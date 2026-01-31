ATP 250 Montpellier: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli già al secondo turno. Possibile sfida con Luca Nardi
ATP 250 Montpellier – Tabellone Principale – indoor hard
(WC) (1) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Hamad Medjedovic vs (WC) Stan Wawrinka
Qualifier vs Qualifier
Valentin Royer vs (6) Arthur Fils
(4) Tallon Griekspoor vs Bye
Miomir Kecmanovic vs Pablo Carreno Busta
Qualifier vs Jan Choinski
Mackenzie McDonald vs (8) Aleksandar Kovacevic
(5) Ugo Humbert vs Botic van de Zandschulp
Pedro Martinez vs Adrian Mannarino
(WC) Arthur Gea vs Giovanni Mpetshi Perricard
Bye vs (3) Tomas Machac
(7) Hubert Hurkacz vs Qualifier
Roberto Bautista Agut vs Christopher O’Connell
Nikoloz Basilashvili vs Luca Nardi
Bye vs (WC) (2) Flavio Cobolli
TAG: ATP 250 Montpellier, ATP 250 Montpellier 2026, Flavio Cobolli, Luca Nardi
Auger
Machac
Griekspoor
Cobolli
Fils
Kovacevic
Humbert
Hurkacz
MACHAC
AUGER
GRIEKSPOOR
HURKACZ
FILS
MCDONALD
HUMBERT
COBOLLI
MACHAC
GRIEKSPOOR
AUGER
COBOLLI
ROYER
QUALIFICATO
HUMBERT
HURKACZ
Humbert
Fils
Griekspoor
Cobolli
Auger
Mcdonald
Mpetshi
Hurkacz
Machac
Griekspoor
Auger
Hurkacz
Fils
Q
Van de Zandschulp
Cobolli
Cobolli
Griekspoor
Auger
Machac
Fils
Kovacevic
Humbert
Hurkacz
AUGER
COBOLLI
GRIEKSPOOR
MACHAC
FILS
MCDONALD
HUMBERT
HURKACZ
Cobolli
Auger
Griekspoor
Machac
Fils
Choinski
Humbert
Hurkacz
AUGER
MACHAC
GRIEKSPOOR
HURKACZ
FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI
Se Flavio ha recuperato dai malanni gastrointestinali australiani, con Hurkacz se la gioca alla pari
Fils
Hurkacz
Griekspoor
Humbert
Auger
Kovacevic
Mpetshi
Cobolli
Hurkacz
Auger
Griekspoor
Humbert
Fils
Kovacevic
Machac
Cobolli
@ walden (#4556249)
Va prende 2 soldi e poi torna a casa.
in effetti i due tornei, challenger e atp, si incrociano… Nardi ha bisogno di punti come l’ossigeno per non precipitare nel ranking e ipotizzo che la sua partecipazione in Francia sia legata ai risultati a Manama… comunque l’augurio di far bene è d’obbligo
Tu dici ? io non credo si ritiri, per lui è importante vincere questo challenge in bahrein che era di discreto livello. in francia debutterà martedì e ha un primo turno alla portata.
AUGER
HURKACZ
CARRENO
MPETSHI
FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI
Nel loro gruppo solo il polacco Hurcatz è il vero pericolo, gli altri sono piuttosto anziani enzo
MACHAC
GRIEKSPOOR
FILS
HURKACZ
AUGER
Q
HUMBERT
COBOLLI
AUGER
COBOLLI
GRIEKSPOOR
MACHAC
FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ
Abbiamo creduto in tanti su Nardi e quello che dici su Coach e gioventù l’ho ripetuto anche ieri, ma ad oggi credo ci stia un po’ di delusione, col talento che ha potrebbe essere tranquillamente davanti a Cobolli e Darderi, ma loro lavorano tanto, Luca invece?
Un coach potrebbe anche prenderlo, ma se prima non decide di mettere la testa sul manubrio e faticare la vedo dura.
Poi se dovesse cambiare ne sarei molto lieto, ormai sono anni che aspetto e spero…
HURKACZ
FILS
GRIEKSPOOR
HUMBERT
AUGER
CHOINSKI
MACHAC
COBOLLI
GRIEKSPOOR
BASILASHVILI
FILS
MACHAC
AUGER
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ
HURKACZ
AUGER
KOVACEVIC
MACHAC
FILS
KECMANOVIC
HUMBERT
COBOLLI
Auger
Humbert
Griekspoor
Hurkacz
Fils
Kovacevic
Mpetshi
Cobolli
Giocherà Mercoledì.
