WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

05/02/2026 08:53 1 commento
Liudmilla Samsonova nella foto - Foto Getty Images

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Quarti di Finale, cemento

Stadium Court – ore 10:00
(3) Clara Tauson DEN vs McCartney Kessler USA Inizio 10:00
Sonay Kartal GBR vs Sara Bejlek CZE

Alexandra Eala PHI vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 14:00

(5) Liudmila Samsonova RUS vs Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(4) Xinyu Wang CHN vs Oleksandra Oliynykova UKR Inizio 13:00
(1) Emma Raducanu GBR vs Maja Chwalinska POL Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Anastasia Potapova AUT vs (3) Sorana Cirstea ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 14:00
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL / Kaja Juvan SLO vs (3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE Inizio 12:00
Katie Volynets USA vs Alycia Parks USA Non prima 14:00

Linda Fruhvirtova CZE vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Diane Parry FRA vs Nikola Bartunkova CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 09:30
Fangran Tian CHN vs (4) Hanne Vandewinkel BEL Inizio 09:30
Il match deve ancora iniziare

(7) Lilli Tagger AUT vs Eri Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) Rutuja Bhosale IND / (1) Peangtarn Plipuech THA vs Nicole Fossa Huergo ARG / Mananchaya Sawangkaew THA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Naima Karamoko SUI vs Shrivalli Bhamidipaty IND / Ankita Raina IND Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
Sohyun Park KOR vs (5) Lanlana Tararudee THA Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Kristiana Sidorova RUS vs (9) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Una Tantum (Guest) 05-02-2026 13:03

Sara Bejlek solo 157 cm ma di puro talento.

