
(WC) Moise Kouame FRA vs Qualifier
Mark Lajal EST vs Daniil Glinka EST
Clement Chidekh FRA vs (2) Alexander Shevchenko KAZ

FRA Challenger 125 Pau – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Remy Bertola SUI vs (WC) Leo Raquillet FRA
(WC) Pierre Antoine Faut FRA vs (8) Robin Bertrand FRA

(2) Clement Tabur FRA vs Lucas Poullain FRA
Laurent Lokoli FRA vs (9) Marat Sharipov RUS

(3) Mikhail Kukushkin KAZ vs Robin Catry FRA
Michele Ribecai ITA vs (11) James Trotter JPN

(Alt) (4) Calvin Hemery FRA vs (WC) Felix Balshaw FRA
Maxime Janvier FRA vs (10) Viktor Durasovic NOR

(Alt) (5) Geoffrey Blancaneaux FRA vs Cyril Vandermeersch FRA
Jonas Forejtek CZE vs (Alt) (7) Henri Squire GER

(Alt) (6) Patrick Zahraj GER vs Maxence Beauge FRA
(WC) Loann Massard FRA vs (12) Martin Krumich CZE

TAG:

1 commento

verygabry 08-02-2026 01:32

Van Assche

Shevchenko

Blockx
Bonzi

Collignon
Klein
Nardi
Zeppieri

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!