Ai tempi, a Milano, chi arrivava dall’Australia, arrivando da un altro continente aveva diritto a giocare il mercoledì.
Il programma, a 32 giocatori era :
6 match di primo turno il LUNEDI’
6 match di primo turno il MARTEDI’
4 match di primo turno il MERCOLEDI’ + 2 di 2ndo turno
Di solito i giornali non riuscivano a mettere i risultati delle ultime partite perchè finivano dopo mezzanotte e non li mettevano nemmeno il giorno dopo. C’era solo uno spazietto con i risultati e basta.
6 match di 2nto turno il giovedì
4 match dei quarti di finale il venerdì
le 2 semifinali il sabato e la finale la domenica
Solo questi ? Hai scritto giusto : la voppa davis. Non è più la coppa Davis. Poche nazioni mandano i loro giocatori, perchè o sono fuori dai 50 o ci sono dentro di poco e i soldi della Davis a loro fanno la differenza. Belgio, Rep.Ceca, forse la Francia.
Le altre nazioni mandano tutte quante le loro riserve, addirittura gli USA Nava e Quinn e nessuno dei loro primi 12 giocatori nel ranking.
La Davis non è fondamentale per nessuna nazione al mondo, tranne quelle che la vogliono vincere. Esempio : l’Italia.
Se la vuoi vincere, la prepari e la vinci.
Se l’ha vinta anche il Canada abbiamo detto tutto. In semifinale la Finlandia.
Ma noi, con Cobolli che fatica a vincere in casa contro giocatori di bassa classifica, in match che abbiamo trasformato in Panatta contro Borg o Connors, festeggiamo come se la Coppa Davis fosse ancora la Coppa Davis ambita da USA, Svezia, Cecoslovacchia, Germania, Francia, Spagna, Russia, Australia come negli anni ’80 e ’90.
Che si ritira, visto che poi dovrebbe prendere un volo alle 8 di sera ora locale che arriva (tre scali) alle 10 di Lunedi nella città occitana. Anche giocasse il primo match martedi avrebbe solo un giorno per assorbire cambio d’ora, di clima, outdoor/indoor, etc.
Il torneo di Montpellier inizia lunedì, e se Nardi fa finale in Bahrain probabilmente lo faranno debuttare di martedì o forse addirittura mercoledì
La vedo difficile per Cobolli andare oltre i quarti, con Hurkacz nel suo spicchio
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?
Nardi-Cobolli, ovvero eleganza posta di fronte alla spicciola materia del dover essere.
Forza cobolli e nardi.
auger
machac
griekspoor
hurkacz
royer
mcdonald
humbert
cobolli
wawrinka
hurkacz
kovacevic
humbert
fils
griekspoor
machac
cobolli
WC anche a chi poteva iscriversi ……sarò contrario sempre a tabelloni con bye…..vantaggi per pochi ….ATP dovrebbe riconsiderare molte cose , ma
continua per la strada delle élite ..
Humbert
Auger
Griekspoor
Cobolli
Royer
Kovacevic
Machac
Hurkacz
Nessuno punta su Nardi, ormai fuori dai 100, ma è ancora giovane ed ha tutto per fare il salto di qualità se solo prendesse un vero coach ed avesse un approccio più professionale
AUGER
MACHAC
GRIEKSPOOR
COBOLLI
FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ
Auger
Humbert
Kecmanovic
Cobolli
Q
Choinski
Machac
Bautista
AUGER
MACHAC
GRIEKSPOOR
HURKACZ
FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI
AUGER
HUMBERT
GRIEKSPOOR
HURKACZ
ROYER
KOVACEVIC
MPETSHI
COBOLLI
Hurkacz
Griekspoor
Fils
Humbert
Auger
Kovacevic
Machac
Cobolli
Perché 4 wild card? Comunque buon esordio per cobolli, poi ai quarti con hurkacz sarà durissima. Per essere un 250 la settimana dopo uno slam il livello è molto alto, mi dispiace solo che tutti questi tennisti rinunciano alla voppa davis.