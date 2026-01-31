Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli già al secondo turno. Possibile sfida con Luca Nardi

31/01/2026 12:49 43 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

FRA ATP 250 Montpellier – Tabellone Principale – indoor hard
(WC) (1) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Hamad Medjedovic SRB vs (WC) Stan Wawrinka SUI
Qualifier vs Qualifier
Valentin Royer FRA vs (6) Arthur Fils FRA

(4) Tallon Griekspoor NED vs Bye
Miomir Kecmanovic SRB vs Pablo Carreno Busta ESP
Qualifier vs Jan Choinski GBR
Mackenzie McDonald USA vs (8) Aleksandar Kovacevic USA

(5) Ugo Humbert FRA vs Botic van de Zandschulp NED
Pedro Martinez ESP vs Adrian Mannarino FRA
(WC) Arthur Gea FRA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Bye vs (3) Tomas Machac CZE

(7) Hubert Hurkacz POL vs Qualifier
Roberto Bautista Agut ESP vs Christopher O’Connell AUS
Nikoloz Basilashvili GEO vs Luca Nardi ITA
Bye vs (WC) (2) Flavio Cobolli ITA

43 commenti. Lasciane uno!

Luod 01-02-2026 02:30

Auger

Machac

Griekspoor
Cobolli

Fils
Kovacevic
Humbert
Hurkacz

Tasso73 01-02-2026 02:26

MACHAC

AUGER

GRIEKSPOOR
HURKACZ

FILS
MCDONALD
HUMBERT
COBOLLI

andre84 31-01-2026 23:23

MACHAC

GRIEKSPOOR

AUGER
COBOLLI

ROYER
QUALIFICATO
HUMBERT
HURKACZ

vanangel 31-01-2026 22:26

Humbert

Fils

Griekspoor
Cobolli

Auger
Mcdonald
Mpetshi
Hurkacz

Emanuele 31-01-2026 21:52

Machac

Griekspoor

Auger
Hurkacz

Fils
Q
Van de Zandschulp
Cobolli

Lilly 31-01-2026 21:52

Cobolli

Griekspoor

Auger
Machac

Fils
Kovacevic
Humbert
Hurkacz

monybrady 31-01-2026 21:45

AUGER

COBOLLI

GRIEKSPOOR
MACHAC

FILS
MCDONALD
HUMBERT
HURKACZ

Donato 31-01-2026 20:54

Cobolli

Auger

Griekspoor
Machac

Fils
Choinski
Humbert
Hurkacz

gbuttit 31-01-2026 20:40

AUGER

MACHAC

GRIEKSPOOR
HURKACZ

FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI

NonSoloSinner (Guest) 31-01-2026 20:38

Scritto da Fi
Perché 4 wild card? Comunque buon esordio per cobolli, poi ai quarti con hurkacz sarà durissima. Per essere un 250 la settimana dopo uno slam il livello è molto alto, mi dispiace solo che tutti questi tennisti rinunciano alla voppa davis.

Se Flavio ha recuperato dai malanni gastrointestinali australiani, con Hurkacz se la gioca alla pari

Garzo 31-01-2026 20:36

Fils

Hurkacz

Griekspoor
Humbert

Auger
Kovacevic
Mpetshi
Cobolli

verygabry 31-01-2026 20:35

Hurkacz

Auger

Griekspoor
Humbert

Fils
Kovacevic
Machac
Cobolli

Tomax (Guest) 31-01-2026 20:08

@ walden (#4556249)

Va prende 2 soldi e poi torna a casa.

NonSoloSinner (Guest) 31-01-2026 19:21

Scritto da patric25
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

in effetti i due tornei, challenger e atp, si incrociano… Nardi ha bisogno di punti come l’ossigeno per non precipitare nel ranking e ipotizzo che la sua partecipazione in Francia sia legata ai risultati a Manama… comunque l’augurio di far bene è d’obbligo

Spider 99 (Guest) 31-01-2026 19:21

Scritto da walden

Scritto da patric25
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

Che si ritira, visto che poi dovrebbe prendere un volo alle 8 di sera ora locale che arriva (tre scali) alle 10 di Lunedi nella città occitana. Anche giocasse il primo match martedi avrebbe solo un giorno per assorbire cambio d’ora, di clima, outdoor/indoor, etc.

