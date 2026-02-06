Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 13:00
Filippo Romano
vs Enrico Dalla Valle
ATP Cesenatico
Filippo Romano•
30
7
3
Enrico Dalla Valle
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
F. Romano
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
E. Dalla Valle
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Pietro Fellin vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Petr Brunclik (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Federico Iannaccone (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand (7) – ore 13:00
Jarno Jans / Niels Visker vs Charles Broom / David Poljak
ATP Cesenatico
Jarno Jans / Niels Visker [3]
5
6
10
Charles Broom / David Poljak [2]
7
3
6
Vincitore: Jans / Visker
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jans / Visker
1-0
ace
2-0
df
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
7-4
7-5
df
8-5
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Broom / Poljak
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Jans / Visker
4-3 → 5-3
C. Broom / Poljak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Jans / Visker
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
C. Broom / Poljak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Jans / Visker
1-2 → 2-2
C. Broom / Poljak
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Jans / Visker
0-1 → 1-1
C. Broom / Poljak
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jans / Visker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
C. Broom / Poljak
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
4-5 → 5-5
C. Broom / Poljak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
J. Jans / Visker
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
C. Broom / Poljak
3-3 → 3-4
J. Jans / Visker
2-3 → 3-3
C. Broom / Poljak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
J. Jans / Visker
1-2 → 2-2
C. Broom / Poljak
1-1 → 1-2
J. Jans / Visker
0-1 → 1-1
C. Broom / Poljak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Giorgio Ricca / Mick Veldheer vs Francesco Forti / Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, cemento
Tenerife Arena – ore 13:00
Javier Barranco Cosano
vs Stefano Travaglia
ATP Tenerife
Javier Barranco Cosano
2
1
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-5 → 2-5
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-4 → 1-5
J. Barranco Cosano
0-3 → 1-3
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-2 → 0-3
J. Barranco Cosano
0-1 → 0-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alejandro Moro Canas vs Daniel Merida
ATP Tenerife
Alejandro Moro Canas [8]
0
2
Daniel Merida [2]
6
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Moro Canas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
D. Merida
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
0-3 → 0-4
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lorenzo Giustino vs Pol Martin Tiffon
ATP Tenerife
Lorenzo Giustino [4]
0
0
Pol Martin Tiffon
0
0
Francesco Maestrelli vs George Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 14:00
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez
ATP Tenerife
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth [1]
3
3
Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez
6
6
Vincitore: Shelbayh / Vega Hernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shelbayh / Vega Hernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
2-5 → 3-5
A. Shelbayh / Vega Hernandez
2-4 → 2-5
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-4 → 2-4
A. Shelbayh / Vega Hernandez
1-3 → 1-4
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
A. Shelbayh / Vega Hernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
0-1 → 0-2
A. Shelbayh / Vega Hernandez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
3-5 → 3-6
A. Shelbayh / Vega Hernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
A. Shelbayh / Vega Hernandez
2-3 → 2-4
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
1-3 → 2-3
A. Shelbayh / Vega Hernandez
1-2 → 1-3
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-1 → 1-2
A. Shelbayh / Vega Hernandez
1-0 → 1-1
S. Martos Gornes / Sundar Prashanth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia vs Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Kaichi Uchida
vs Max Schoenhaus
ATP Koblenz
Kaichi Uchida [4]
5
7
2
Max Schoenhaus
7
6
6
Vincitore: Schoenhaus
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
M. Schoenhaus
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
1-4 → 1-5
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 0-2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
df
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
ace
6-6 → 7-6
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
M. Schoenhaus
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
M. Schoenhaus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Schoenhaus
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
2-4 → 3-4
M. Schoenhaus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Schoenhaus
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Schoenhaus
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 5-6
M. Schoenhaus
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Schoenhaus
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
Pavel Kotov vs Max Hans Rehberg
ATP Koblenz
Pavel Kotov•
40
3
Max Hans Rehberg
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kotov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
P. Kotov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
P. Kotov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Christoph Negritu vs Dan Added
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Florian Broska (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Tibo Colson / Thijmen Loof vs Tim Ruehl / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Michael Geerts / Daniel Masur vs Filip Duda / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 19:30
Camilo Ugo Carabelli
vs Facundo Diaz Acosta
ATP Rosario
Camilo Ugo Carabelli [1]
0
5
6
0
Facundo Diaz Acosta•
0
7
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
5-4 → 6-4
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
F. Diaz Acosta
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
C. Ugo Carabelli
5-4 → 5-5
C. Ugo Carabelli
5-2 → 5-3
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
2-1 → 3-1
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
0-1 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Pellegrino (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
vs (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 19:30
Juan Manuel La Serna vs Hugo Dellien
ATP Rosario
Juan Manuel La Serna
30
3
0
Hugo Dellien [7]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel La Serna
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dellien
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
J. Manuel La Serna
2-5 → 3-5
H. Dellien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Manuel La Serna
2-3 → 2-4
J. Manuel La Serna
15-0
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Manuel La Serna
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Miguel Reyes-Varela / Fernando Romboli vs Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Chun-Hsin Tseng vs Valerio Aboian (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Facundo Mena vs Juan Estevez / Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
Uchiyama 🇯🇵 b Bolt 🇦🇺 6-2 6-7(9) 6-2
Sweeny 🇦🇺 b Hewitt 🇦🇺 6-1 6-1
Schoolkate 🇦🇺 b Sakamoto 🇯🇵 6-3 6-4
Ellis 🇦🇺 vs McCabe 🇦🇺
ATP Brisbane
Blake Ellis
6
6
6
James McCabe [4]
7
4
3
Vincitore: Ellis
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
B. Ellis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Ellis
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. McCabe
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bayldon 🇦🇺 / Polmans 🇦🇺 b Jung 🇰🇷 / Uesugi 🇯🇵 4-6 7-6(4) 10-6
Blanch 🇺🇸 / Sakamoto 🇯🇵 vs Delaney 🇦🇺 / Sweeny 🇦🇺
ATP Brisbane
Darwin Blanch / Rei Sakamoto
4
4
Jake Delaney / Dane Sweeny
6
6
Vincitore: Delaney / Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney / Sweeny
4-5 → 4-6
D. Blanch / Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Delaney / Sweeny
3-4 → 3-5
D. Blanch / Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Delaney / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Blanch / Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
1-2 → 2-2
D. Blanch / Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
D. Blanch / Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney / Sweeny
4-5 → 4-6
D. Blanch / Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
J. Delaney / Sweeny
3-4 → 3-5
D. Blanch / Sakamoto
2-4 → 3-4
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Stadium – ore 17:00
Stefan Kozlov
vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Joshua Sheehy (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Colton Smith (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / James Mackinlay vs George Goldhoff / Calum Puttergill (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Borna Gojo vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 21:30
Cannon Kingsley / Jody Maginley vs Stefan Kozlov / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
