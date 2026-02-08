ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi testa di serie n.2. Al via anche Matteo Berrettini
ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo vs Bye
Damir Dzumhur vs Qualifier
(WC) Alex Barrena vs Vit Kopriva
(WC) Federico Coria vs (8) Matteo Berrettini
(3) Joao Fonseca vs Bye
(WC) Facundo Diaz Acosta vs Alejandro Tabilo
Roman Andres Burruchaga vs Laslo Djere
Qualifier vs (7) Tomas Martin Etcheverry
(6) Camilo Ugo Carabelli vs Francisco Comesana
Mariano Navone vs Emilio Nava
Ignacio Buse vs Qualifier
Bye vs (4) Sebastian Baez
(5) Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
Qualifier vs Pedro Martinez
Tomas Barrios Vera vs Cristian Garin
Bye vs (2) Luciano Darderi
TAG: ATP 250 Buenos Aires, ATP 250 Buenos Aires 2026, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini
