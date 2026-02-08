ATP 500 Dallas: Il Tabellone Principale. Presenze di Cobolli e Bellucci
ATP 500 Dallas – Tabellone Principale – hard
(1) Taylor Fritz vs Marcos Giron
Brandon Nakashima vs Mattia Bellucci
(WC) Michael Zheng vs Sebastian Korda
Terence Atmane vs (8) Frances Tiafoe
(4) Flavio Cobolli vs Qualifier
James Duckworth vs (WC) Eliot Spizzirri
(WC) Trevor Svajda vs Ethan Quinn
Marin Cilic vs (6) Learner Tien
(7) Denis Shapovalov vs Qualifier
Aleksandar Kovacevic vs Reilly Opelka
Grigor Dimitrov vs Alex Michelsen
Qualifier vs (3) Alejandro Davidovich Fokina
(5) Tommy Paul vs Jenson Brooksby
Qualifier vs Miomir Kecmanovic
Adam Walton vs Adrian Mannarino
Gabriel Diallo vs (2) Ben Shelton
TAG: ATP 500 Dallas, ATP 500 Dallas 2026, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci
