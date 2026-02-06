Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Febbraio 2026

06/02/2026 10:05 20 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

FRA ATP 250 Montpellier – Indoor Hard
QF Damm USA – Nardi ITA 2° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare



ARE WTA 1000 Doha – Hard
Q1 Cocciaretto ITA – Gorgodze GEO ore 11:00

WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
4
6
6
Ekaterine Gorgodze
6
4
2
Vincitore: Cocciaretto
ARG CH 125 Rosario – terra
QF Cerundolo ARG – Pellegrino ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
QF Romano ITA – Dalla Valle ITA Inizio 13:00

ATP Cesenatico
Filippo Romano
30
7
3
Enrico Dalla Valle
40
6
0
QF Fellin ITA – Brancaccio ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Prihodko UKR – Iannaccone ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

SF Ricca ITA/Veldheer NED – Forti ITA/Romano ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Hard
QF Barranco Cosano ESP – Travaglia ITA Inizio 12:00

ATP Tenerife
Javier Barranco Cosano
2
1
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
QF Giustino ITA – Martin Tiffon ESP 3° inc. ore 12:00

ATP Tenerife
Lorenzo Giustino [4]
0
0
Pol Martin Tiffon
0
0
QF Maestrelli ITA – Loffhagen GBR 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

SF Huesler SUI/Travaglia ITA – Llamas Ruiz ESP/Winter Lopez ESP 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

20 commenti. Lasciane uno!

alfredino (Guest) 06-02-2026 14:15

Scritto da Lorenzo
Ho visto il match Damm-Hurcakz lunedì.
Se questo ragazzone Americano serve come l’ ho visto fare lunedí Nardi saluta a testa bassa Montpellier.

Beh ,che dire io ricordo una finale 15k in Egitto lo scorso marzo vinta dal nostro ancora diciasettenne Cina’ contro Damm per 7/6 7/6.
Non tutte le giornate sono uguali e al netto degli indubbi miglioramenti dello statunitense ti ricordo che la settimana scorsa ha perso al primo turno da tal Gaubas e la settimana prima degli AO dal lussemburghese Rodesh.
Forza Luca.

 20
walden 06-02-2026 14:03

Scritto da Lorenzo
Ho visto il match Damm-Hurcakz lunedì.
Se questo ragazzone Americano serve come l’ ho visto fare lunedí Nardi saluta a testa bassa Montpellier.

Se fa come con Gaubas una settimana prima ci sono speranze…

 19
walden 06-02-2026 13:59

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Ma non eri tu che dicevi che a 24 anni comincia l’inesorabile declino?

50 anni fa non insegnavano il rovescio a due mani, il mio maestro, in piena epoca Borg, Connors e c., ci diceva : “guai a voi se provate a fare il rovescio a due mani, loro sono dei fenomeni”

 18
Lo Scriba 06-02-2026 13:58

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Ma non eri tu che dicevi che a 24 anni comincia l’inesorabile declino?

Per questo ha messo come classifica di Di Mauro il nr 350, dato che non può essere possibile che Di Mauro abbia raggiunto il suo BR alla tenera età di 30 anni

 17
Lorenzo (Guest) 06-02-2026 13:41

Ho visto il match Damm-Hurcakz lunedì.
Se questo ragazzone Americano serve come l’ ho visto fare lunedí Nardi saluta a testa bassa Montpellier.

 16
-1: Detuqueridapresencia
pablito 06-02-2026 13:38

Bene Steto:

getta l’iberico nel barranco… 😉

 15
+1: Detuqueridapresencia
Henry (Guest) 06-02-2026 13:36

Steto very good! ❗

 14
Henry (Guest) 06-02-2026 13:35

@ Il GUEst (#4559439)

omonimo penso …

 13
Henry (Guest) 06-02-2026 13:34

@ Andreas Seppi (#4559396)

Cazzaniga chi? 😆

 12
Paul440 (Guest) 06-02-2026 13:28

Bravo Travaglia. Non pensavo potesse travolgere il malcapitato spagnolo. Molto bravo

 11
+1: Albo, Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 06-02-2026 13:17

Che ripassata Stetone al buon “arranco” Cosano!

