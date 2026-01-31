Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open: Il programma completo dell’ultima giornata. Ci siamo! arriva la finale tra Alcaraz vs Djokovic (Sondaggio LiveTennis)
31/01/2026 08:51 28 commenti
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna vs (3) K. Efremova
(4) K. Hance vs (7) Z. Sesko
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) C. Alcaraz vs (4) N. Djokovic
Se la metti su una banale questione di numeri nulla, ma sappiamo tutti che non è solo questo.
L’ex infortunato ma sempre vero stupefacente spagnolo vincerà facile facile contro Djokovic che ha più volte detto di avere già vinto il suo slam…
Perché Panichi aveva capito che un importante tono muscolare è necessario per le partite oltre le 4 ore.
esattamente. Già tutti si sono dimenticati che fino al 2-0 4-4 Alcaraz non aveva perso un set e solo i crampi gliene hanno tolti 2. Nonostante questa menomazione dopo 5 ore è riuscito a chiudere la partita. Capisco il tifo accechi ma fino ad un certo punto
Beh avrebbe molto piu valore di tanti slam vinti contro thiem tsitsipas e zverev qualche anno fa. Uno perche è un master ormai , 2 perche avrebbe battuto i 2 top guy di 1 generazione piu giovane
D accordissimo con te. Il guru Ferrara ha peggiorato e non di poco la situazione. Escludendo wimbledon dove era ancora in forma pregressa, da quando è rientrato lui ha perso brillantezza ed esplosività. I 2 slam sul cemento sono stati giocati in riserva , e i ritiri moltiplicati per crampi o altri malesseri fisici
Forza Nole, per la storia, batti sto esaltato fortunato
Non esageriamo, dai!
Alcaraz ha disputato un ottimo Australian, vincendo sempre in 3 set. Avrebbe fatto lo stesso anche ieri, se non fossero arrivati i crampi. Piú che grazia ricevuta é vittoria azzannata. Da ammirare la grinta di ieri.
Al limite Nole é stato aiutato dai ritiri di Musetti e Mensik che gli hanno permesso di esser piú pronto ieri e vincere contro il campione uscente.
Bellissima finale.
Il re indiscusso, il piú vincente di tutti i tempi contro il giovane piú talentuoso e col tennis piú spumeggiante e imprevedibile che abbiamo.
Puó succedere di tutto.
Carlos é un vincente nato, un po’ come Nole.
Se erano solo crampi contro Zverev, ha qualcosa in piú da offrire. Leggi energia ed età.
60-40 per lo spagnolo.
Dopo la tremenda delusione di ieri faccio fatica a guardare la finale domani ma credo che vincerà alcaraz in 3 set.
Non so come possa recuperare djokovic a 39 anni considerando che avrà anche dormito pochissimo ieri notte
Se penso che poteva esserci musetti ieri in campo sto ancora peggio
Dipenderà molto da come recupereranno i due dalle semifinali che sono andate entrambe al quinto anche se Alcaraz ha passato quattro e passa ore in campo più di Djokovic in questo torneo. Francamente direi Carlos in 3-4 set ma Novak è capacissimo di rendergli la vita difficile, si tratta solo di capire come
Per me Alcaraz 3 a 0 a meno non ci siano problemi fisici o muscolari per lo spagnolo, ma anche Djiokovic ha faticato in SF….e ha 17 anni di più!
@ FOOTFAULT (#4556000)
Ha stato u zu Micheli ad invadere Ucraina e Venezuela
In bocca al lupo ad entrambi ma non la guarderò, la delusione è ancora troppo fresca.
Anche se oggettivamente ripensandoci a mente lucida era molto difficile vincere lo stesso slam per 3 anni consecutivi. Jannik ci ha abituati veramente troppo bene. Si rifarà prestissimo comunque
Non capita….
Bene, grazie.
Wimbledon 2019: Federer, appena ben pochi mesi prima dell’attuale età di Djokovic, vince la semifinale contro il numero 2 Nadal in soli 4 set e poi in finale, contro il numero 1, raggiunge il match-point@ SlamdogMillionaire (#4555972)
Non credo proprio….la consacrazione eterna c è già…..da 24 a 25 slam cosa cambia?
Grande finale ricca di significato, Career Grand Slam da una parte, consacrazione eterna dall’altra. Non si poteva chiedere di meglio.
Ieri Sinner è entrato in campo con il tarlo di Alcatraz nella testa! Ha giocato 2 partite in una .. Ha capito che domenica avrebbe fatto una bruttissima figura! Così ha deciso da volpe furba di Abdicare.. Un consiglio? Facesse tornare Panichi il tono muscolare dello scorso anno non c’è più! Saluti
Direi bene, da quando Nadal ha smesso il tennis è sceso al quinto/sesto posto nelle mie gerarchie d’interesse, ero un tifoso da evento.
Spero possa trovare anche tu la pace interiore e non sentirti eternamente inferiore.
Vince alcaraz in 3 set ….troppo poco tempo di recupero per Djokovic, che alle 3 di notte era ancora in conferenza stampa…..a 39 anni……
Settimana davvero dura ed indigesta per l’onnipresente e per l’aspirante tutore del forum, ridimensionati dai più, fino alla tremenda delusione di ieri, con un commovente Nonno Nole, ancora in corsa e senza infortuni, a dimostrazione che il tennis di prima era meno usurante.
8 10 games per il tanto osannato Djoker dopo i regali ricevuti da Babbo Natale Sinner
Si. Come va il fegato?
Perché devi sempre provocare?
Complesso di inferiorità?
Fedalini come va il fegato?
Finale tra i due “diversamenti simpatici” del circuito, il serbo a caccia delle streghe e lo spagnoletto che la raggiunge per grazia ricevuta. Ho votato 3-0 per Carlitos perché non c’è due senza tre, fante cavallo e Re.