Nardi ritrova il sorriso a Montpellier: Basilashvili superato in due set. Ora la sfida contro Flavio Cobolli
Nel primo turno del torneo ATP di Montpellier, Luca Nardi trova un risultato importante in un avvio di stagione fin qui complicato. Il marchigiano supera il georgiano Nikoloz Basilashvili con un netto 6-3 6-3 in un’ora e cinque minuti di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.
L’incontro si apre con Basilashvili solido al servizio, capace di tenere il primo turno a zero. Nardi risponde immediatamente riportando il punteggio in parità e il match prosegue seguendo i turni di battuta fino al settimo gioco del primo set. Qui l’azzurro sfrutta la seconda di due palle break consecutive, portandosi sul 4-3. Il vantaggio viene consolidato con un game a 15 per il 5-3, prima di un nuovo break che chiude il parziale sul 6-3.
Nel secondo set Nardi continua a gestire bene i propri turni di servizio, approfittando anche degli errori del rivale. L’italiano difende a zero il primo game, ma non riesce a capitalizzare due occasioni per salire 2-0. Dopo aver mancato un’opportunità nel corso del set, l’equilibrio si spezza definitivamente nell’ottavo gioco, quando Nardi piazza il break decisivo. Al servizio per il match, trasforma il secondo match point e chiude nuovamente sul 6-3.
Dal punto di vista statistico, la prestazione del marchigiano è stata solida. Nardi ha messo a segno tre ace senza commettere doppi falli, servendo il 61% di prime. Ha ottenuto l’83% dei punti con la prima e il 79% con la seconda, salvando l’unica palla break concessa. Nel gioco da fondo ha prodotto nove vincenti, limitando a 11 gli errori gratuiti, a fronte dei 34 commessi da Basilashvili.
Negli ottavi di finale, in programma domani, Nardi affronterà il connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero due del torneo. Un derby che rappresenta un banco di prova significativo per valutare la continuità del marchigiano dopo questo convincente successo all’esordio.
Marco Rossi
Caro Leftwing, io non penso che tu ne capisca poco, quando vaticinavi un ingresso in top 20 per Nardi, e non perchè anch’io avessi la stessa idea, quanto perchè era un fatto oggettivo.
Guardando la classifica di fine 2022, nelle classi d’età fra il 2022 ed il 2025 (dai 17 ai 20 anni) Nardi era il 7° in classifica, davanti c’erano i fenomeni Alcaraz (1°), Rune (11°) e Musetti 23° (con un anno e mezzo in più). Poi Draper (42°, con quasi due anni in più), Shelton 96°, Stricker 118° (al momento uscito dai primi, per vari problemi fisici), entrambi un anno più vecchi. Dietro di lui Van Assche 137° di alcuni mesi più giovane (anche lui un po’ ridimensionato), Cobolli 171° (un anno in +) ed il sorprendente diciassettenne Shang, 192°, che stava davanti e di parecchio ai vari Mensik e Tien, anche lui vittima di problemi fisici, ma pur sempre in grado di raggiungere il BR 47.
Quindi Luca avrebbe potuto, anche senza imitare Alcaraz, Rune, Musetti, Draper e Shelton (però con più anni di circuito alle spalle) già allora irraggiungibili, essere almeno alla pari, ad esempio di almeno Cobolli (BR17) che gli stava dietro. I suoi coetanei Medjedovic (BR57), Mochizuki (BR92) e Mpteshi(BR29) erano allora 255°, 320° e 371°, ossia piu di 100 o 200 posizioni indietro.
In passato avevo dimostrato come, pur non essendo matematico, era statisticamente probabile che un’alta posizione giovanile si trasformi in una posizione top con la crescita dell’età. Nardi purtroppo, almeno fino ad ora lo smentisce.
Amici mi consentite di recedere da ogni capriccioso desiderio nascosto di commentare il post di Givaldo? Posso astenermi!
Magari don sanderitano mi assolverà in nomine Patri, et Filii et Spiritus Sancti
Amen
Ricordo un commento: Nardi meglio di Alcaraz xchè più a ” tuttocampo”. Ahahah.
che palle con sinner e musetti. ma basta. ma lo avete letto l’articolo?
Fra l’altro, esordisce con una minchiata, riguardo a Musetti, che solo il Bamba potrebbe superare: la race a fine anno non esiste, nel senso che coincide con la classifica finale. Già ora, Sinner è avanti di più di 200 punti nella race attuale. Io auguro a Musetti di diventare il numero 1, non di superare Sinner (che sembrerebbe la stessa cosa, ma non lo è, evidentemente) prima o poi, ma sulla base dei risultati degli ultimi 12 mesi (nei quali va sempre specificato, mancano 3 mesi a Sinner), vedo molto difficile un simile salto. Magari fra due o tre anni, chissà, che nel tennis è un tempo lunghissimo.
