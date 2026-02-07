Maestrelli in finale al Tenerife Challenger 1 “Top 100? Il sogno di ogni giocatore, ma non ci penso”. Merida-Travaglia, tre set di show: vince lo spagnolo

Il Tenerife Challenger 1 si concluderà con la miglior finale possibile quella tra la prima testa di serie Francesco Maestrelli e la seconda Daniel Merida. Sulla Tenerife Arena dell’Abama Tennis Academy, teatro del torneo ATP Challenger organizzato da MEF Tennis Events, sarà di nuovo Italia-Spagna. Nella giornata il doppio confronto tra azzurri e iberici si è chiuso su un metaforico 1-1. Prima Daniel Merida ha superato Stefano Travaglia in una battaglia da 2 ore e 15 minuti con il punteggio di 6-1 3-6 7-5. Poco dopo invece Francesco Maestrelli ha sconfitto Pol Martin Tiffon per 6-4 6-3. L’atto conclusivo del primo di due tornei sull’isola andrà in scena domani, non prima delle ore 12, ed è attesa una splendida cornice di pubblico. La giornata odierna si era invece aperta con la finale di doppio, vinta da David Vega Hernandez e Abdullah Shelbayh su Pablo Llamas Ruid e Benjamin Winter Lopez per 6-2 6-4.

Maestrelli, con la finale arriva il nuovo best ranking – Arrivato a Tenerife con tutti gli occhi addosso, reduce da un grande Australian Open e da un match da sogno contro Novak Djokovic, Francesco Maestrelli dal primo round all’approdo in finale ha gestito il torneo con grande maturità. Dopo le ottime cose viste nei turni precedenti, il pisano si è confermato nella semifinale vinta 6-4 6-3 contro lo spagnolo Pol Martin Tiffon. “Credo che Pol nel secondo set abbia alzato molto il livello. Io sto facendo un grande percorso e sto imparando a gestire emozioni e momenti di difficoltà – le parole di Maestrelli -. Chiaramente ho tanto margine, ma oggi intanto ne sono uscito bene e ho fatto una grande partita. Il tennis d’altronde è uno sport in cui le cose cambiano in fretta, quindi cerco di controllare al meglio le mie reazioni, anche a livello fisico”. Con questo risultato Maestrelli migliora il suo best ranking, virtualmente è numero 106 del mondo e vincendo potrebbe diventare addirittura numero 101 ATP. A quel punto la Top 100 sarebbe davvero a un passo e la settimana del Tenerife Challenger 2 potrebbe essere importante come lo è stata in passato per giocatori come Matteo Arnaldi e Matteo Gigante. Ma l’ottimo tennis giocato e la continuità di risultati non danno alla testa a Maestrelli, che mantiene invariato il suo approccio al campo: “La Top 100 è il sogno di ogni tennis. Io però non ci guardo ora e non ci penso tanto, cerco di migliorare il mio tennis. Nelle prossime settimane lavoreremo per far sì che io riesca a tenere sempre più a lungo il mio miglior livello”.

Merida sogna in grande, Travaglia lotta tre set – “È stata una partita molto difficile. Ho iniziato meglio di lui, ma nel secondo set il vento è girato e nel terzo siamo stati molto vicini fino alla fine. Ho fatto tutto il possibile per chiudere il match. Sinceramente, sono molto contento del livello che ho mostrato”. Daniel Merida ha raggiunto la terza finale Challenger della sua carriera dopo una semifinale di grande livello contro Stefano Travaglia (6-1 3-6 7-5), che si è confermato un avversario molto difficile da battere a Tenerife. In un’altra splendida giornata sull’isola canaria, numerosi tifosi hanno sostenuto il madrileno, testa di serie numero due, che domani lotterà per conquistare il secondo titolo della sua carriera in questa categoria (Pozoblanco 2025): “Ovviamente il pubblico mi ha sostenuto molto e ha creato un’atmosfera incredibile. Devo ringraziare tutte le persone che sono venute oggi a vedermi. Ora devo riposare e mangiare per prepararmi alla finale di domani, ma voglio anche guardare un po’ l’altra semifinale”. Nel frattempo, grazie a questo risultato, Mérida entra virtualmente nella Top 150 del ranking ATP, il miglior piazzamento della sua carriera finora.

Risultati di sabato 7 febbraio

Semifinali

Francesco Maestrelli (1) b. Pol Martin Tiffon 6-4 6-3

Daniel Merida (2) b. Stefano Travaglia (3) 6-1 3-6 7-5

Finale di doppio

Abdullah Shelbayh/David Vega Hernández b. Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez 6-2 6-4