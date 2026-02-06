Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

06/02/2026 08:36 1 commento
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Semifinali, cemento

Stadium Court – ore 13:00
(4) Tereza Mihalikova SVK / (4) Olivia Nicholls GBR vs Alexandra Eala PHI / Janice Tjen INA Inizio 13:00
Hailey Baptiste USA vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 15:00

Sara Bejlek CZE vs (3) Clara Tauson DEN Non prima 17:00

🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
(3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP vs Veronika Erjavec SLO / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Inizio 14:00
(1) Emma Raducanu GBR vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 16:00

(3) Sorana Cirstea ROU vs Daria Snigur UKR

🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Madeleine Brooks GBR / Shuo Feng CHN vs (4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Sabrina Santamaria USA Inizio 14:00
Katie Volynets USA vs Katie Boulter GBR Non prima 16:00

Diane Parry FRA vs Tamara Korpatsch GER Non prima 18:00

Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE vs (2) Quinn Gleason USA / (2) Anna Siskova CZE

🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 10:30
Mananchaya Sawangkaew THA vs (9) Tatiana Prozorova RUS Inizio 10:30
WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew
0
0
Tatiana Prozorova [9]
0
0
(7) Lilli Tagger AUT vs (2) Darja Semenistaja LAT

Nicole Fossa Huergo ARG / Mananchaya Sawangkaew THA vs Hiroko Kuwata JPN / Sohyun Park KOR Non prima 14:00

Court 1 – ore 10:30
(3) Leolia Jeanjean FRA vs (5) Lanlana Tararudee THA Inizio 10:30

Mei Yamaguchi JPN vs Fangran Tian CHN

1 commento

Gaz (Guest) 06-02-2026 10:04

Vincendo oggi Raducanu scavalcherebbe nel ranking proprio la Fernandez che la precede, sarebbe top ten tra le under 24,per trovare la prima italiana under 24 del ranking bisogna arrivare alla Pigato.
Non mi sembra male per una “bruciata”, come definita giorni fa.

