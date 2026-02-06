Edoardo Lavagno annuncia il ritiro: lascia il tennis a 27 anni con best ranking n.223
Edoardo Lavagno ha annunciato il ritiro dall’attività professionistica. Il tennista torinese, classe 1998, lascia il circuito con un best ranking di numero 223 del mondo, raggiunto nel corso della sua carriera.
L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale Lavagno ha ripercorso con poche ma sentite parole il proprio cammino nel tennis: «Non tutto nella vita va come avevamo immaginato. Grazie per avermi fatto sognare».
Il giocatore piemontese ha voluto ringraziare le persone che lo hanno accompagnato fin dall’inizio, citando i membri del suo staff e sottolineando il lavoro svolto insieme negli anni. Un pensiero particolare è stato rivolto anche al circolo Ronchiverdi, luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per la sua crescita sportiva, e alla famiglia, definita come il sostegno fondamentale nel percorso professionistico.
Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti agli sponsor e a tutte le persone che hanno preso parte al suo viaggio nel tennis, segno di una carriera costruita con il contributo di molti.
A 27 anni, Lavagno chiude così il capitolo agonistico dopo diverse stagioni nel circuito internazionale, lasciando il tennis professionistico con il ricordo di un percorso fatto di impegno, sacrifici e traguardi personali.
TAG: Edoardo Lavagno, Ritiro
Voglio ricordare che di quella generazione, piuttosto sfortunata, ci sono stati già i ritiri precoci, di Baldi, Quinzi, Donati, Gian Marco Moroni… adesso Lavagno. Picchione è di nuovo fermo, Ruggeri (più giovane di una generazione) ha invece ripreso vincendo due Futures in Tunisia…
fosse l’unico…
L’ho seguito con simpatia per un pò. Aveva anche scritto su questo forum. Se quindi legge ancora i messaggi sappia che mi spiace che non abbia raggiunto il livello che sperava.
…Che non hai imparato l’italiano
In molti alle Pleiadi consigliavano la sua famiglia di fargli almeno finire le superiori…nulla…
Vabbè , un altro maestro di tennis non fa mai male
Era arrivato proprio sull’orlo delle qualificazioni di uno slam, ed è finita proprio lì, sul più bello. Mannaggia.
Un abbraccio a Edo che è passato pure a lasciare commenti su questo forum.
Buona fortuna ragazzo!
Speriamo passi da non tennista a non commento
@ Non tennista (#4559563)
Guardi che non c’è l’obbligo di commento
Mi sembra di ricordare che anni fa postò anche alcuni commenti su LT.
Peccato si sia dovuto ritirare così presto per un infortunio alla schiena, senza l’infortunio probabilmente avrebbe potuto migliorare il suo BR ed entrare almeno nei 200.
Gli auguro un radioso futuro, magari ancora nel tennis, chissà!
C’e ne faremo una ragione…
Noo peccato. Visto a Torino alla stampa contro Caruso anni fa, coccolato dal pubblico di casa. Buona vita