Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Federico Iannacone nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 13:00
Cyril Vandermeersch FRA vs Enrico Dalla Valle ITA
ATP Cesenatico
Cyril Vandermeersch
15
4
4
Enrico Dalla Valle
30
6
4
Mostra dettagli

Charles Broom GBR vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Rottoli ITA vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare

Federico Iannaccone ITA vs Kilian Feldbausch SUI (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare




Grandstand (7) – ore 13:00
Laurent Lokoli FRA vs Raul Brancaccio ITA
ATP Cesenatico
Laurent Lokoli
4
3
Raul Brancaccio
6
6
Vincitore: Brancaccio
Mostra dettagli

Giorgio Ricca ITA / Mick Veldheer NED vs Alex Martinez ESP / Piotr Pawlak POL

ATP Cesenatico
Giorgio Ricca / Mick Veldheer [1]
40
0
Alex Martinez / Piotr Pawlak
0
0
Mostra dettagli

Federico Arnaboldi ITA / Enrico Dalla Valle ITA vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Raul Brancaccio ITA / Gianmarco Ferrari ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Lorenzo Rottoli ITA vs Charles Broom GBR / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, cemento

Tenerife Arena – ore 12:00
Alejo Sanchez Quilez ESP vs Daniel Merida ESP
ATP Tenerife
Alejo Sanchez Quilez
5
3
Daniel Merida [2]
7
6
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Alejandro Moro Canas ESP vs Daniel Rincon ESP

ATP Tenerife
Alejandro Moro Canas [8]
40
6
3
Daniel Rincon
30
3
5
Mostra dettagli

Lorenzo Giustino ITA vs Miguel Damas ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Pol Martin Tiffon ESP vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Tenerife
Pol Martin Tiffon
5
6
6
Pablo Llamas Ruiz [6]
7
1
0
Vincitore: Martin Tiffon
Mostra dettagli

Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Jacopo Berrettini ITA / Francesco Maestrelli ITA

ATP Tenerife
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth [1]
0
5
Jacopo Berrettini / Francesco Maestrelli
15
5
Mostra dettagli

Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP / Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:30
Marc-Andrea Huesler SUI / Stefano Travaglia ITA vs Kimmer Coppejans BEL / Gauthier Onclin BEL

ATP Tenerife
Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia
6
6
Kimmer Coppejans / Gauthier Onclin
4
4
Vincitore: Huesler / Travaglia
Mostra dettagli

Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Abdullah Shelbayh JOR / David Vega Hernandez ESP

ATP Tenerife
Max Westphal / Theodore Winegar [4]
0
0
Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez
0
0
Mostra dettagli






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Tom Gentzsch GER vs Martin Krumich CZE
ATP Koblenz
Tom Gentzsch [7]
6
6
Martin Krumich
3
4
Vincitore: Gentzsch
Mostra dettagli

Max Hans Rehberg GER vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Koblenz
Max Hans Rehberg
0
6
5
Buvaysar Gadamauri
15
0
5
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Dan Added FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Niels McDonald GER / Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Kaichi Uchida JPN vs Max Wiskandt GER

ATP Koblenz
Kaichi Uchida [4]
7
7
Max Wiskandt
6
6
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Max Schoenhaus GER vs Patrick Zahraj GER

ATP Koblenz
Max Schoenhaus
40
6
4
Patrick Zahraj [6]
0
3
3
Mostra dettagli

Tibo Colson BEL / Thijmen Loof NED vs Mats Hermans NED / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / John Sperle GER vs Michael Geerts BEL / Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta

21:00 Burruchaga R. A. 🇦🇷 – Olivieri G. A. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare

22:30 Boscardin Dias P. 🇧🇷 – Comesana F. 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

23:30 La Serna J. M. 🇦🇷 – Dellien H. 🇧🇴

Il match deve ancora iniziare

00:00 Ugo Carabelli C. 🇦🇷 – Diaz Acosta F. 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Darwin Blanch USA / Rei Sakamoto JPN vs Jake Delaney AUS / Dane Sweeny AUS
Il match deve ancora iniziare

Cruz Hewitt AUS vs Naoki Nakagawa JPN (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Naoki Nakagawa
4
6
1
Cruz Hewitt
6
3
6
Vincitore: Hewitt
Mostra dettagli

Blake Ellis AUS vs Fajing Sun CHN

ATP Brisbane
Fajing Sun [7]
6
4
Blake Ellis
7
6
Vincitore: Ellis
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 02:00
Dane Sweeny AUS vs Tai Sach AUS

ATP Brisbane
Tai Sach
1
1
Dane Sweeny [5]
6
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

James McCabe AUS vs Shinji Hazawa JPN

ATP Brisbane
Shinji Hazawa
4
4
James McCabe [4]
6
6
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli

Jake Delaney AUS / Dane Sweeny AUS vs Masamichi Imamura JPN / Naoki Tajima JPN (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Jake Delaney / Dane Sweeny
6
6
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
3
2
Vincitore: Delaney / Sweeny
Mostra dettagli

Blake Bayldon AUS / Marc Polmans AUS vs Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS

ATP Brisbane
Ethan Cook / Tai Sach
6
3
5
Blake Bayldon / Marc Polmans [4]
4
6
10
Vincitore: Bayldon / Polmans
Mostra dettagli



Show Court 2 – ore 02:00
Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN vs Yuta Shimizu JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Brisbane
Jason Jung / Kaito Uesugi
3
6
11
Yuta Shimizu / Seita Watanabe [2]
6
3
9
Vincitore: Jung / Uesugi
Mostra dettagli

Darwin Blanch USA / Rei Sakamoto JPN vs Alex Bolt AUS / Yasutaka Uchiyama JPN

ATP Brisbane
Darwin Blanch / Rei Sakamoto
6
3
10
Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama
1
6
4
Vincitore: Blanch / Sakamoto
Mostra dettagli





CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Stadium – ore 18:00
Justin Boulais CAN vs Quinn Vandecasteele USA
Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Ben Jones GBR vs Colton Smith USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA / Tyler Zink USA vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 19:00
Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Cannon Kingsley USA / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA vs Stefan Kozlov USA / Brandon Perez VEN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN / Andres Martin USA vs George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

