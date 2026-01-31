Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo dell’ultima giornata. Ci siamo! arriva la finale tra Alcaraz vs Djokovic (Sondaggio LiveTennis)

31/01/2026 08:51 28 commenti
La finale Australian Open 2026
La finale Australian Open 2026

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna RUS vs (3) K. Efremova FRA
(4) K. Hance USA vs (7) Z. Sesko SLO

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) C. Alcaraz ESP vs (4) N. Djokovic SRB

Australian Open - Finale - Chi vincerà?

28 commenti.

TKT 31-01-2026 12:36

Scritto da Onurb

Scritto da TKT
Grande finale ricca di significato, Career Grand Slam da una parte, consacrazione eterna dall’altra. Non si poteva chiedere di meglio.

Non credo proprio….la consacrazione eterna c è già…..da 24 a 25 slam cosa cambia?

Se la metti su una banale questione di numeri nulla, ma sappiamo tutti che non è solo questo.

 28
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tonino (Guest) 31-01-2026 12:34

L’ex infortunato ma sempre vero stupefacente spagnolo vincerà facile facile contro Djokovic che ha più volte detto di avere già vinto il suo slam…

 27
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 31-01-2026 12:33

Scritto da FOOTFAULT
Ieri Sinner è entrato in campo con il tarlo di Alcatraz nella testa! Ha giocato 2 partite in una .. Ha capito che domenica avrebbe fatto una bruttissima figura! Così ha deciso da volpe furba di Abdicare.. Un consiglio? Facesse tornare Panichi il tono muscolare dello scorso anno non c’è più! Saluti

Perché Panichi aveva capito che un importante tono muscolare è necessario per le partite oltre le 4 ore.

 26
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tyler_durden 31-01-2026 12:32

Scritto da Lorenzo

Scritto da il capitano
Finale tra i due “diversamenti simpatici” del circuito, il serbo a caccia delle streghe e lo spagnoletto che la raggiunge per grazia ricevuta. Ho votato 3-0 per Carlitos perché non c’è due senza tre, fante cavallo e Re.

Non esageriamo, dai!
Alcaraz ha disputato un ottimo Australian, vincendo sempre in 3 set. Avrebbe fatto lo stesso anche ieri, se non fossero arrivati i crampi. Piú che grazia ricevuta é vittoria azzannata. Da ammirare la grinta di ieri.
Al limite Nole é stato aiutato dai ritiri di Musetti e Mensik che gli hanno permesso di esser piú pronto ieri e vincere contro il campione uscente.

esattamente. Già tutti si sono dimenticati che fino al 2-0 4-4 Alcaraz non aveva perso un set e solo i crampi gliene hanno tolti 2. Nonostante questa menomazione dopo 5 ore è riuscito a chiudere la partita. Capisco il tifo accechi ma fino ad un certo punto

 25
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kb24 31-01-2026 12:24

Scritto da Onurb

Scritto da TKT
Grande finale ricca di significato, Career Grand Slam da una parte, consacrazione eterna dall’altra. Non si poteva chiedere di meglio.

Non credo proprio….la consacrazione eterna c è già…..da 24 a 25 slam cosa cambia?

Beh avrebbe molto piu valore di tanti slam vinti contro thiem tsitsipas e zverev qualche anno fa. Uno perche è un master ormai , 2 perche avrebbe battuto i 2 top guy di 1 generazione piu giovane

 24
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: TKT
Kb24 31-01-2026 12:21

Scritto da FOOTFAULT
Ieri Sinner è entrato in campo con il tarlo di Alcatraz nella testa! Ha giocato 2 partite in una .. Ha capito che domenica avrebbe fatto una bruttissima figura! Così ha deciso da volpe furba di Abdicare.. Un consiglio? Facesse tornare Panichi il tono muscolare dello scorso anno non c’è più! Saluti

D accordissimo con te. Il guru Ferrara ha peggiorato e non di poco la situazione. Escludendo wimbledon dove era ancora in forma pregressa, da quando è rientrato lui ha perso brillantezza ed esplosività. I 2 slam sul cemento sono stati giocati in riserva , e i ritiri moltiplicati per crampi o altri malesseri fisici

 23
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 31-01-2026 11:43

Forza Nole, per la storia, batti sto esaltato fortunato

 22
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Tyler_durden
Lorenzo (Guest) 31-01-2026 11:02

Scritto da il capitano
Finale tra i due “diversamenti simpatici” del circuito, il serbo a caccia delle streghe e lo spagnoletto che la raggiunge per grazia ricevuta. Ho votato 3-0 per Carlitos perché non c’è due senza tre, fante cavallo e Re.

Non esageriamo, dai!
Alcaraz ha disputato un ottimo Australian, vincendo sempre in 3 set. Avrebbe fatto lo stesso anche ieri, se non fossero arrivati i crampi. Piú che grazia ricevuta é vittoria azzannata. Da ammirare la grinta di ieri.
Al limite Nole é stato aiutato dai ritiri di Musetti e Mensik che gli hanno permesso di esser piú pronto ieri e vincere contro il campione uscente.

 21
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Tyler_durden
OspiteSgradito (Guest) 31-01-2026 10:54

Bellissima finale.
Il re indiscusso, il piú vincente di tutti i tempi contro il giovane piú talentuoso e col tennis piú spumeggiante e imprevedibile che abbiamo.
Puó succedere di tutto.
Carlos é un vincente nato, un po’ come Nole.
Se erano solo crampi contro Zverev, ha qualcosa in piú da offrire. Leggi energia ed età.
60-40 per lo spagnolo.

