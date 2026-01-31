Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Gennaio 2026

31/01/2026 08:31 3 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
BRN CH 125 Manama – hard
SF Jacquet FRA – Bellucci ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

SF Nardi ITA – Virtanen FIN Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



WTA 250 Cluj-Napoca – Hard
Q1 Stefanini ITA – Szabo ROU ore 10:00

WTA 250 Cluj-Napoca
Stefanini
6
6
Szabo
1
1
Vincitore: Stefanini
Mostra dettagli




CHI CH 100 Concepcion – terra
SF Tabilo CHI – Cecchinato ITA Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

3 commenti

JOA20 (Guest) 31-01-2026 10:46

Nardi e Bellucci hanno avversari alla portata, Cecchinato un po’ meno. Sarei già soddisfatto con uno o due dei nostri in finale, magari entrambi in Bahrain

 3
Harlan (Guest) 31-01-2026 10:24

Forza ragazzi

 2
Livio (Guest) 31-01-2026 09:20

Sarebbe bellissimo avere un derby italiano e il ceck in finale…giusto per riprendersi un po’ dall’amarezza di Musetti e sinner..

 1
+1: Detuqueridapresencia