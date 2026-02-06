Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

06/02/2026 10:15 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 13:00
Filippo Romano ITA vs Enrico Dalla Valle ITA
Filippo Romano
30
7
3
Enrico Dalla Valle
30
6
0
Pietro Fellin ITA vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Petr Brunclik CZE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Federico Iannaccone ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand (7) – ore 13:00
Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Charles Broom GBR / David Poljak CZE

Jarno Jans / Niels Visker [3]
5
6
10
Charles Broom / David Poljak [2]
7
3
6
Vincitore: Jans / Visker
Giorgio Ricca ITA / Mick Veldheer NED vs Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, cemento

Tenerife Arena – ore 13:00
Javier Barranco Cosano ESP vs Stefano Travaglia ITA
Javier Barranco Cosano
2
1
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Alejandro Moro Canas ESP vs Daniel Merida ESP

Alejandro Moro Canas [8]
0
2
Daniel Merida [2]
6
6
Vincitore: Merida
Lorenzo Giustino ITA vs Pol Martin Tiffon ESP

Lorenzo Giustino [4]
0
0
Pol Martin Tiffon
0
0
Francesco Maestrelli ITA vs George Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 14:00
Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Abdullah Shelbayh JOR / David Vega Hernandez ESP

Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth [1]
3
3
Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez
6
6
Vincitore: Shelbayh / Vega Hernandez
Marc-Andrea Huesler SUI / Stefano Travaglia ITA vs Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Kaichi Uchida JPN vs Max Schoenhaus GER
Kaichi Uchida [4]
5
7
2
Max Schoenhaus
7
6
6
Vincitore: Schoenhaus
Pavel Kotov RUS vs Max Hans Rehberg GER

Pavel Kotov
40
3
Max Hans Rehberg
40
2
Christoph Negritu GER vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Florian Broska GER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson BEL / Thijmen Loof NED vs Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Michael Geerts BEL / Daniel Masur GER vs Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 19:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG
Camilo Ugo Carabelli [1]
0
5
6
0
Facundo Diaz Acosta
0
7
4
0
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs it (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:30
Juan Manuel La Serna ARG vs Hugo Dellien BOL

Juan Manuel La Serna
30
3
0
Hugo Dellien [7]
30
6
1
Miguel Reyes-Varela MEX / Fernando Romboli BRA vs Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Valerio Aboian ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Facundo Mena ARG vs Juan Estevez ARG / Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Uchiyama 🇯🇵 b Bolt 🇦🇺 6-2 6-7(9) 6-2
Sweeny 🇦🇺 b Hewitt 🇦🇺 6-1 6-1
Schoolkate 🇦🇺 b Sakamoto 🇯🇵 6-3 6-4
Ellis 🇦🇺 vs McCabe 🇦🇺
Blake Ellis
6
6
6
James McCabe [4]
7
4
3
Vincitore: Ellis
Bayldon 🇦🇺 / Polmans 🇦🇺 b Jung 🇰🇷 / Uesugi 🇯🇵 4-6 7-6(4) 10-6
Blanch 🇺🇸 / Sakamoto 🇯🇵 vs Delaney 🇦🇺 / Sweeny 🇦🇺

Darwin Blanch / Rei Sakamoto
4
4
Jake Delaney / Dane Sweeny
6
6
Vincitore: Delaney / Sweeny
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Stadium – ore 17:00
Stefan Kozlov USA vs Keegan Smith USA
Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Joshua Sheehy USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Colton Smith USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR vs George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 21:30
Cannon Kingsley USA / Jody Maginley ANT vs Stefan Kozlov USA / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