 20
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: TKT
Micky24 31-01-2026 10:50

Dopo la tremenda delusione di ieri faccio fatica a guardare la finale domani ma credo che vincerà alcaraz in 3 set.
Non so come possa recuperare djokovic a 39 anni considerando che avrà anche dormito pochissimo ieri notte
Se penso che poteva esserci musetti ieri in campo sto ancora peggio

 19
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
JOA20 (Guest) 31-01-2026 10:44

Dipenderà molto da come recupereranno i due dalle semifinali che sono andate entrambe al quinto anche se Alcaraz ha passato quattro e passa ore in campo più di Djokovic in questo torneo. Francamente direi Carlos in 3-4 set ma Novak è capacissimo di rendergli la vita difficile, si tratta solo di capire come

 18
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NICK (Guest) 31-01-2026 10:35

Per me Alcaraz 3 a 0 a meno non ci siano problemi fisici o muscolari per lo spagnolo, ma anche Djiokovic ha faticato in SF….e ha 17 anni di più!

 17
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Michibe71 31-01-2026 10:16

@ FOOTFAULT (#4556000)

Ha stato u zu Micheli ad invadere Ucraina e Venezuela

 16
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 31-01-2026 10:14

In bocca al lupo ad entrambi ma non la guarderò, la delusione è ancora troppo fresca.
Anche se oggettivamente ripensandoci a mente lucida era molto difficile vincere lo stesso slam per 3 anni consecutivi. Jannik ci ha abituati veramente troppo bene. Si rifarà prestissimo comunque

 15
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, il capitano, Sonj, marcauro, Don Budge fathers
Michibe71 31-01-2026 10:13

Non capita….

 14
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco60 (Guest) 31-01-2026 10:10

Bene, grazie.
Wimbledon 2019: Federer, appena ben pochi mesi prima dell’attuale età di Djokovic, vince la semifinale contro il numero 2 Nadal in soli 4 set e poi in finale, contro il numero 1, raggiunge il match-point@ SlamdogMillionaire (#4555972)

 13
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Onurb (Guest) 31-01-2026 09:52

Scritto da TKT
Grande finale ricca di significato, Career Grand Slam da una parte, consacrazione eterna dall’altra. Non si poteva chiedere di meglio.

Non credo proprio….la consacrazione eterna c è già…..da 24 a 25 slam cosa cambia?

 12
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Michibe71
TKT 31-01-2026 09:45

Grande finale ricca di significato, Career Grand Slam da una parte, consacrazione eterna dall’altra. Non si poteva chiedere di meglio.

 11
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
FOOTFAULT (Guest) 31-01-2026 09:44

Ieri Sinner è entrato in campo con il tarlo di Alcatraz nella testa! Ha giocato 2 partite in una .. Ha capito che domenica avrebbe fatto una bruttissima figura! Così ha deciso da volpe furba di Abdicare.. Un consiglio? Facesse tornare Panichi il tono muscolare dello scorso anno non c’è più! Saluti

10
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc
Christian1980 31-01-2026 09:41

Scritto da SlamdogMillionaire

Scritto da Christian1980

Scritto da SlamdogMillionaire
Fedalini come va il fegato?

Perché devi sempre provocare?
Complesso di inferiorità?

Si. Come va il fegato?

Direi bene, da quando Nadal ha smesso il tennis è sceso al quinto/sesto posto nelle mie gerarchie d’interesse, ero un tifoso da evento.
Spero possa trovare anche tu la pace interiore e non sentirti eternamente inferiore.

 9
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden
-1: Michibe71
Onurb (Guest) 31-01-2026 09:39

Vince alcaraz in 3 set ….troppo poco tempo di recupero per Djokovic, che alle 3 di notte era ancora in conferenza stampa…..a 39 anni……

 8
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Michibe71, marcauro
givaldo barbosa (Guest) 31-01-2026 09:33

Settimana davvero dura ed indigesta per l’onnipresente e per l’aspirante tutore del forum, ridimensionati dai più, fino alla tremenda delusione di ieri, con un commovente Nonno Nole, ancora in corsa e senza infortuni, a dimostrazione che il tennis di prima era meno usurante.

 7
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sasuzzo 31-01-2026 09:28

8 10 games per il tanto osannato Djoker dopo i regali ricevuti da Babbo Natale Sinner

 6
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden
-1: Michibe71
SlamdogMillionaire (Guest) 31-01-2026 09:27

Scritto da Christian1980

Scritto da SlamdogMillionaire
Fedalini come va il fegato?

Perché devi sempre provocare?
Complesso di inferiorità?

Si. Come va il fegato?

 5
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Christian1980 31-01-2026 09:23

Scritto da SlamdogMillionaire
Fedalini come va il fegato?

Perché devi sempre provocare?
Complesso di inferiorità?

 4
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden
SlamdogMillionaire (Guest) 31-01-2026 09:17

Fedalini come va il fegato?

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 31-01-2026 09:10

Finale tra i due “diversamenti simpatici” del circuito, il serbo a caccia delle streghe e lo spagnoletto che la raggiunge per grazia ricevuta. Ho votato 3-0 per Carlitos perché non c’è due senza tre, fante cavallo e Re.

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Antonella B., piper
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-01-2026 08:55
1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!