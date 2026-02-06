Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 06 Febbraio 2026
06/02/2026 09:00 Nessun commento
M25 Monastir 30000 – Quarter-final
[8] Massimo Giunta vs [2] Egor Agafonov ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2026-02-01T00:00:00Z
Massimo Giunta•
A
1
Egor Agafonov
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Massimo Giunta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1
Egor Agafonov
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
Massimo Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[5] Alessandro Pecci vs [2] Maximilian Neuchrist ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Maximilian Neuchrist
2
4
Alessandro Pecci
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Maximilian Neuchrist
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Maximilian Neuchrist
15-0
40-0
40-15
2-4 → 3-4
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
Maximilian Neuchrist
0-15
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maximilian Neuchrist
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alessandro Pecci
15-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
Maximilian Neuchrist
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Maximilian Neuchrist
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Maximilian Neuchrist
0-15
0-30
0-40
2-2 → 2-3
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Maximilian Neuchrist
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Samuel Vincent ruggeri vs Peter Makk ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri•
30
3
6
1
Peter Makk
30
6
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
1-0
Peter Makk
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Peter Makk
15-0
40-0
5-2 → 5-3
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Peter Makk
15-0
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Peter Makk
0-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Peter Makk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Peter Makk
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Peter Makk
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
Peter Makk
0-15
0-30
0-40
1-3 → 2-3
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
1-2 → 1-3
M15 Javea 15000 – Semi-final, Quarter-final
Ignacio Parisca vs Gabriele Maria Noce Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
[3] Manuel Mazza vs Javier Molino Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Palm Coast 15000 – Quarter-final
[5] Ignacio Monzon vs [2] Tommaso Compagnucci ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Sheffield 30000 – Quarter-final
Federica Urgesi vs Amelia Rajecki 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Antalya 15000 – Quarter-final
[3] Yelyzaveta Kotliar vs Francesca Gandolfi Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Laima Vladson vs Anastasia Bertacchi Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[8] Arianna Zucchini vs Aran Teixido garcia 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
