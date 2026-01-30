WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti per i colori italiani
WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Emma Raducanu vs Greet Minnen
(WC) Elena Ruxandra Bertea vs Kaja Juvan
Qualifier vs (WC) Ana Bogdan
(WC) Miriam Bulgaru vs (7) Olga Danilovic
(4) Xinyu Wang vs Qualifier
Elena-Gabriela Ruse vs Rebeka Masarova
Mayar Sherif vs Oleksandra Oliynykova
Ella Seidel vs (8) Anna Bondar
(5) Anastasia Potapova vs Lucia Bronzetti
(WC) Karolina Pliskova vs Anastasia Zakharova
Veronika Erjavec vs Qualifier
Kamilla Rakhimova vs (3) Sorana Cirstea
(6) Antonia Ruzic vs Yue Yuan
Sara Sorribes Tormo vs Viktoriya Tomova
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Qualifier
Camila Osorio vs (2) Jaqueline Cristian
TAG: Circuito WTA, WTA 250 Cluj-Napoca
Cirstea
Wang
Danilovic
Cristian
Raducanu
Seidel
Pliskova
Tomova
Rematch della finale dell’anno scorso per Bronzetti. Purtroppo temo che non riuscirà a difendere i punti della finale per cui scenderà ulteriormente in classifica
CIRSTEA
DANILOVIC
RUSE
CRISTIAN
RADUCANU
BONDAR
PLISKOVA
RUZIC
CIRSTEA
WANG
RADUCANU
CRISTIAN
DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC
CIRSTEA
RADUCANU
RUSE
CRISTIAN
DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC
POTAPOVA
WANG
RADUCANU
CRISTIAN
DANILOVIC
BONDAR
CIRSTEA
RUZIC
IL VEGGENTE 2026
Wta Cluj-Napoca
Orario Scadenza prono…Domenica 1 Febbraio ore 10
WANG
CIRSTEA
RADUCANU
CRISTIAN
DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC
CIRSTEA
RADUCANU
BONDAR
CRISTIAN
DANILOVIC
WANG
POTAPOVA
RUZIC
CIRSTEA
RADUCANU
BONDAR
CRISTIAN
DANILOVIC
WANG
PLISKOVA
RUZIC
RADUCANU
CIRSTEA
BONDAR
CRISTIAN
Q
WANG
POTAPOVA
RUZIC
Cristian
Raducanu
Wang
Potapova
Danilovic
Bondar
Cirstea
Ruzic
Cirstea
Raducanu
Olynykova
Cristian
Q
Ruse
Potapova
Ruzic