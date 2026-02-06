Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Febbraio 2026

Andrea Pellegrino nella foto
ATP 250 Montpellier – Indoor Hard
QF Damm – Nardi 2° inc. ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Doha – Hard
Q1 Cocciaretto – Gorgodze ore 11:00
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
4
6
6
Ekaterine Gorgodze
6
4
2
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterine Gorgodze
5-2 → 6-2
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
30-0
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Ekaterine Gorgodze
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Ekaterine Gorgodze
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
3-1 → 3-2
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 2-1
Ekaterine Gorgodze
1-0 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Elisabetta Cocciaretto
4-4 → 4-5
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 2-1
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
CH 125 Rosario – terra
QF Cerundolo – Pellegrino Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
QF Romano – Dalla Valle Inizio 13:00
ATP Cesenatico
Filippo Romano•
30
7
3
Enrico Dalla Valle
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
F. Romano
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
E. Dalla Valle
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
QF Fellin – Brancaccio 2° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
QF Prihodko – Iannaccone Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
SF Ricca /Veldheer – Forti /Romano 2° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Hard
QF Barranco Cosano – Travaglia Inizio 12:00
ATP Tenerife
Javier Barranco Cosano
2
1
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-5 → 2-5
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-4 → 1-5
J. Barranco Cosano
0-3 → 1-3
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-2 → 0-3
J. Barranco Cosano
0-1 → 0-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
QF Giustino – Martin Tiffon 3° inc. ore 12:00
ATP Tenerife
Lorenzo Giustino [4]
0
0
Pol Martin Tiffon
0
0
QF Maestrelli – Loffhagen 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
SF Huesler /Travaglia – Llamas Ruiz /Winter Lopez 2° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
Beh ,che dire io ricordo una finale 15k in Egitto lo scorso marzo vinta dal nostro ancora diciasettenne Cina’ contro Damm per 7/6 7/6.
Non tutte le giornate sono uguali e al netto degli indubbi miglioramenti dello statunitense ti ricordo che la settimana scorsa ha perso al primo turno da tal Gaubas e la settimana prima degli AO dal lussemburghese Rodesh.
Forza Luca.
Se fa come con Gaubas una settimana prima ci sono speranze…
50 anni fa non insegnavano il rovescio a due mani, il mio maestro, in piena epoca Borg, Connors e c., ci diceva : “guai a voi se provate a fare il rovescio a due mani, loro sono dei fenomeni”
Per questo ha messo come classifica di Di Mauro il nr 350, dato che non può essere possibile che Di Mauro abbia raggiunto il suo BR alla tenera età di 30 anni
Ho visto il match Damm-Hurcakz lunedì.
Se questo ragazzone Americano serve come l’ ho visto fare lunedí Nardi saluta a testa bassa Montpellier.
Bene Steto:
getta l’iberico nel barranco… 😉
Steto very good! ❗
@ Il GUEst (#4559439)
omonimo penso …
@ Andreas Seppi (#4559396)
Cazzaniga chi? 😆
Bravo Travaglia. Non pensavo potesse travolgere il malcapitato spagnolo. Molto bravo
Che ripassata Stetone al buon “arranco” Cosano!
Se è Alessio Di Mauro, ha un BR al 68 del mondo
Ora sto vedendo la Cocciaretto con la mia figlia di 8 mesi che oggi non e’ andata al nido. Mi ha guardato e mi ha detto che la Coccia ha potenziale, ma deve cercare di essere piu’ incisiva in risposta. Ho chiamato subito l’ex vice presidente dell’associazione logopedisti (top 350 mondiale) e mi ha detto che con questa capacita’ di analisi diventera’ un premio nobel. Devo confessare che mi è venuto il magone.
Ieri stavo giocando con mia figlia di 3 anni e le ho insegnato come si muove il cavallo sulla scacchiera. Poi siamo andati al circolo degli scacchi dove l’ho lasciata nelle mani di un vecchio maestro federale (top 350 mondiale), che stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che sara’ un gran maestra se migliora le aperture e il middle game. Devo confessare che mi e’ venuto il magone.
Ma non eri tu che dicevi che a 24 anni comincia l’inesorabile declino?
😀
L’ho scritto in passato. Una speranzella su Nardi l’ho sempre avuta. Poi lui ha picconato questa mia fiducia, ma io non l’ho persa del tutto. Chi vivrà, vedra! enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo
Non illudetevi su Nardi
Come lo ha nominato Cazzaniga su iltennisitaliano “Nardi l’imbroglione”
Io non ci casco più
Son tutte importanti, siamo a venerdì. Ma Nardi e Maestrelli si giocano un pezzo di accesso ai tabelloni principali slam
In foto c’è carlitos più alto?