Jannik Sinner rinuncia alla cerimonia olimpica

Jannik Sinner ha scelto di non lasciare nulla al caso in vista del prossimo ATP di Doha, anche a costo di rinunciare a un appuntamento simbolico come la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. Il numero due del mondo ha infatti deciso di concentrare tutte le energie sulla preparazione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al torneo qatariota.

La decisione arriva dopo la sconfitta subita nelle semifinali dell’Australian Open contro Novak Djokovic, un match che ha lasciato il segno sia sul piano fisico sia su quello mentale. Proprio per questo, Sinner ha optato per una programmazione mirata, privilegiando il lavoro in campo rispetto agli impegni istituzionali.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tennista altoatesino partirà già lunedì alla volta del Qatar, con una settimana di anticipo rispetto all’inizio dell’ATP di Doha. Una scelta che gli consentirà di ambientarsi con calma, adattarsi alle condizioni locali e ritrovare ritmo e sensazioni dopo le intense settimane vissute a Melbourne.

La rinuncia alla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano, evento di grande rilevanza anche simbolica per lo sport italiano, conferma la linea adottata da Sinner: massima attenzione al proprio percorso agonistico e alla continuità del rendimento nel circuito. In una fase della stagione particolarmente delicata, il numero due del ranking preferisce ridurre le distrazioni e focalizzarsi esclusivamente sugli obiettivi sportivi.

L’ATP di Doha rappresenterà un passaggio importante per Sinner, chiamato a ripartire subito dopo l’amarezza australiana. La scelta di anticipare il viaggio e intensificare la preparazione è il segnale di una volontà chiara: trasformare la delusione dell’Open d’Australia in un nuovo punto di partenza.





