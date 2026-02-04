Nardi ritrova il sorriso a Montpellier: Basilashvili superato in due set. Ora la sfida contro Flavio Cobolli

Nel primo turno del torneo ATP di Montpellier, Luca Nardi trova un risultato importante in un avvio di stagione fin qui complicato. Il marchigiano supera il georgiano Nikoloz Basilashvili con un netto 6-3 6-3 in un’ora e cinque minuti di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

L’incontro si apre con Basilashvili solido al servizio, capace di tenere il primo turno a zero. Nardi risponde immediatamente riportando il punteggio in parità e il match prosegue seguendo i turni di battuta fino al settimo gioco del primo set. Qui l’azzurro sfrutta la seconda di due palle break consecutive, portandosi sul 4-3. Il vantaggio viene consolidato con un game a 15 per il 5-3, prima di un nuovo break che chiude il parziale sul 6-3.

Nel secondo set Nardi continua a gestire bene i propri turni di servizio, approfittando anche degli errori del rivale. L’italiano difende a zero il primo game, ma non riesce a capitalizzare due occasioni per salire 2-0. Dopo aver mancato un’opportunità nel corso del set, l’equilibrio si spezza definitivamente nell’ottavo gioco, quando Nardi piazza il break decisivo. Al servizio per il match, trasforma il secondo match point e chiude nuovamente sul 6-3.

Dal punto di vista statistico, la prestazione del marchigiano è stata solida. Nardi ha messo a segno tre ace senza commettere doppi falli, servendo il 61% di prime. Ha ottenuto l’83% dei punti con la prima e il 79% con la seconda, salvando l’unica palla break concessa. Nel gioco da fondo ha prodotto nove vincenti, limitando a 11 gli errori gratuiti, a fronte dei 34 commessi da Basilashvili.

Negli ottavi di finale, in programma domani, Nardi affronterà il connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero due del torneo. Un derby che rappresenta un banco di prova significativo per valutare la continuità del marchigiano dopo questo convincente successo all’esordio.

ATP Montpellier Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 3 3 Luca Nardi Luca Nardi 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Basilashvili 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Nardi 30-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi