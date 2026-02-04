Jannik Sinner rinuncia alla cerimonia olimpica
Jannik Sinner ha scelto di non lasciare nulla al caso in vista del prossimo ATP di Doha, anche a costo di rinunciare a un appuntamento simbolico come la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. Il numero due del mondo ha infatti deciso di concentrare tutte le energie sulla preparazione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al torneo qatariota.
La decisione arriva dopo la sconfitta subita nelle semifinali dell’Australian Open contro Novak Djokovic, un match che ha lasciato il segno sia sul piano fisico sia su quello mentale. Proprio per questo, Sinner ha optato per una programmazione mirata, privilegiando il lavoro in campo rispetto agli impegni istituzionali.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tennista altoatesino partirà già lunedì alla volta del Qatar, con una settimana di anticipo rispetto all’inizio dell’ATP di Doha. Una scelta che gli consentirà di ambientarsi con calma, adattarsi alle condizioni locali e ritrovare ritmo e sensazioni dopo le intense settimane vissute a Melbourne.
La rinuncia alla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano, evento di grande rilevanza anche simbolica per lo sport italiano, conferma la linea adottata da Sinner: massima attenzione al proprio percorso agonistico e alla continuità del rendimento nel circuito. In una fase della stagione particolarmente delicata, il numero due del ranking preferisce ridurre le distrazioni e focalizzarsi esclusivamente sugli obiettivi sportivi.
L’ATP di Doha rappresenterà un passaggio importante per Sinner, chiamato a ripartire subito dopo l’amarezza australiana. La scelta di anticipare il viaggio e intensificare la preparazione è il segnale di una volontà chiara: trasformare la delusione dell’Open d’Australia in un nuovo punto di partenza.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Olimpiadi Cortina 2026
@ Valentino (#4558776)
Adesso hai detto la tua ,torna a dormire
Poi si giustifica invece atteggiamenti come quelli di McEnroe con il giovane tifoso l’altro giorno
@ Pasquale (#4558760)
Purtroppo l’invidia è una brutta bestia
E per me non andare da Mattarella è un valore aggiunto. In tanti lo criticano… È un Paese libero questo?
Sempre forza Sinner , mio eroe !!!!
Non sta parlando. Sta sproloquiando
Cerimonia inaugurale in un monumento sportivo già destinato ad essere sbriciolato sull’altare della speculazione edilizia, unico vero motore economico e morale del Capoluogo della provincia di mia residenza, la “Capitale morale”.
Fa benissimo a non andarci, si dovrebbe seguire il suo esempio, all’unanimità.
Quanti disturbati
Sempre a criticare
Chissà se in altri paesi sono così polemici come in Italia
Ha fatto benissimo. Non come lo meritiamo uno come lui
Rinuncia in che senso? Quando mai era stata annunciata la sua presenza? La gazzetta sempre più penosa.
Una non notizia.
Non sapevo neanche che ci dovesse andare, né l’ho mai sentito dire che ci sarebbe stato
Io non sapevo manco che fosse previsto e comunque chissene.
L’unica cosa, magari mi sbaglio, sembra strana la motivazione Doha: se parte lunedì che problema c’era ad andare ad una cerimonia il venerdì prima? L’ha detto lui che non ci va per preparare Doha o é una speculazione?
Che a,Sinner non glie ne freghi niente del prestigio italiano è noto a tutti…..e non da ora! Da dire però che Jannik è schivo per carattere dal clamore mediatico. Gli avrebbero fatto un milione di domande. enzo
Dovremmo ridere Mauro????
Voi state male…fatevi una vita..e una base di ricovero.
Ah… veramente una cosa di una gravita’ estrema. Non bisogna guardare piu’ i suoi match.
Ma dai…
Fara’ quel che vuole. Ne ha facolta’.
@ Pasquale (#4558760)
Hai ragione. Mi ha telefonato che non sa come arrivare a fine mese. Jannik non ti curar di loro……….
Un popolo che non gioisce alle vittorie di Sinner? Stai parlando degli Spagnoli?
Mi dispiace ma questa volta non lo giustifico affatto. Non toglieva niente alla sua preparazione la presenza il 6 alla cerimonia di inaugurazione dei giochi, anche perché è ambasciatore dei volontari.
Sentirsi italiani vuol dire anche fare dei sacrifici istituzionali soprattutto per chi riveste un’immagine cosi’. Gli avevo perdonato il pacco a Mattarella, ma perseverare è diabolico.
NO!!!
Si può dire di tutto ma non che sia un professionista serio. Lascia stare le cialtronate(che stiamo pagando profumatamente noi italiani) per concentrarsi sul tennis. Un grande plauso alla volpe rossa! Certi italiani non ti meritano.
Ma che spasso “giudicare” le scelte altrui specie quando non si vestono quei panni, eh ma io…
E mo’ un’ altra botta di critiche e polemiche,a posto siamo.E lui rifiuta e va avanti per la sua strada,come sempre.
Grande, grandissimo Jannik Sinner.
Ormai è evidente, Sinner si rompe le palle a fare queste cose. Sanremo, la fiamma olimpica, le cerimonie… Ne ha tutto il diritto, anche io farei come lui. E’ giovane. E’ pieno di soldi. Ma per quale motivo deve passare i giorni liberi a fare queste passerelle, a beneficio di altri?
Ormai credo sia una strategia per disumanizzarsi e trarne linfa vitale per il suo gioco.
E poi ci si sorprende perché in Italia ha parecchi che gli marciano contro.
Non fa nulla X conquistarli.
Non va da Mattarella; non va a Sanremo; spesso rinuncia alla Coppa DAVIS;
ora non partecipa alle olimpiadi invernali che si svolgono in Italia e lui viene dalle montagne.
A parte le caxxate di questo Ging89, fa bene jannik. L’anno è iniziato male e siccome di questi tempi 1 anno fa arrivò la botta del caso clostebol è tempo per Sinner di rialzare la testa e lavorare sodo. Altrimenti rischia di rimanere il numero 1 dei numero 2….
@ Ging89 (#4558768)
non andò nemmeno nel 2024 ! Figuriamoci nel 2018…..ahahahah . Se lo pagavano sarebbe andato alla cerimonia di inaugurazione .
Non c’è andato Boldi e quindi anche lui diniega. ..
Non può essere assolutamente giustificabile una scelta del genere,a parte che c’era il tempo perché la cerimonia è venerdì 6,ma poi tutto questo per un misero 500 che vincerlo o uscire al primo turno anche con una brutta prestazione non gli cambia la vita,avere le Olimpiadi in casa è un evento molto raro e da sportivo immagine dell’Italia direi che è moralmente obbligato ad esserci.Non basta essere un vincente per rimanere impresso nelle memorie della gente,Sinner dimostra che è uno che pensa solo per sè,non fa nulla per un tornaconto personale,dopo la rinuncia della Davis per un obbiettivo che a mio avviso a conti fatti è stata fallimentare, questa scelta gli farà perdere ulteriori punti.Sta seriamente rischiando di essere sorpassato da Musetti (non solo nel gioco che a mio avviso in questo inizio di stagione si è rivelato superiore a quello di Sinner che al contrario sembra involuto)ma anche per simpatia e per le emozioni che trasmette.Di questo passo la Sinnermania andrà fuori moda in favore della Musettimania o comunque di qualcuno che anche sappia far breccia nei cuori della gente
Meno male che non ha vinto gli Australian open altrimenti doveva trovare una scusa per non andare da Mattarella
Immaginabile e comprensibile!
Non ha partecipato alle ultime
2 Olimpiadi quando si trattava di rappresentare la nazione, figuriamoci se va a una cerimonia
Cosa centra un tennista con le Olimpiadi invernali non si sa. Ha fatto bene a disertare.
Non ne farei un dramma, a nessuno frega nulla della fiamma olimpica, epperò Jannik come sempre toppa a livello mediatico…
Non vale la pena andare alla cerimonia di una nazione, di un popolo che non gioisce delle sue vittorie ed invece gioisce per quelle di Alcaraz e Musetti
Nel 2018 l’Austria gli offrì la cittadinanza con la promessa di giocare le olimpiadi con Thiem: avrebbe dovuto accettare
Gli austriaci amano il tennis vincente, quello muscolare, non quello di .. come Musetti e Nardi
Fa bene e fossi in lui già rinuncerei al circo Davis.
Meno impegni, più relax e focus solo sui tornei maggiori.
Solo così la carriera può durare più stagioni.
Giusto. Doha è troppo importante.
Se fosse stata a pagamento ci andava…