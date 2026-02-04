Forti sfiora i quarti (cede 7-6 al 3° a Gakhov) nel Challenger di Cesenatico ‘Start Romagna Cup’, Dalla Valle approda al 2° turno eliminando il n.2 Bertola, va a Iannaccone il derby con Mecarelli

La quasi vittoria di Francesco Forti e l’impresa di Enrico Dalla Valle. Ecco le due facce in chiave tricolore (e pure romagnola) della giornata alla “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) in svolgimento fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”.

Il 26enne beniamino locale (attualmente al n.679 Atp dopo aver perso praticamente tutto il 2024 per guai fisici, superati solo a stagione 2025 avanzata), che nel match serale di lunedì aveva prevalso sul giovane Pierluigi Basile ripagando così la fiducia degli organizzatori che gli hanno concesso una wild card, è andato davvero vicinissimo al colpaccio contro il russo Ivan Gakhov (n.260), quarta testa di serie e reduce dai quarti ad Oeiras 2. Nel primo parziale Forti è andato infatti subito avanti di un break, vantaggio conservato fino a quando è andato a servire sul 5-3, ma lì si è irrigidito cedendo la battuta e venendo riagganciato sul 5-5, per poi nel tie-break commettere qualche errore di troppo. Sostenuto in modo caloroso anche dal pubblico delle grandi occasioni il portacolori del Ct Massa Lombarda (scudettato in serie A1 a fine 2025) ha saputo reagire strappando il servizio al mancino di Mosca, che ha per coach gli spagnoli Miguel Sánchez e Axel Álvarez, senza concedergli chance di rientrare. Nel set decisivo è stato però Gakhov il primo a breakkare allungando sul 3-1, Forti non si è perso d’animo, con immediato contro-break e poi addirittura il sorpasso con un secondo break e una striscia di quattro game consecutivi. Però quando è andato a servire per il match sul 5-4 ha sentito il momento e perso di nuovo fluidità in quel fondamentale fermandosi a due punti dal successo. Scampato il pericolo il moscovita ha annullato una pericolosa palla-break sul 5-5, poi nel decisivo tie-break è sempre stato avanti chiudendolo per 7 punti a 4, così da staccare il pass per i quarti dopo due ore e 37 minuti di lotta, lasciando tanti rimpianti e amaro in bocca al cesenaticense (22 ace complessivi).

A firmare l’impresa di giornata sul Centrale è stato Enrico Dalla Valle (attualmente n.527 Atp dopo aver raggiunto il 242° posto nell’estate 2024) che, dopo due convincenti affermazioni nelle qualificazioni, nell’incontro che completava il primo turno si è tolto il lusso di estromettere l’elvetico Remy Bertola, secondo favorito del tabellone e reduce dalla finale nel Challenger Atp 125 di Quimper (con questo risultato portatosi al n.212 della classifica mondiale, suo nuovo best ranking). Il 27enne di Ravenna, seguito dallo staff tecnico della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, dopo aver perso 6-4 il primo parziale, ha sfoggiato grande resilienza salvando un primo match point sul 5-4 per il coetaneo di Lugano che dal 2024 fa parte del team rossocrociato di Coppa Davis e poi un secondo sul 7 a 6 nel tie-break, che è riuscito a far suo per 10 punti a 8. E sullo slancio il romagnolo è volato 3-0 nel set decisivo, contenendo i tentativi di rientro dell’avversario, alle prese anche con qualche acciacco (coscia e spalla destra), per poi alzare le braccia al cielo dopo due ore e 43 minuti (bello l’abbraccio tra i due al momento del saluto a rete).

“Sono molto contento per aver iniziato con il piede giusto questa stagione dopo un’annata per me difficile, superando un giocatore di spessore e in forma, visto che veniva da una finale in un 125. Mi auguro di poter continuare su questa strada anche perché ho bisogno di ritrovare il ritmo partita e quindi spero che questo bel torneo, davanti a parenti e amici, possa infondermi morale e fiducia in prospettiva futura”, le parole di Dalla Valle, che giovedì alle 13 nell’incontro che apre il cartellone (ingresso 8 euro, ridotto 5 per ragazzi tra 11 e 18 anni) si gioca l’ingresso nei quarti con il 26enne francese Cyril Vandermeersch (n.439 Atp).

