WTA 1000 Doha: Il Tabellone Principale. Iga Swiatek guida il seeding. Jasmine Paolini già al secondo turno
WTA 1000 Doha – Tabellone Principale (parte alta) – hard
(1) Iga Swiatek vs Bye
(WC) Janice Tjen vs Sorana Cirstea
Daria Kasatkina vs Qualifier
Anastasia Pavlyuchenkova vs (16) Elise Mertens
(9) Linda Noskova vs Maya Joint
Laura Siegemund vs Qualifier
Maria Sakkari vs (WC) Zeynep Sonmez
Bye vs (6) Jasmine Paolini
(3) Amanda Anisimova vs Bye
Qualifier vs Karolina Pliskova
Alexandra Eala vs Qualifier
Jaqueline Cristian vs (14) Karolina Muchova
(12) Emma Navarro vs Tatjana Maria
Anna Kalinskaya vs Jessica Bouzas Maneiro
Dayana Yastremska vs Cristina Bucsa
Bye vs (7) Elina Svitolina
WTA 1000 Doha – Tabellone Principale (parte bassa) – hard
(8) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Paula Badosa vs Jelena Ostapenko
Emma Raducanu vs Qualifier
Katerina Siniakova vs (11) Clara Tauson
(13) Liudmila Samsonova vs Qualifier
Ann Li vs Leylah Fernandez
McCartney Kessler vs (WC) Elsa Jacquemot
Bye vs (4) Coco Gauff
(5) Mirra Andreeva vs Bye
Qualifier vs Magda Linette
(WC) Peyton Stearns vs Barbora Krejcikova
Marie Bouzkova vs (10) Victoria Mboko
(15) Diana Shnaider vs Qualifier
Qinwen Zheng vs Sofia Kenin
Xinyu Wang vs Emiliana Arango
Bye vs (2) Elena Rybakina
Wta Doha
Orario Scadenza prono…Domenica 8 Febbraio ore 8 del mattino
La “Saccarina” dovrebbe essere facilmente per lei digeribile (lo era per Martina Trevisan qualch’annetto fa, quand’era più giovane e forte: dopo cinque anni non dovrebbe rappresentare un problema).
Così anche la Ceca, per quanto giovane e in ascesa, quindi più insidiosa.
Ci resterei molto male se non raggiungesse i QdF.
Lei, immagino, anche peggio.
Gelsomina carissima, sarebbe buona cosa dare un forte segnale di ripresa, dopo la topica presa in Australia.
Non pretendo la vittoria finale ma un QdF con prospettiva SF sì.
Alè, forza!
Rybakina
Swiatek
Anisimova
Gauff
Paolini
Svitolina
Ostapenko
Andreeva
Q
Noskova
Muchova
Kalinskaya
Siniakova
Samsonova
Mboko
Zheng
SWIATEK
ANDREEVA
ANISIMOVA
GAUFF
NOSKOVA
SVITOLINA
ALEXANDROVA
RYBAKINA
MERTENS
PAOLINI
MUCHOVA
KALINSKAYA
TAUSON
SAMSONOVA
MBOKO
SHNAIDER
Andreeva
Muchova
Swiatek
Alexandrova
Paolini
Kalinskaya
Samsonova
Rybakina
Mertens
Noskova
Anisimova
Svitolina
Tauson
Gauff
Krejicikova
Shnaider
Andreeva
Swiatek
Svitolina
Alexandrova
Noskova
Anisimova
Gauff
Rybakina
Mertens
Paolini
Q
Kalinskaya
Raducanu
Samsonova
Mboko
Kenin
@ JOA20 (#4559486)
Prima avra’ Sakkari e Noskova…
Rybakina
Swiatek
Gauff
Anisimova
M.Andreeva
Svitolina
Alexandrova
Noskova
Jas nel quarto di Iga, sorteggio benevolo dai