Challenger 125 Pau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenze di Nardi e Zeppieri
Challenger 125 Pau – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon vs Qualifier
Qualifier vs Martin Damm
Titouan Droguet vs Zdenek Kolar
(SE) Pavel Kotov vs (6) Luca Van Assche
(3) Alexander Blockx vs Qualifier
Martin Landaluce vs (SE) Oleg Prihodko
(Alt) Dan Added vs Lukas Klein
Justin Engel vs (8) Moez Echargui
(7) Benjamin Bonzi vs Qualifier
Leandro Riedi vs Qualifier
(WC) Arthur Bouquier vs Timofey Skatov
Jerome Kym vs (4) Luca Nardi
(WC) (5) David Goffin vs Giulio Zeppieri
(WC) Moise Kouame vs Qualifier
Mark Lajal vs Daniil Glinka
Clement Chidekh vs (2) Alexander Shevchenko
Challenger 125 Pau – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Remy Bertola vs (WC) Leo Raquillet
(WC) Pierre Antoine Faut vs (8) Robin Bertrand
(2) Clement Tabur vs Lucas Poullain
Laurent Lokoli vs (9) Marat Sharipov
(3) Mikhail Kukushkin vs Robin Catry
Michele Ribecai vs (11) James Trotter
(Alt) (4) Calvin Hemery vs (WC) Felix Balshaw
Maxime Janvier vs (10) Viktor Durasovic
(Alt) (5) Geoffrey Blancaneaux vs Cyril Vandermeersch
Jonas Forejtek vs (Alt) (7) Henri Squire
(Alt) (6) Patrick Zahraj vs Maxence Beauge
(WC) Loann Massard vs (12) Martin Krumich
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Van Assche
Shevchenko
Blockx
Bonzi
Collignon
Klein
Nardi
Zeppieri