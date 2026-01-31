Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Gennaio 2026
31/01/2026 08:31 3 commenti
CH 125 Manama – hard
SF Jacquet – Bellucci Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
SF Nardi – Virtanen Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cluj-Napoca – Hard
Q1 Stefanini – Szabo ore 10:00
WTA 250 Cluj-Napoca
Stefanini
6
6
Szabo
1
1
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
CH 100 Concepcion – terra
SF Tabilo – Cecchinato Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Nardi e Bellucci hanno avversari alla portata, Cecchinato un po’ meno. Sarei già soddisfatto con uno o due dei nostri in finale, magari entrambi in Bahrain
Forza ragazzi
Sarebbe bellissimo avere un derby italiano e il ceck in finale…giusto per riprendersi un po’ dall’amarezza di Musetti e sinner..