WTA 1000 Doha: I risultati del Primo Turno di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto approda al turno decisivo. Ora sfiderà Varvara Gracheva

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto approda al turno decisivo. Ora sfiderà Varvara Gracheva
WTA 1000 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard
Grandstand 1 – ore 09:00
(6) Solana Sierra vs Hind Al-Mudahka
WTA Doha
Solana Sierra [6]•
(5) Sonay Kartal vs Simona Waltert
WTA Doha
Sonay Kartal [5]
Rebeka Masarova vs (16) Alycia Parks
WTA Doha
Rebeka Masarova
Grandstand 2 – ore 09:00
Anastasia Zakharova vs (10) Julia Grabher
WTA Doha
Anastasia Zakharova
Moyuka Uchijima vs (12) Rebecca Sramkova
WTA Doha
Moyuka Uchijima
Katarzyna Kawa vs (14) Ella Seidel
WTA Doha
Katarzyna Kawa
Vera Zvonareva vs (13) Shuai Zhang
WTA Doha
Vera Zvonareva•
Grandstand 3 – ore 09:00
(7) Antonia Ruzic vs Yuliia Starodubtseva
WTA Doha
Antonia Ruzic [7]
Renata Zarazua vs (15) Kimberly Birrell
WTA Doha
Renata Zarazua
(2) Elisabetta Cocciaretto vs Ekaterine Gorgodze
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
(3) Hailey Baptiste vs Storm Hunter
WTA Doha
Aleksandra Krunic
Court 4 – ore 09:00
Aliaksandra Sasnovich vs (9) Varvara Gracheva
WTA Doha
Aliaksandra Sasnovich
(4) Magdalena Frech vs Berfu Cengiz
WTA Doha
Magdalena Frech [4]•
(1) Tereza Valentova vs Arina Rodionova
WTA Doha
Tereza Valentova [1]
Priscilla Hon vs (11) Camila Osorio
WTA Doha
Priscilla Hon
WTA 1000 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova vs Arina Rodionova
Katarzyna Kawa vs (14) Ella Seidel
(2) Elisabetta Cocciaretto vs Ekaterine Gorgodze
Aliaksandra Sasnovich vs (9) Varvara Gracheva
(3) Hailey Baptiste vs Storm Hunter
Priscilla Hon vs (11) Camila Osorio
(4) Magdalena Frech vs (WC) Berfu Cengiz
Vera Zvonareva vs (13) Shuai Zhang
(5) Sonay Kartal vs Simona Waltert
Renata Zarazua vs (15) Kimberly Birrell
(6) Solana Sierra vs (WC) Hind Al-Mudahka
Rebeka Masarova vs (16) Alycia Parks
(7) Antonia Ruzic vs Yuliia Starodubtseva
Moyuka Uchijima vs (12) Rebecca Sramkova
(8/WC) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Mubaraka Al-Naimi
Anastasia Zakharova vs (10) Julia Grabher
6 commenti
Bene Coccia, forse ha faticato un po’ troppo con Gorgodze ma è passata. Domani tocca a Gracheva
forza Coccia smentisci chi non crede in te!!
Spesso nei tabelloni femminili ci sono assurdi tutni di qualificazione! Ad esempio oggi c’è la n. 580 svonareva ! O ancora peggio le due degli Emirati arabi che sono dei bye!!
Purtroppo la Cocciaretto non ha il livello atletico e tecnico per stare tra le top 50…. spero di venire contraddetto dai risultati.
Fino ad oggi è stato così! Coccia Lavora molto sulle variazioni e sulle volée!
Forza Coccia!!!!
Non vedo l’ora che arrivi domani per vedere se veramente la Baptiste abbia il dono dell’ubiquità.
Anche Kartal e Parks hanno giocato oggi.
Perplesso.