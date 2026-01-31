Challenger 50 Koblenz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger 50 Koblenz – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Zdenek Kolar vs Carlos Sanchez Jover

Alberto Barroso Campos vs Pavel Kotov

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (5) Henri Squire

(4) Kaichi Uchida vs Qualifier

Max Wiskandt vs (WC) Niels McDonald

(WC) Max Schoenhaus vs Qualifier

Mats Rosenkranz vs (6) Patrick Zahraj

(7) Tom Gentzsch vs (WC) Diego Dedura

Qualifier vs Martin Krumich

Vadym Ursu vs Jonas Forejtek

Florian Broska vs (3) Johannus Monday

(8) Michael Geerts vs Christoph Negritu

(NG) Mae Malige vs Tibo Colson

Rudolf Molleker vs Marvin Moeller

Daniel Masur vs (2) Dan Added

Challenger 50 Koblenz – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Buvaysar Gadamauri vs (WC) Jonathan Dazert

(Alt) Yannik Kelm vs (9) Alec Deckers

(2) Max Hans Rehberg vs (JR) Oskari Paldanius

(Alt) Niklas Schell vs (8) Louis Wessels

(3) Johan Nikles vs Kai Wehnelt

Maik Steiner vs (7) Loann Massard

(4) Robin Catry vs Mika Petkovic

(Alt) Matyas Cerny vs (10) Tim Handel

(5) Matthew William Donald vs (WC) David Eichenseher

(WC) Felix Einig vs (Alt) (11) Stijn Slump

(6) Adrian Oetzbach vs John Sperle

(WC) Liam Gavrielides vs (12) Kenny De Schepper