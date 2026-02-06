Edoardo Lavagno annuncia il ritiro: lascia il tennis a 27 anni con best ranking n.223

Edoardo Lavagno ha annunciato il ritiro dall’attività professionistica. Il tennista torinese, classe 1998, lascia il circuito con un best ranking di numero 223 del mondo, raggiunto nel corso della sua carriera.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale Lavagno ha ripercorso con poche ma sentite parole il proprio cammino nel tennis: «Non tutto nella vita va come avevamo immaginato. Grazie per avermi fatto sognare».

Il giocatore piemontese ha voluto ringraziare le persone che lo hanno accompagnato fin dall’inizio, citando i membri del suo staff e sottolineando il lavoro svolto insieme negli anni. Un pensiero particolare è stato rivolto anche al circolo Ronchiverdi, luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per la sua crescita sportiva, e alla famiglia, definita come il sostegno fondamentale nel percorso professionistico.

Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti agli sponsor e a tutte le persone che hanno preso parte al suo viaggio nel tennis, segno di una carriera costruita con il contributo di molti.

A 27 anni, Lavagno chiude così il capitolo agonistico dopo diverse stagioni nel circuito internazionale, lasciando il tennis professionistico con il ricordo di un percorso fatto di impegno, sacrifici e traguardi personali.