WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Liudmilla Samsonova nella foto - Foto Getty Images
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Quarti di Finale, cemento
Stadium Court – ore 10:00
(3) Clara Tauson
vs McCartney Kessler Inizio 10:00
WTA Abu Dhabi
Clara Tauson [3]
0
6
6
0
McCartney Kessler
0
3
4
0
Vincitore: Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
McCartney Kessler
4-4 → 5-4
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Clara Tauson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
0-1 → 1-1
Sonay Kartal vs Sara Bejlek
WTA Abu Dhabi
Sonay Kartal
0
0
2
0
Sara Bejlek
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Sonay Kartal
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Sonay Kartal
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Sonay Kartal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Alexandra Eala vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 14:00
WTA Abu Dhabi
Alexandra Eala
0
3
0
Ekaterina Alexandrova [2]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Ekaterina Alexandrova
2-4 → 2-5
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(5) Liudmila Samsonova vs Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(4) Xinyu Wang
vs Oleksandra Oliynykova Inizio 13:00
WTA Cluj-Napoca
Xinyu Wang [4]
0
4
3
Oleksandra Oliynykova•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
3-3 → 3-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
4-4 → 4-5
Oleksandra Oliynykova
3-3 → 3-4
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Emma Raducanu vs Maja Chwalinska Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Anastasia Potapova vs (3) Sorana Cirstea Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Yue Yuan vs Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 14:00
Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
Maja Chwalinska / Kaja Juvan vs (3) Kamilla Rakhimova / (3) Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Carmen Corley
/ Ivana Corley
vs Lucie Havlickova
/ Dominika Salkova Inizio 12:00
WTA Ostrava
Carmen Corley / Ivana Corley
2
6
6
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
6
4
10
Vincitore: Havlickova / Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
Carmen Corley / Ivana Corley
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carmen Corley / Ivana Corley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
5-3 → 5-4
Carmen Corley / Ivana Corley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
5-1 → 5-2
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
2-0 → 2-1
Carmen Corley / Ivana Corley
1-0 → 2-0
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carmen Corley / Ivana Corley
2-5 → 2-6
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
2-4 → 2-5
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
1-1 → 1-2
Carmen Corley / Ivana Corley
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
0-0 → 0-1
Katie Volynets vs Alycia Parks Non prima 14:00
WTA Ostrava
Katie Volynets
0
5
Alycia Parks•
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Linda Fruhvirtova vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
Diane Parry vs Nikola Bartunkova Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Caty McNally vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 09:30
Fangran Tian
vs (4) Hanne Vandewinkel Inizio 09:30
Il match deve ancora iniziare
(7) Lilli Tagger vs Eri Shimizu
Il match deve ancora iniziare
(1) Rutuja Bhosale / (1) Peangtarn Plipuech vs Nicole Fossa Huergo / Mananchaya Sawangkaew Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Leolia Jeanjean / Naima Karamoko vs Shrivalli Bhamidipaty / Ankita Raina Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Sohyun Park
vs (5) Lanlana Tararudee Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Kristiana Sidorova vs (9) Tatiana Prozorova
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Sara Bejlek solo 157 cm ma di puro talento.