Quando leggevo “carriera alla Fognini” sorridevo pensando che il buon Fabio non ha mai lavorato come Lorenzo per migliorarsi e per raggiungere determinati obiettivi.
Quello che potrà fare Musetti da oggi fino a fine carriera non è pronosticabile, ma ogni anno lo abbiamo visto salire di livello, tranne nel 2023 per la prima, inaspettata, gravidanza di Veronica.
Sopra a SInner? Nel 2026 non credo proprio e probabilmente non sarà mai, perché Jannik è un fenomeno epocale che sta alla pari con i grandissimi.
Ora dopo gli AO Sinner è criticato oltremisura, ricordiamoci sempre che lui se vince festeggia, se perde impara.
Dopo Parigi c’erano i de prufundis per quei tre match points falliti che avrebbero steso tantissimi, lui si è preso Wimbledon.
Tornando al Muso: per me vincerà anche lui qualcosa di molto molto importante, ha 24 anni tra poco ed è sempre migliorato, gli basterà rompere il tabù finali per arrivare subito dietro ai due alieni e, forse, qualche volta batterli anche, penso più facilmente Alcaraz.
@ Marco M. (#4558606)
commento quanto mai preciso
speriamo che prima o poi Nardi riesca a smentirci
Vero, siamo andati un pochino OT. O fuori tema, come direbbe correttamente lei! 😉
Sì, ma a fine anno race e ranking vanno a coincidere.
Ciò detto, credo che quella di Givaldo sia una provocazione, ma fino a un certo punto. Di Musetti, il cui tennis non può che deliziarmi, fino all’anno scorso pensavo che avrebbe potuto replicare la carriera di Fognini: punte di gioco altissime, accompagnate da un carattere e una discontinuità che ne avrebbero limitato le potenzialità. Nel 2025 ha però fatto un evidente salto di qualità, in termini di continuità di risultati e di adattabilità alle superfici veloci, e il 2026 è iniziato su quella falsariga, tanto che prima dell’infortunio a Melbourne stava risultando dominante contro Djokovic, che poi sarebbe arrivato in finale sconfiggendo Sinner.
Allora, per concludere, se credo che quella di Givaldo sia un po’ una previsione azzardata, penso anche che i margini di miglioramento di Musetti siano ancora inesplorati e che attualmente sia per potenzialità quello che più può avvicinare il livello di Alcaraz e Sinner.
Ma Sinner, a oggi, appartiene ancora a un’altra dimensione e mi sembra che si enfatizzi troppo la sua sconfitta in semifinale allo slam australiano.
Come sempre, vedremo come andrà a finire.
Probabilmente metà degli appassionati italiani ne capisce poco, perché Luchino era dato per certo in Top20 e anche sopra da tantissimi, non solo qua sopra. Però poi non si è affidato a uno staff e probabilmente si accontenta di “galleggiare” intorno alla Top100.
Riesce a fare giocate da far strabuzzare gli occhi, poi perde contro nessuno e ti girano a mille…
Ha un talento decisamente superiore a Darderi e Cobolli, ma la loro voglia di migliorarsi e lavorare li ha portati dove nessuno avrebbe pensato, mentre lui che sembrava il terzo dietro Sinner e Musetti è rimasto al palo.
Ha ancora tempo e lo aspettiamo, ma con poco entusiasmo, purtroppo.
@ tinapica (#4558598)
È tutto collegato. Nardi Musetti Sinner. Tutto fa brodo. Si spazia.
Kouane? Due variazioni e va subito in tilt. È appena arrivato e già mi annoia.
Saluti
@ givaldo barbosa (#4558556)
Va be’, Givaldo, riguardo a Musetti ci spero tanto, quanto Lei. Ci credo molto meno.
Ma il punto è: qui si commenta Luca Nardi, che c’entrano Musetti e Sinner?
Si aspetta un articolo che riguardi quei due e si scrive il commento relativo. Almeno io farei così: quasi ogni giorno ne vengono pubblicati.
La trovo una mancanza di rispetto verso Nardi.
Immagini che in conferenza stampa gli si chieda: a fine anno chi sarà davanti, Musetti o Sinner?
Se gli saltasse la mosca al naso avrebbe ragione.
Il pubblico di questo forum non è diviso su chi sarà davanti tra Musetti e Sinner (perché questo lo sanno tutti), ma su chi vincerà tra Barbosa e Barbera… La lotta è titanica… L’esito, che sembrava scontato, è divenuto incerto.
