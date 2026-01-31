Challenger 50 Koblenz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
Challenger 50 Koblenz – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Zdenek Kolar vs Carlos Sanchez Jover
Alberto Barroso Campos vs Pavel Kotov
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (5) Henri Squire
(4) Kaichi Uchida vs Qualifier
Max Wiskandt vs (WC) Niels McDonald
(WC) Max Schoenhaus vs Qualifier
Mats Rosenkranz vs (6) Patrick Zahraj
(7) Tom Gentzsch vs (WC) Diego Dedura
Qualifier vs Martin Krumich
Vadym Ursu vs Jonas Forejtek
Florian Broska vs (3) Johannus Monday
(8) Michael Geerts vs Christoph Negritu
(NG) Mae Malige vs Tibo Colson
Rudolf Molleker vs Marvin Moeller
Daniel Masur vs (2) Dan Added
Challenger 50 Koblenz – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Buvaysar Gadamauri vs (WC) Jonathan Dazert
(Alt) Yannik Kelm vs (9) Alec Deckers
(2) Max Hans Rehberg vs (JR) Oskari Paldanius
(Alt) Niklas Schell vs (8) Louis Wessels
(3) Johan Nikles vs Kai Wehnelt
Maik Steiner vs (7) Loann Massard
(4) Robin Catry vs Mika Petkovic
(Alt) Matyas Cerny vs (10) Tim Handel
(5) Matthew William Donald vs (WC) David Eichenseher
(WC) Felix Einig vs (Alt) (11) Stijn Slump
(6) Adrian Oetzbach vs John Sperle
(WC) Liam Gavrielides vs (12) Kenny De Schepper
