Musetti tra i candidati all’Hot Shot di gennaio: le migliori giocate del mese ATP (Video)

Il mese di gennaio ha dato ufficialmente il via alla stagione ATP 2026 con una serie di tornei ricchi di colpi spettacolari. L’ATP ha selezionato alcune delle giocate più impressionanti del primo mese dell’anno, candidate al premio di Hot Shot of the Month.

Tra i protagonisti c’è Lorenzo Musetti, che a Hong Kong ha messo in mostra tutto il suo repertorio con un rovescio carico di effetto e una spettacolare banana forehand vincente, uno dei colpi più appariscenti del mese.

In Australia, Alejandro Davidovich Fokina ha aperto il suo 2026 con una giocata di puro istinto ad Adelaide, lanciandosi in tuffo per raggiungere una palla apparentemente irrecuperabile e trasformarla in un punto spettacolare.

Anche Brandon Nakashima ha regalato emozioni al pubblico di Brisbane, diventando protagonista di uno scambio incredibile in cui sono stati eseguiti addirittura tre colpi tra le gambe consecutivi, una sequenza che ha infiammato gli spettatori.

A completare la lista c’è Cameron Norrie, che ad Auckland ha dimostrato tutta la sua solidità difensiva. Il britannico è riuscito a trasformare un punto che sembrava perso in un vincente, resistendo a lungo sotto pressione prima di trovare l’apertura decisiva.

I tifosi possono ora votare il colpo preferito tra quelli selezionati dall’ATP. Le votazioni resteranno aperte fino a martedì 10 febbraio alle ore 18:00, quando verrà decretato il vincitore del premio per la miglior giocata del mese di gennaio.