Esattamente cosa cambia? Sinner l’anno scorso saltò i tornei da febbraio a maggio per la famosa storia del Clostebol, e ciononostante finì la Race del 2025 con 6.160 punti di vantaggio su Musetti. Senza la sospensione direi che lo scarto sarebbe stato ancora più grande. Nel 2026 Lorenzo è un altro giocatore, ma quanti credono seriamente che possa aver colmato uno scarto simile in meno di un anno?
Mi sono imposto di godermi Nardi giorno per giorno, senza guardare troppo avanti.
Due anni fa, pensavo fosse pronto per dare la scalata alla top 20, il che rende evidente come di tennis io ci capisca poco.
Ora si tratta di vedere se alla vittoria di oggi al primo turno di un 250, contro un tennista che non tornerà più quello che era ormai diversi anni fa (quindi non esaltiamoci troppo) seguiranno prestazioni di livello con una certa continuità.
Io lo spero tanto, ma ho anche tanti dubbi.
Per Luca è ormai arrivato il momento di decidere se dotarsi di uno staff che, richiedendogli sacrifici, lo possa accompagnare nelle parti alte del ranking, oppure accontentarsi della sua attuale dimensione: guadagnare bene, anche se sta già bene di famiglia, e divertirsi col tennis senza troppo sbattersi, quando i suoi amici coetanei sono alle prese con le prospettive incerte del che fare dopo gli studi universitari, o con la precarietà dell’accesso al mondo del lavoro.
Qualunque possa essere la sua scelta andrà rispettata, basta che non gli lasci rimpianti per quello che magari avrebbe potuto essere e non è stato. Dei rimpianti di noi tifosi, giustamente, gli deve interessare poco.
@ JOA20 (#4558575)
Come ha specificato nel post, intende nella RACE.
Vaneggia
Due volte lo ha detto e due volte infortunato…
Luna nerissima!
@ JOA20 (#4558575)
E dire che appena poc’anzi avevo specificato: Race stagionale. Sai, quella che dà i punticini per andare a Torino. La conosci?
Oggi non l’ho visto ma a Manama spiccava per la determinazione con cui giocava. Appena aveva una palla comoda spingeva bene ed è sempre rimasto a lottare anche in finale seppur col risultato poi sfavorevole.
Oggi, reduce dal viaggio e senza riposo ha ricominciato vincendo, sembra che stia dando continuità di prestazione. E’ già qualcosa di nuovo visto che erano mesi che non gli capitava.
Domani con Cobolli la si può vedere, speriamo sia un nuovo inizio.
@ givaldo barbosa (#4558556)
Ecco, fantasticare va bene. Ma se Musetti ha quasi 6.000 punti di ritardo da Sinner nel ranking, eviterei di lanciarmi in voli pindarici. Già finire la stagione con un ritardo minore di 4.000 punti mi parrebbe un successone.
Se a fine anno Musetti fosse avanti a Sinner nella Race stagionale, significa anche che sarebbe avanti nella classifica ATP
la luna nera….pappapapaaaaaa!
@ givaldo barbosa (#4558556)
Musetti davanti a Sinner hahaha
Nardi è un giocatore di striscia.
Quando sistema la condizione fisica ha sempre qualche settimana di buoni risultati.
Poi torna alla sua abulia.
Un paio di strisce all’anno e di garantisce di stare nei 100.
Vediamo se allungherà le strisce o le migliorerà…
Nardi è un po’ la bestia nera di Cobolli.. comunque finisca mi auguro che Nardi trovi continuità, il talento, lo sappiamo, non gli manca certo
Il tempo sulla palla (timing, direbbero quelli brillanti), questo sconosciuto tra alcuni forumisti. Altrove, uno di loro mi ha risposto che gli appassionati vogliono vedere solo la combattività e non il passo felpato e la grazia. Ma attenzione: il Nardi non è solo ciò che sembra, e il bello è proprio questo. Dietro a quell’aria distratta e poco presente c’è uno che tira sganassoni mimetizzati da carezze, uno che sembra nascondersi ma che ti nasconde la palla. Un grande tennista, apparentemente, solo apparentemente, di passaggio.
Su Musetti, una cosa va chiarita: il Musetti a fine anno avanti a Sinner era da intendersi, ovvio, nella Race stagionale, che i punti da recuperare sono troppi per una sola stagione. No perché mi è parso che qualcuno avesse equivocato.
Va anche detto che Lorenzo aveva già bruciato le tappe, anticipandomi, se non si fosse infortunato contro Novak. Mi è parso già superiore a Sinner, lo avrebbe battuto e superato in classifica (stagionale). E parliamo di duro, sua superficie meno congeniale…
Dunque: Musetti sarà davanti a Sinner già dopo Wimbledon.
Saluti
Spero che perseveri a sorridere.
Nella prossima sfida straItalica farò il tifo per Luca Nardi!