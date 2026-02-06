WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Semifinali, cemento
Stadium Court – ore 13:00
(4) Tereza Mihalikova / (4) Olivia Nicholls vs Alexandra Eala / Janice Tjen Inizio 13:00
Hailey Baptiste vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 15:00
Sara Bejlek vs (3) Clara Tauson Non prima 17:00
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
(3) Kamilla Rakhimova / (3) Sara Sorribes Tormo vs Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Inizio 14:00
(1) Emma Raducanu vs Oleksandra Oliynykova Non prima 16:00
(3) Sorana Cirstea vs Daria Snigur
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Madeleine Brooks / Shuo Feng vs (4) Anastasia Detiuc / (4) Sabrina Santamaria Inizio 14:00
Katie Volynets vs Katie Boulter Non prima 16:00
Diane Parry vs Tamara Korpatsch Non prima 18:00
Lucie Havlickova / Dominika Salkova vs (2) Quinn Gleason / (2) Anna Siskova
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 10:30
Mananchaya Sawangkaew vs (9) Tatiana Prozorova Inizio 10:30
(7) Lilli Tagger vs (2) Darja Semenistaja
Nicole Fossa Huergo / Mananchaya Sawangkaew vs Hiroko Kuwata / Sohyun Park Non prima 14:00
Court 1 – ore 10:30
(3) Leolia Jeanjean vs (5) Lanlana Tararudee Inizio 10:30
Mei Yamaguchi vs Fangran Tian
Vincendo oggi Raducanu scavalcherebbe nel ranking proprio la Fernandez che la precede, sarebbe top ten tra le under 24,per trovare la prima italiana under 24 del ranking bisogna arrivare alla Pigato.
Non mi sembra male per una “bruciata”, come definita giorni fa.