Tu dici ? io non credo si ritiri, per lui è importante vincere questo challenge in bahrein che era di discreto livello. in francia debutterà martedì e ha un primo turno alla portata.

Gimaxx75 (Guest) 31-01-2026 18:25

AUGER

HURKACZ

CARRENO
MPETSHI

FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI

enzo (Guest) 31-01-2026 17:53

Nel loro gruppo solo il polacco Hurcatz è il vero pericolo, gli altri sono piuttosto anziani enzo

IlMessia 31-01-2026 17:30

MACHAC

GRIEKSPOOR

FILS
HURKACZ

AUGER
Q
HUMBERT
COBOLLI

SoFarAway 31-01-2026 17:19

AUGER

COBOLLI

GRIEKSPOOR
MACHAC

FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ

Marco M. 31-01-2026 17:07

Scritto da NonSoloSinner
Nessuno punta su Nardi, ormai fuori dai 100, ma è ancora giovane ed ha tutto per fare il salto di qualità se solo prendesse un vero coach ed avesse un approccio più professionale

Abbiamo creduto in tanti su Nardi e quello che dici su Coach e gioventù l’ho ripetuto anche ieri, ma ad oggi credo ci stia un po’ di delusione, col talento che ha potrebbe essere tranquillamente davanti a Cobolli e Darderi, ma loro lavorano tanto, Luca invece?
Un coach potrebbe anche prenderlo, ma se prima non decide di mettere la testa sul manubrio e faticare la vedo dura.
Poi se dovesse cambiare ne sarei molto lieto, ormai sono anni che aspetto e spero…

Maury 31-01-2026 16:51

HURKACZ

FILS

GRIEKSPOOR
HUMBERT

AUGER
CHOINSKI
MACHAC
COBOLLI

pafort 31-01-2026 16:37

GRIEKSPOOR

BASILASHVILI

FILS
MACHAC

AUGER
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ

Gianluca Naso (Guest) 31-01-2026 16:24

HURKACZ

AUGER

KOVACEVIC
MACHAC

FILS
KECMANOVIC
HUMBERT
COBOLLI

Lollo99 31-01-2026 16:09

Auger

Humbert

Griekspoor
Hurkacz

Fils
Kovacevic
Mpetshi
Cobolli

Nonno gioco (Guest) 31-01-2026 15:58

Scritto da patric25
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

Giocherà Mercoledì.
Ai tempi, a Milano, chi arrivava dall’Australia, arrivando da un altro continente aveva diritto a giocare il mercoledì.
Il programma, a 32 giocatori era :
6 match di primo turno il LUNEDI’
6 match di primo turno il MARTEDI’
4 match di primo turno il MERCOLEDI’ + 2 di 2ndo turno
Di solito i giornali non riuscivano a mettere i risultati delle ultime partite perchè finivano dopo mezzanotte e non li mettevano nemmeno il giorno dopo. C’era solo uno spazietto con i risultati e basta.
6 match di 2nto turno il giovedì
4 match dei quarti di finale il venerdì
le 2 semifinali il sabato e la finale la domenica

Scritto da Fi
Perché 4 wild card? Comunque buon esordio per cobolli, poi ai quarti con hurkacz sarà durissima. Per essere un 250 la settimana dopo uno slam il livello è molto alto, mi dispiace solo che tutti questi tennisti rinunciano alla voppa davis.

