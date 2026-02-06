Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 06 Febbraio 2026

Massimo Giunta nella foto
TUN M25 Monastir 30000 – Quarter-final
[8] Massimo Giunta ITA vs [2] Egor Agafonov RUS ore 10:00

ITF M25 Monastir - 2026-02-01T00:00:00Z
Massimo Giunta
A
1
Egor Agafonov
40
1
EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[5] Alessandro Pecci ITA vs [2] Maximilian Neuchrist AUT ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Maximilian Neuchrist
2
4
Alessandro Pecci
6
6
Samuel Vincent ruggeri ITA vs Peter Makk HUN ore 9:30

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri
30
3
6
1
Peter Makk
30
6
3
0
ESP M15 Javea 15000 – Semi-final, Quarter-final
Ignacio Parisca VEN vs Gabriele Maria Noce ITA Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare

[3] Manuel Mazza ITA vs Javier Molino ESP Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare




USA M15 Palm Coast 15000 – Quarter-final
[5] Ignacio Monzon ARG vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 17:00
Il match deve ancora iniziare




GBR W35 Sheffield 30000 – Quarter-final
Federica Urgesi ITA vs Amelia Rajecki GBR 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare




TUR W15 Antalya 15000 – Quarter-final
[3] Yelyzaveta Kotliar UKR vs Francesca Gandolfi ITA Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare

Laima Vladson UZB vs Anastasia Bertacchi ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare




TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[8] Arianna Zucchini ITA vs Aran Teixido garcia ESP 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare

