WTA 1000 Doha: I risultati del Primo Turno di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto approda al turno decisivo. Ora sfiderà Varvara Gracheva

06/02/2026 14:40 6 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
QAT WTA 1000 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand 1 – ore 09:00
(8) Beatriz Haddad Maia BRA vs Mubaraka Al-Naimi QAT Inizio 09:00
WTA Doha
Beatriz Haddad Maia [8]
0
6
6
0
Mubaraka Al-Naimi
0
0
0
0
Vincitore: Haddad Maia
(6) Solana Sierra ARG vs Hind Al-Mudahka QAT

WTA Doha
Solana Sierra [6]
0
6
6
0
Hind Al-Mudahka
0
1
0
0
Vincitore: Sierra
(5) Sonay Kartal GBR vs Simona Waltert SUI

WTA Doha
Sonay Kartal [5]
7
2
6
Simona Waltert
5
6
4
Vincitore: Kartal
Rebeka Masarova SUI vs (16) Alycia Parks USA Non prima 13:00

WTA Doha
Rebeka Masarova
6
0
3
Alycia Parks [16]
4
6
6
Vincitore: Parks
Grandstand 2 – ore 09:00
Anastasia Zakharova RUS vs (10) Julia Grabher AUT Inizio 09:00

WTA Doha
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Julia Grabher [10]
0
4
4
0
Vincitore: Zakharova
Moyuka Uchijima JPN vs (12) Rebecca Sramkova SVK

WTA Doha
Moyuka Uchijima
4
7
6
Rebecca Sramkova [12]
6
6
2
Vincitore: Uchijima
Katarzyna Kawa POL vs (14) Ella Seidel GER

WTA Doha
Katarzyna Kawa
6
4
1
Ella Seidel [14]
2
6
6
Vincitore: Seidel
Vera Zvonareva RUS vs (13) Shuai Zhang CHN Non prima 13:00

WTA Doha
Vera Zvonareva
0
6
6
0
Shuai Zhang [13]
0
3
3
0
Vincitore: Zvonareva
Grandstand 3 – ore 09:00
(7) Antonia Ruzic CRO vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 09:00

WTA Doha
Antonia Ruzic [7]
0
2
2
0
Yuliia Starodubtseva
0
6
6
0
Vincitore: Starodubtseva
Renata Zarazua MEX vs (15) Kimberly Birrell AUS

WTA Doha
Renata Zarazua
0
2
2
0
Kimberly Birrell [15]
0
6
6
0
Vincitore: Birrell
(2) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 11:00

WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
4
6
6
Ekaterine Gorgodze
6
4
2
Vincitore: Cocciaretto
(3) Hailey Baptiste USA vs Storm Hunter AUS Non prima 13:00

WTA Doha
Aleksandra Krunic
0
3
4
0
Storm Hunter
0
6
6
0
Vincitore: Hunter
Court 4 – ore 09:00
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (9) Varvara Gracheva FRA Inizio 09:00

WTA Doha
Aliaksandra Sasnovich
0
4
0
0
Varvara Gracheva [9]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
(4) Magdalena Frech POL vs Berfu Cengiz TUR

WTA Doha
Magdalena Frech [4]
0
7
6
0
Berfu Cengiz
0
5
0
0
Vincitore: Frech
(1) Tereza Valentova CZE vs Arina Rodionova AUS Non prima 11:00

WTA Doha
Tereza Valentova [1]
6
2
7
Arina Rodionova
2
6
6
Vincitore: Valentova
Priscilla Hon AUS vs (11) Camila Osorio COL

WTA Doha
Priscilla Hon
6
2
1
Camila Osorio [11]
4
6
6
Vincitore: Osorio
QAT WTA 1000 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova CZE vs Arina Rodionova AUS
Katarzyna Kawa POL vs (14) Ella Seidel GER

(2) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (9) Varvara Gracheva FRA

(3) Hailey Baptiste USA vs Storm Hunter AUS
Priscilla Hon AUS vs (11) Camila Osorio COL

(4) Magdalena Frech POL vs (WC) Berfu Cengiz TUR
Vera Zvonareva RUS vs (13) Shuai Zhang CHN

(5) Sonay Kartal GBR vs Simona Waltert SUI
Renata Zarazua MEX vs (15) Kimberly Birrell AUS

(6) Solana Sierra ARG vs (WC) Hind Al-Mudahka QAT
Rebeka Masarova SUI vs (16) Alycia Parks USA

(7) Antonia Ruzic CRO vs Yuliia Starodubtseva UKR
Moyuka Uchijima JPN vs (12) Rebecca Sramkova SVK

(8/WC) Beatriz Haddad Maia BRA vs (WC) Mubaraka Al-Naimi QAT
Anastasia Zakharova RUS vs (10) Julia Grabher AUT

