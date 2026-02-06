Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Lorenzo Sonego si ritira da Buenos Aires
06/02/2026 17:04 4 commenti
Non arrivano buone notizie per il tennis italiano: Lorenzo Sonego ha infatti annunciato il ritiro dal tabellone principale del torneo di Buenos Aires a causa di problemi fisici. Una decisione presa per non aggravare la situazione e concentrarsi sul recupero in vista dei prossimi impegni.
Marco Rossi
TAG: Lorenzo Sonego
4 commenti
Raro che Sonego si ritiri da torneo per problemi fisici, non ha più giocato dagli AO.
Un bel viaggetto a Lourdes per i nostri portacolori no eh?
ma che ha fatto? 😕
ma qualcuno sano c’è?