 10
Il GUEst 06-02-2026 13:00

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Se è Alessio Di Mauro, ha un BR al 68 del mondo

 9
+1: Detuqueridapresencia
Molto Pollo 06-02-2026 12:42

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Ora sto vedendo la Cocciaretto con la mia figlia di 8 mesi che oggi non e’ andata al nido. Mi ha guardato e mi ha detto che la Coccia ha potenziale, ma deve cercare di essere piu’ incisiva in risposta. Ho chiamato subito l’ex vice presidente dell’associazione logopedisti (top 350 mondiale) e mi ha detto che con questa capacita’ di analisi diventera’ un premio nobel. Devo confessare che mi è venuto il magone.

 8
+1: Detuqueridapresencia, Albo, Billy74, Marco M., Lo Scriba
Molto Pollo 06-02-2026 12:36

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Ieri stavo giocando con mia figlia di 3 anni e le ho insegnato come si muove il cavallo sulla scacchiera. Poi siamo andati al circolo degli scacchi dove l’ho lasciata nelle mani di un vecchio maestro federale (top 350 mondiale), che stamattina mi ha chiamato e mi ha detto che sara’ un gran maestra se migliora le aperture e il middle game. Devo confessare che mi e’ venuto il magone.

 7
+1: Detuqueridapresencia, Il GUEst, Billy74, Marco M., Lo Scriba
Detuqueridapresencia 06-02-2026 12:27

Scritto da enzo
Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

Ma non eri tu che dicevi che a 24 anni comincia l’inesorabile declino?

😀

 6
+1: Marco M., Lo Scriba
enzo (Guest) 06-02-2026 11:53

L’ho scritto in passato. Una speranzella su Nardi l’ho sempre avuta. Poi lui ha picconato questa mia fiducia, ma io non l’ho persa del tutto. Chi vivrà, vedra! enzo

 5
enzo (Guest) 06-02-2026 11:49

Ho convinto mio nipote Federico 24 anni, a riscriversi al circolo del tennis, dove ho giocato 50 anni fa, allora si chiamava Junior. Nonno, gioco a calcetto! Ma lascia perdere, vuoi mettere l’agonismo del tennis, sei ragazzo, puoi partecipare a tanti tornei fra circoli, l’emozione, la voglia di vincere sono le stesse dei tornei maggiori. Stamattina mi telefona: Nonno ho iniziato la prima lezione con il maestro Di Mauro, ex tennista
di buone qualità, è stato negli anni giovanili al 350mo posto delle classifiche ATP. Ricordo vagamente questo nome. Dai primi scambi, il maestro si accorge che il ragazzo si muove bene. Hai già giocato in passato, gli chiede, chi è stato il tuo primo maestro? Mio nonno. Bravo, ti ha insegnato bene i fondamentali, il rovescio a due mani è già a posto, miglioriamo il dritto ed il servizio, ed entro quest’estate potrai iniziare a gareggiare. Devo confessare che mi è venuto il magone enzo

 4
+1: Scolaretto
-1: Marco M.
Andreas Seppi 06-02-2026 10:36

Non illudetevi su Nardi
Come lo ha nominato Cazzaniga su iltennisitaliano “Nardi l’imbroglione”
Io non ci casco più

 3
-1: sergioat, Detuqueridapresencia, tombizzle
Bagel 06-02-2026 10:31

Son tutte importanti, siamo a venerdì. Ma Nardi e Maestrelli si giocano un pezzo di accesso ai tabelloni principali slam

 2
+1: Marco M.
Betafasan 06-02-2026 10:16

In foto c’è carlitos più alto?

 1