In precedenza il testa a testa tricolore fra qualificati è stato appannaggio di Federico Iannaccone, che costretto a rincorrere per un set e mezzo Michele Mecarelli ha visto premiata la sua caparbietà. Il 18enne di Jesi che, seguito dallo staff tecnico della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, sta muovendo i primi passi nel circuito professionistico dopo buoni risultati a livello junior è partito a spron battuto, togliendo il servizio al rivale nel quarto gioco (3-1), vantaggio conservato fino al 6-3 con cui ha incamerato la prima frazione dopo 39 minuti grazie a grande rapidità di gambe abbinata a notevole attaccamento al punto. Il marchigiano, per la prima volta in un tabellone principale di un Challenger, anche nel secondo set ha piazzato lo “strappo”, nel terzo game, alla terza opportunità utile, grazie a due diritti consecutivi in corridoio del 26enne di Campobasso, che però ha saputo reagire piazzando il contro-break (3-3) per poi approfittare di un prolungati passaggio a vuoto del più giovane avversario (break subito a zero nell’ottavo game) per pareggiare la situazione e portare la sfida al terzo. Quando, sotto 3-0, Mecarelli è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio al gluteo della gamba destra.

Sarà dunque il tennista molisano a contendere giovedì sera l’ingresso nei quarti al 20enne elvetico Kylian Feldbausch (n.423 Atp), n.8 del seeding, finalista nel settembre scorso nel Challenger di Biella – stoppato dal padrone di casa Stefano Napolitano -, sua seconda finale in questa categoria di tornei dove quella raggiunta a Mas Palomas nel dicembre 2023.

Prima di Iannaccone, nella sessione pomeridiana sul Centrale, torneranno in campo Filippo Romano e Lorenzo Rottoli. Il 20enne di Sarzana (in tabellone grazie a una wild card della Federazione Italiana), allenato da coach ‘Gipo’ Arbino e seguito in riva all’Adriatico anche da Umberto Rianna, responsabile Over 20 per il Settore Tecnico FITP, dopo aver sconfitto lo spagnolo Alex Martinez che lo precede di 220 posizioni in classifica mondiale (n.414 Atp l’iberico e n.634 il ligure), sfiderà per un posto nei quarti il britannico Charles Broom (n.296), quinta forza del torneo, che ha sbarrato la strada al biellese Stefano Napolitano. Il 23enne lombardo, ma ormai romagnolo d’adozione, dopo essersi aggiudicato il “derby” tra qualificati con Lorenzo Angelini, suo compagno di allenamenti all’Accademia Villa Carpena Forlì, deve vedersela con l’ucraino Oleg Prihodko che martedì a tarda sera ha piegato di misura, in tre set, il mancino ravennate Federico Bondioli.

Sul Grandstand invece insegue la prova del nove Raul Brancaccio, che dopo aver eliminato Calvin Hemery (n.255), terzo favorito del seeding, è chiamato a un altro esame di francese con l’esperto Laurent Lokoli (n.507 ma nel 2023 arrivato al 167° posto della classifica), vincitore al primo turno su Carlo Alberto Caniato.

Prosegue con successo, intanto, il simpatico gioco che coinvolge spettatori e giocatori, lo “One Shot Cesenatico-Fight with the Pro”. Durante le serate della ‘Start Romagna Cup’ il pubblico diventa protagonista, vengono estratti cinque partecipanti tra chi vorrà scendere in campo e provare a sfidare i professionisti della racchetta, poi scatterà con uno dei giocatori del torneo una sfida ad eliminazione diretta, un punto, una chance, chi perde esce, chi vince resta. L’ultimo a rimanere in campo si aggiudicherà un premio.

RISULTATI

Singolare, 2° turno: Ivan Gakhov (Rus, n.4) b. Francesco Forti (Ita, wc) 7-6(4) 4-6 7-6(4).

1° turno: Enrico Dalla Valle (Ita) b. Remy Bertola (Svi, n.2) 4-6 7-6(8) 6-2, Federico Iannaccone (Ita, q) b. Michele Mecarelli (Ita) 3-6 6-3 3-0 ritiro, Oleg Prihodko (Ucr) b. Federico Bondioli (Ita) 6-4 4-6 6-4.

Doppio, 1° turno: Raul Brancaccio/Gianmarco Ferrari (Ita) b. Jayson Blando/Michael Blando (Usa) 3-6 6-3 10-2, Alex Martinez/Piotr Pawlak (Spa/Pol) b. Giovanni Fonio/Giovanni Oradini (Ita) 6-3 6-2, Charles Broom/David Poljak (Gbr/Cze, n.2) b. Lorenzo Angelini/Gabriele Crivellaro (Ita, wc) 6-2 6-4, Federico Bondioli/Lorenzo Rottoli (Ita) b. Adam Nagoudi/Cyril Vandermeersch (Tun/Fra) 5-7 6-4 11-9.