Solo questi ? Hai scritto giusto : la voppa davis. Non è più la coppa Davis. Poche nazioni mandano i loro giocatori, perchè o sono fuori dai 50 o ci sono dentro di poco e i soldi della Davis a loro fanno la differenza. Belgio, Rep.Ceca, forse la Francia.
Le altre nazioni mandano tutte quante le loro riserve, addirittura gli USA Nava e Quinn e nessuno dei loro primi 12 giocatori nel ranking.
La Davis non è fondamentale per nessuna nazione al mondo, tranne quelle che la vogliono vincere. Esempio : l’Italia.
Se la vuoi vincere, la prepari e la vinci.
Se l’ha vinta anche il Canada abbiamo detto tutto. In semifinale la Finlandia.
Ma noi, con Cobolli che fatica a vincere in casa contro giocatori di bassa classifica, in match che abbiamo trasformato in Panatta contro Borg o Connors, festeggiamo come se la Coppa Davis fosse ancora la Coppa Davis ambita da USA, Svezia, Cecoslovacchia, Germania, Francia, Spagna, Russia, Australia come negli anni ’80 e ’90.

walden 31-01-2026 15:41

Scritto da patric25
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

Che si ritira, visto che poi dovrebbe prendere un volo alle 8 di sera ora locale che arriva (tre scali) alle 10 di Lunedi nella città occitana. Anche giocasse il primo match martedi avrebbe solo un giorno per assorbire cambio d’ora, di clima, outdoor/indoor, etc.

JOA20 (Guest) 31-01-2026 15:39

Scritto da patric25
ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

Il torneo di Montpellier inizia lunedì, e se Nardi fa finale in Bahrain probabilmente lo faranno debuttare di martedì o forse addirittura mercoledì

JOA20 (Guest) 31-01-2026 15:28

La vedo difficile per Cobolli andare oltre i quarti, con Hurkacz nel suo spicchio

patric25 31-01-2026 15:16

ma nardi oggi non è a manama? come cavolo fa a essere domani in francia se per caso oggi vince e domnai avesse la finale?

givaldo barbosa (Guest) 31-01-2026 14:51

Nardi-Cobolli, ovvero eleganza posta di fronte alla spicciola materia del dover essere.

Mattia saracino (Guest) 31-01-2026 14:49

Forza cobolli e nardi.

piet64 31-01-2026 14:41

auger

machac

griekspoor
hurkacz

royer
mcdonald
humbert
cobolli

brizz 31-01-2026 14:29

wawrinka

hurkacz

kovacevic
humbert

fils
griekspoor
machac
cobolli

ospite1 (Guest) 31-01-2026 14:26

WC anche a chi poteva iscriversi ……sarò contrario sempre a tabelloni con bye…..vantaggi per pochi ….ATP dovrebbe riconsiderare molte cose , ma
continua per la strada delle élite ..

nico 31-01-2026 14:25

Humbert

Auger

Griekspoor
Cobolli

Royer
Kovacevic
Machac
Hurkacz

NonSoloSinner (Guest) 31-01-2026 13:56

Nessuno punta su Nardi, ormai fuori dai 100, ma è ancora giovane ed ha tutto per fare il salto di qualità se solo prendesse un vero coach ed avesse un approccio più professionale

stefano2 31-01-2026 13:44

AUGER

MACHAC

GRIEKSPOOR
COBOLLI

FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
HURKACZ

miky85 31-01-2026 13:29

Auger

Humbert

Kecmanovic
Cobolli

Q
Choinski
Machac
Bautista

Massimo 31-01-2026 13:09

AUGER

MACHAC

GRIEKSPOOR
HURKACZ

FILS
KOVACEVIC
HUMBERT
COBOLLI

patrick 31-01-2026 13:00

AUGER

HUMBERT

GRIEKSPOOR
HURKACZ

ROYER
KOVACEVIC
MPETSHI
COBOLLI

Fi (Guest) 31-01-2026 12:58

Scritto da Fi
Perché 4 wild card? Comunque buon esordio per cobolli, poi ai quarti con hurkacz sarà durissima. Per essere un 250 la settimana dopo uno slam il livello è molto alto, mi dispiace solo che tutti questi tennisti rinunciano alla coppa davis.

akgul num.1 31-01-2026 12:58

Hurkacz

Griekspoor

Fils
Humbert

Auger
Kovacevic
Machac
Cobolli

Fi (Guest) 31-01-2026 12:58

Perché 4 wild card? Comunque buon esordio per cobolli, poi ai quarti con hurkacz sarà durissima. Per essere un 250 la settimana dopo uno slam il livello è molto alto, mi dispiace solo che tutti questi tennisti rinunciano alla voppa davis.

