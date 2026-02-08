Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dallas: Il Tabellone Principale. Presenze di Cobolli e Bellucci

08/02/2026 00:10 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

USA ATP 500 Dallas – Tabellone Principale – hard
(1) Taylor Fritz USA vs Marcos Giron USA
Brandon Nakashima USA vs Mattia Bellucci ITA
(WC) Michael Zheng USA vs Sebastian Korda USA
Terence Atmane FRA vs (8) Frances Tiafoe USA

(4) Flavio Cobolli ITA vs Qualifier
James Duckworth AUS vs (WC) Eliot Spizzirri USA
(WC) Trevor Svajda USA vs Ethan Quinn USA
Marin Cilic CRO vs (6) Learner Tien USA

(7) Denis Shapovalov CAN vs Qualifier
Aleksandar Kovacevic USA vs Reilly Opelka USA
Grigor Dimitrov BUL vs Alex Michelsen USA
Qualifier vs (3) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(5) Tommy Paul USA vs Jenson Brooksby USA
Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB
Adam Walton AUS vs Adrian Mannarino FRA
Gabriel Diallo CAN vs (2) Ben Shelton USA

3 commenti

utente non registrato 08-02-2026 02:05

SHELTON

TIEN

FRITZ
MICHELSEN

KORDA
SPIZZIRRI
OPELKA
PAUL

 3
verygabry 08-02-2026 01:12

Shelton

Tien

Fritz
Michelsen

Tiafoe
Spizzirri
Opelka
Paul

 2
BLUETIGER1985 08-02-2026 00:46

FRITZ

SHELTON

TIEN
MICHELSEN

KORDA
SPIZZIRRI
OPELKA
PAUL

 1
