Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 07 Febbraio 2026

07/02/2026 09:21 5 commenti
Alessandro Pecci nella foto
TUN M25 Monastir 30000 – Semi-final
John Echeverria ESP vs [8] Massimo Giunta ITA ore 10:00

Massimo Giunta
15
6
5
John Echeverria
40
3
3
EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[8] Dong Ju Kim KOR vs Samuel Vincent ruggeri ITA ore 9:30
Samuel Vincent Ruggeri
7
6
Dong Ju Kim
6
4
[3] Georgii Kravchenko UKR vs [5] Alessandro Pecci ITA ore 9:30

Alessandro Pecci
6
6
6
Georgii Kravchenko
7
2
4
ESP M15 Javea 15000 – Semi-final
Gabriele Maria Noce ITA vs [3] Manuel Mazza ITA ore 11:00
Manuel Mazza
0
6
5
Gabriele Maria Noce
0
1
4
USA M15 Palm Coast 15000 – Semi-final
Fermin Tenti ARG vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

Andreas Seppi 07-02-2026 12:18

Derby italico a Sharm. Benissimo MAzza on fire
Supermax giunta

 5
Vasco90 07-02-2026 11:48

Colpaccio di pecci

 4
Henry (Guest) 07-02-2026 11:30

Vincono tutti,ovviamente derby a parte 😉

 3
Vasco90 07-02-2026 11:14

SVR tornato alla grande

 2
Giuseppe (Guest) 07-02-2026 10:00

E’ possibile ripetere il numero dell’eventuale testa di serie, WC, LL, anche nel punteggio live? Grazie

 1
+1: Vasco90