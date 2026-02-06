WTA 1000 Doha Copertina, WTA

WTA 1000 Doha: Il Tabellone Principale. Iga Swiatek guida il seeding. Jasmine Paolini già al secondo turno

06/02/2026 13:56 10 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

QAT WTA 1000 Doha – Tabellone Principale (parte alta) – hard
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
(WC) Janice Tjen INA vs Sorana Cirstea ROU
Daria Kasatkina AUS vs Qualifier
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Elise Mertens BEL

(9) Linda Noskova CZE vs Maya Joint AUS
Laura Siegemund GER vs Qualifier
Maria Sakkari GRE vs (WC) Zeynep Sonmez TUR
Bye vs (6) Jasmine Paolini ITA

(3) Amanda Anisimova USA vs Bye
Qualifier vs Karolina Pliskova CZE
Alexandra Eala PHI vs Qualifier
Jaqueline Cristian ROU vs (14) Karolina Muchova CZE

(12) Emma Navarro USA vs Tatjana Maria GER
Anna Kalinskaya RUS vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Dayana Yastremska UKR vs Cristina Bucsa ESP
Bye vs (7) Elina Svitolina UKR

QAT WTA 1000 Doha – Tabellone Principale (parte bassa) – hard
(8) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
Paula Badosa ESP vs Jelena Ostapenko LAT
Emma Raducanu GBR vs Qualifier
Katerina Siniakova CZE vs (11) Clara Tauson DEN

(13) Liudmila Samsonova RUS vs Qualifier
Ann Li USA vs Leylah Fernandez CAN
McCartney Kessler USA vs (WC) Elsa Jacquemot FRA
Bye vs (4) Coco Gauff USA

(5) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Qualifier vs Magda Linette POL
(WC) Peyton Stearns USA vs Barbora Krejcikova CZE
Marie Bouzkova CZE vs (10) Victoria Mboko CAN

(15) Diana Shnaider RUS vs Qualifier
Qinwen Zheng CHN vs Sofia Kenin USA
Xinyu Wang CHN vs Emiliana Arango COL
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

fabio 06-02-2026 17:56

IL VEGGENTE 2026
Wta Doha
Orario Scadenza prono…Domenica 8 Febbraio ore 8 del mattino

 10


tinapica 06-02-2026 17:02

Scritto da Henry
@ JOA20 (#4559486)
Prima avra’ Sakkari e Noskova…

La “Saccarina” dovrebbe essere facilmente per lei digeribile (lo era per Martina Trevisan qualch’annetto fa, quand’era più giovane e forte: dopo cinque anni non dovrebbe rappresentare un problema).
Così anche la Ceca, per quanto giovane e in ascesa, quindi più insidiosa.
Ci resterei molto male se non raggiungesse i QdF.
Lei, immagino, anche peggio.

 9


tinapica 06-02-2026 16:49

Gelsomina carissima, sarebbe buona cosa dare un forte segnale di ripresa, dopo la topica presa in Australia.
Non pretendo la vittoria finale ma un QdF con prospettiva SF sì.
Alè, forza!

 8


Lollo99 06-02-2026 16:40

Rybakina

Swiatek

Anisimova
Gauff

Paolini
Svitolina
Ostapenko
Andreeva

Q
Noskova
Muchova
Kalinskaya
Siniakova
Samsonova
Mboko
Zheng

 7


Dany 06-02-2026 15:14

SWIATEK

ANDREEVA

ANISIMOVA
GAUFF

NOSKOVA
SVITOLINA
ALEXANDROVA
RYBAKINA

MERTENS
PAOLINI
MUCHOVA
KALINSKAYA
TAUSON
SAMSONOVA
MBOKO
SHNAIDER

 6


paolotdg 06-02-2026 15:10

Andreeva

Muchova

Swiatek
Alexandrova

Paolini
Kalinskaya
Samsonova
Rybakina

Mertens
Noskova
Anisimova
Svitolina
Tauson
Gauff
Krejicikova
Shnaider

 5


miky85 06-02-2026 14:59

Andreeva

Swiatek

Svitolina
Alexandrova

Noskova
Anisimova
Gauff
Rybakina

Mertens
Paolini
Q
Kalinskaya
Raducanu
Samsonova
Mboko
Kenin

 4


Henry (Guest) 06-02-2026 14:26

@ JOA20 (#4559486)

Prima avra’ Sakkari e Noskova…

 3


Henry (Guest) 06-02-2026 14:25

Rybakina
Swiatek
Gauff
Anisimova
M.Andreeva
Svitolina
Alexandrova
Noskova

 2


JOA20 (Guest) 06-02-2026 14:21

Jas nel quarto di Iga, sorteggio benevolo dai

 1

