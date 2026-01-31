Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Koblenz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

31/01/2026 21:43 2 commenti
GER Challenger 50 Koblenz – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Zdenek Kolar CZE vs Carlos Sanchez Jover ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs Pavel Kotov RUS
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (5) Henri Squire GER

(4) Kaichi Uchida JPN vs Qualifier
Max Wiskandt GER vs (WC) Niels McDonald GER
(WC) Max Schoenhaus GER vs Qualifier
Mats Rosenkranz GER vs (6) Patrick Zahraj GER

(7) Tom Gentzsch GER vs (WC) Diego Dedura GER
Qualifier vs Martin Krumich CZE
Vadym Ursu UKR vs Jonas Forejtek CZE
Florian Broska GER vs (3) Johannus Monday GBR

(8) Michael Geerts BEL vs Christoph Negritu GER
(NG) Mae Malige FRA vs Tibo Colson BEL
Rudolf Molleker GER vs Marvin Moeller GER
Daniel Masur GER vs (2) Dan Added FRA

GER Challenger 50 Koblenz – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Buvaysar Gadamauri BEL vs (WC) Jonathan Dazert GER
(Alt) Yannik Kelm GER vs (9) Alec Deckers NED

(2) Max Hans Rehberg GER vs (JR) Oskari Paldanius FIN
(Alt) Niklas Schell GER vs (8) Louis Wessels GER

(3) Johan Nikles SUI vs Kai Wehnelt GER
Maik Steiner GER vs (7) Loann Massard FRA

(4) Robin Catry FRA vs Mika Petkovic GER
(Alt) Matyas Cerny CZE vs (10) Tim Handel GER

(5) Matthew William Donald CZE vs (WC) David Eichenseher GER
(WC) Felix Einig GER vs (Alt) (11) Stijn Slump NED

(6) Adrian Oetzbach GER vs John Sperle GER
(WC) Liam Gavrielides GER vs (12) Kenny De Schepper FRA

patrick 31-01-2026 23:14

MONDAY

KOLAR

ZAHRAJ
GEERTS

SQUIRE
UCHIDA
GENTZSCH
MASUR

miky85 31-01-2026 21:54

Kolar

Added

Zahraj
Ursu

Q
Wiskandt
Dedura
Geerts

