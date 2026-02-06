Notizie dal mondo ATP, Copertina

Lorenzo Sonego si ritira da Buenos Aires

06/02/2026 17:04 4 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Non arrivano buone notizie per il tennis italiano: Lorenzo Sonego ha infatti annunciato il ritiro dal tabellone principale del torneo di Buenos Aires a causa di problemi fisici. Una decisione presa per non aggravare la situazione e concentrarsi sul recupero in vista dei prossimi impegni.



Marco Rossi

4 commenti

walden 06-02-2026 18:19

Raro che Sonego si ritiri da torneo per problemi fisici, non ha più giocato dagli AO.

Replica
Giulio (Guest) 06-02-2026 17:51

Un bel viaggetto a Lourdes per i nostri portacolori no eh?

Replica
livio (Guest) 06-02-2026 17:23

ma che ha fatto? 😕

Replica
renzopii 06-02-2026 17:14

ma qualcuno sano c’è?

Replica
