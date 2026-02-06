Musetti tra i candidati all’Hot Shot di gennaio: le migliori giocate del mese ATP (Video)
Il mese di gennaio ha dato ufficialmente il via alla stagione ATP 2026 con una serie di tornei ricchi di colpi spettacolari. L’ATP ha selezionato alcune delle giocate più impressionanti del primo mese dell’anno, candidate al premio di Hot Shot of the Month.
Tra i protagonisti c’è Lorenzo Musetti, che a Hong Kong ha messo in mostra tutto il suo repertorio con un rovescio carico di effetto e una spettacolare banana forehand vincente, uno dei colpi più appariscenti del mese.
In Australia, Alejandro Davidovich Fokina ha aperto il suo 2026 con una giocata di puro istinto ad Adelaide, lanciandosi in tuffo per raggiungere una palla apparentemente irrecuperabile e trasformarla in un punto spettacolare.
Anche Brandon Nakashima ha regalato emozioni al pubblico di Brisbane, diventando protagonista di uno scambio incredibile in cui sono stati eseguiti addirittura tre colpi tra le gambe consecutivi, una sequenza che ha infiammato gli spettatori.
A completare la lista c’è Cameron Norrie, che ad Auckland ha dimostrato tutta la sua solidità difensiva. Il britannico è riuscito a trasformare un punto che sembrava perso in un vincente, resistendo a lungo sotto pressione prima di trovare l’apertura decisiva.
I tifosi possono ora votare il colpo preferito tra quelli selezionati dall’ATP. Le votazioni resteranno aperte fino a martedì 10 febbraio alle ore 18:00, quando verrà decretato il vincitore del premio per la miglior giocata del mese di gennaio.
Potreste cortesemente mettere notizie e live dei risultati di Coppa Davis che ci sono stati da ieri e proseguiranno nel weekend? Grazie
La Serbia molto probabilmente uscirà e già questo è da monitorare a mio avviso, giocano anche Germania, Australia e Francia ad esempio più Nazioni nelle serie minori interessanti come il Kazakistan di Bublik che affronta il Principato di Monaco di Vacherot
@ pablito (#4559370)
Ciao! Un server dedicato all’ATP non ci funziona il tecnico sta cercando di riparare il guasto. Un abbraccio
OT
Redazione.
Molti italiani in campo oggi: la pagina ? 😉
Davvero non c’erano punti piú belli di almeno due di questi? Quello di Nakashima non é nulla di particolare, anche se ci sono tre tweener ormai i tweener li vediamo sempre. Quello di Norrie é un’ottima difesa, ma lo stesso Muso ne ha di migliori non finite fra questi 4 colpi.
Il banana show di Musetti é per distacco il colpo piú di classe fra i 4. Ma il tuffo é il tuffo: per me fra questi merita Fokina