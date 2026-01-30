Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti per i colori italiani

30/01/2026 22:27 13 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
ROU WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Emma Raducanu GBR vs Greet Minnen BEL
(WC) Elena Ruxandra Bertea ROU vs Kaja Juvan SLO
Qualifier vs (WC) Ana Bogdan ROU
(WC) Miriam Bulgaru ROU vs (7) Olga Danilovic SRB

(4) Xinyu Wang CHN vs Qualifier
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Rebeka Masarova SUI
Mayar Sherif EGY vs Oleksandra Oliynykova UKR
Ella Seidel GER vs (8) Anna Bondar HUN

(5) Anastasia Potapova AUT vs Lucia Bronzetti ITA
(WC) Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Zakharova RUS
Veronika Erjavec SLO vs Qualifier
Kamilla Rakhimova UZB vs (3) Sorana Cirstea ROU

(6) Antonia Ruzic CRO vs Yue Yuan CHN
Sara Sorribes Tormo ESP vs Viktoriya Tomova BUL
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Qualifier
Camila Osorio COL vs (2) Jaqueline Cristian ROU

13 commenti. Lasciane uno!

Lollo99 31-01-2026 12:26

Cirstea

Wang

Danilovic
Cristian

Raducanu
Seidel
Pliskova
Tomova

 13
JOA20 (Guest) 31-01-2026 11:14

Rematch della finale dell’anno scorso per Bronzetti. Purtroppo temo che non riuscirà a difendere i punti della finale per cui scenderà ulteriormente in classifica

 12
brunodalla 31-01-2026 09:57

CIRSTEA

DANILOVIC

RUSE
CRISTIAN

RADUCANU
BONDAR
PLISKOVA
RUZIC

 11
pafort 31-01-2026 09:35

CIRSTEA

WANG

RADUCANU
CRISTIAN

DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC

 10
patrick 31-01-2026 09:24

CIRSTEA

RADUCANU

RUSE
CRISTIAN

DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC

 9
romanu79 31-01-2026 08:25

POTAPOVA

WANG

RADUCANU
CRISTIAN

DANILOVIC
BONDAR
CIRSTEA
RUZIC

 8
fabio 31-01-2026 08:15

IL VEGGENTE 2026
Wta Cluj-Napoca
Orario Scadenza prono…Domenica 1 Febbraio ore 10

 7
fabio 31-01-2026 08:12

WANG

CIRSTEA

RADUCANU
CRISTIAN

DANILOVIC
BONDAR
POTAPOVA
RUZIC

 6
stefano2 31-01-2026 07:51

CIRSTEA

RADUCANU

BONDAR
CRISTIAN

DANILOVIC
WANG
POTAPOVA
RUZIC

 5
atomo 31-01-2026 07:35

CIRSTEA

RADUCANU

BONDAR
CRISTIAN

DANILOVIC
WANG
PLISKOVA
RUZIC

 4
Maury 31-01-2026 07:05

RADUCANU

CIRSTEA

BONDAR
CRISTIAN

Q
WANG
POTAPOVA
RUZIC

 3
verygabry 31-01-2026 02:31

Cristian

Raducanu

Wang
Potapova

Danilovic
Bondar
Cirstea
Ruzic

 2
miky85 30-01-2026 22:46

Cirstea

Raducanu

Olynykova
Cristian

Q
Ruse
Potapova
Ruzic

 1
