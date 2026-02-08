Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi testa di serie n.2. Al via anche Matteo Berrettini

08/02/2026 00:05 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ARG ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Damir Dzumhur BIH vs Qualifier
(WC) Alex Barrena ARG vs Vit Kopriva CZE
(WC) Federico Coria ARG vs (8) Matteo Berrettini ITA

(3) Joao Fonseca BRA vs Bye
(WC) Facundo Diaz Acosta ARG vs Alejandro Tabilo CHI
Roman Andres Burruchaga ARG vs Laslo Djere SRB
Qualifier vs (7) Tomas Martin Etcheverry ARG

(6) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Francisco Comesana ARG
Mariano Navone ARG vs Emilio Nava USA
Ignacio Buse PER vs Qualifier
Bye vs (4) Sebastian Baez ARG

(5) Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Qualifier vs Pedro Martinez ESP
Tomas Barrios Vera CHI vs Cristian Garin CHI
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

TAG: , , ,

3 commenti

utente non registrato 08-02-2026 02:09

FONSECA

BAEZ

F.CERUNDOLO
DARDERI

BERRETTINI
ETCHEVERRY
NAVONE
J.CERUNDOLO

 3
verygabry 08-02-2026 01:24

Baez

F.Cerundolo

Fonseca
Darderi

Berrettini
Etcheverry
Navone
J.Cerundolo

 2
BLUETIGER1985 08-02-2026 00:48

DARDERI

FONSECA

CERUNDOLO
BAEZ

BERRETTINI
DJERE
NAVONE
ALTMAIER

 1
