John McEnroe al centro delle polemiche per un video con un tifoso a Melbourne (Video)

Un torneo del Grande Slam rappresenta sempre una prova impegnativa, non solo per i giocatori, ma anche per tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e nella copertura dell’evento. Tra queste c’è anche John McEnroe, presente a Melbourne negli ultimi dodici giorni per seguire da vicino l’azione dell’Australian Open nel suo ruolo di commentatore.

John McEnroe was in no mood for photos, as he lashed out at a fan at Melbourne Airport. 🎥 Media Mode pic.twitter.com/Q1CHCA24Bm — The First Serve (@TheFirstServeAU) February 2, 2026

Il suo lavoro, tuttavia, è passato in secondo piano dopo la diffusione di un video che ha rapidamente fatto il giro dei social. Nel filmato si vede un giovane tifoso che, all’arrivo di McEnroe in aeroporto, prova a chiedergli una foto. L’ex campione statunitense rifiuta l’incontro e invita il ragazzo ad allontanarsi. L’insistenza del giovane, di cui non è chiaro se si trattasse di un primo tentativo o meno, provoca una reazione più dura da parte di McEnroe, che risponde in maniera offensiva prima di andarsene.

L’episodio ha suscitato diverse reazioni e riacceso il dibattito sul rapporto tra personaggi pubblici e tifosi, soprattutto in contesti informali come quelli lontani dai campi da gioco. Resta ora da capire se McEnroe deciderà di intervenire pubblicamente per chiarire quanto accaduto o fornire la propria versione dei fatti nei prossimi giorni.





Marco Rossi