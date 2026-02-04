25 anni dal primo titolo di Roger Federer, a Milano (Video)

Sembra ieri, ma in una fredda domenica milanese di 25 anni fa fu scritta una piccola grande pagina di storia del tennis. Era il 4 febbraio 2001 quando un 19enne Roger Federer sconfisse il francese Julien Boutter e vinse il suo primo titolo ATP, primo alloro di una carriera straordinaria, irripetibile, che lo porterà ad alzare 103 trofei complessivi tra cui 20 Slam, 6 ATP Finals, un’edizione della Coppa Davis e soprattutto diventare il tennista più amato dal pubblico – vedi ATP Awards fans’ favorite – nel corso della sua lunga e fortunata cavalcata in giro per il mondo. Eppure a quel tempo Roger non era ancora così forte e vincente: il suo tennis brillava per talento, fluidità, colpi a tratti pazzeschi, ma c’erano competitor ancora più stabili, tosti e continui. Il suo gioco entusiasmava, quel rovescio ad una mano lo proiettava e vero erede di Pete Sampras e del tennis “classico”, ma ancora la casella vittorie era a zero e soprattutto la sua continuità di prestazione al massimo livello era assai modesta.

Federer si presentò al via di quell’edizione del torneo indoor di Milano in cerca del salto di qualità. Nel 2000 aveva già disputato due finali del circuito ATP, a Marsiglia e a Basilea, arrendendosi in entrambe le occasioni. Sconfitte brucianti, ma anche fondamentali sul piano della crescita. “Stabilmente nei Top 30 del ranking, Federer sentiva di essere ormai a un passo: non si trattava più di se avrebbe vinto un titolo, ma di quando” si legge sul sito ATP in ricordo di quell’edizione del torneo meneghino. Tuttavia Roger non era affatto il favorito per il successo finale: c’era Kafelnikov in gara (ex campione nel torneo) e il servizio super di Goran Ivanisevic, molto sceso nel ranking per lunghi stop ma ancora assai competitivo (avrebbe poi vinto a Wimbledon nell’estate successiva). Federer esordì a Milano battendo Rainer Schuttler e Cyril Saulnier, prima di eliminare Ivanisevic in due set nei quarti di finale. A separare Federer dalla terza finale ATP in carriera c’era Kafelnikov, arrivato a Milano da numero 7 del mondo. Sulla carta, l’ex numero 1 ATP era il grande favorito tra i semifinalisti rimasti, completati da Julien Boutter e Greg Rusedski.

Ne era convinto anche il “Kaf”, che infatti ricorda: “Visti i quattro arrivati in semifinale, sentivo che il titolo era nelle mie mani”. Oltretutto il russo aveva battuto Federer in tutti e tre i precedenti, ma Roger era in rampa di lancio, pronto a decollare verso una carriera strepitosa. Mancava solo l’ultimo “clic”, la consapevolezza di esser pronto. E tutti lo sapevano, avversari e Kafelnikov incluso. “Sapevamo tutti che Roger era il miglior giovane al mondo”, continua Kafelnikov nel suo ricordo. “La prima volta lo affrontai a Rotterdam, aveva 18 anni, e mi servì il terzo set per batterlo. Avevo capito che gli mancava solo qualcuno che lo aiutasse a incanalare la sua concentrazione. Ricordo che passava molto tempo a giocare alla PlayStation con il coach, non era così concentrato come lo sarebbe stato a 22 anni, quando iniziò a credere davvero di poter diventare numero 1 del mondo. Il gioco per essere il migliore ce l’aveva già, questo lo sapevamo tutti”.

Roger a Milano si travestì da Federer: non solo colpi di rara bellezza e talento, ma in quella dura semifinale lottò punto su punto con buona concentrazione e superò Kafelnikov per 6-2 6-7(4) 6-3. Fu la sua prima vittoria contro un ex n.1 ATP e il pass per la finale di Milano. Ad attenderlo c’era il francese Boutter, alla sua prima finale ATP. Lo svizzero si aggiudicò il primo set 6-4, ma nel secondo Boutter lo spinse fino al limite, imponendosi per 9 punti a 7 in un tiebreak ad alta tensione. Qua tra gli appassionati – e chissà, forse anche dentro Roger – aleggiò lo spettro di un crollo di Federer, rimontato e superato nella lotta. Stavolta Federer riuscì a cancellare la delusione e tensione del momento e si affidò al suo istinto, a quei colpi non solo bellissimi ma anche vincenti. Riuscì a scappare in vantaggio e chiuse il match a suo favore per 6-4 6-7(7) 6-4, sollevando finalmente il suo primo trofeo ATP.



“Volevo vincere a tutti i costi il mio primo titolo ATP”, raccontò Federer in ricordo di quella cavalcata milanese. “Quella fu una settimana enorme per me. Sentivo pressione perché ero entrato in finale leggermente favorito. Ma si giocava indoor veloce e Boutter aveva un servizio molto potente, quindi non sapevi mai cosa aspettarti. Oltre alla gioia fu sollievo in quel momento. La felicità vera arrivò 24 ore dopo, quando materializzai quel che avevo fatto. Ricordo di aver pensato: ‘Almeno uno l’ho vinto’”.

Beh, caro Roger, un po’ di strada da quel primo titolo a Milano, possiamo dire che l’hai fatta…

