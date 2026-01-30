La dura legge del tennis: “I punti non sono tutti uguali”. Sinner domina Djokovic in tutte le statistiche di prestazione ma… ha perso

Uno degli aspetti che differenza il tennis dalla stragrande maggioranza degli altri sport è come il singolo punto possa avere un peso specifico terribilmente diverso, tanto che capita non di rado che un giocatore venga sconfitto pur avendo vinto un numero maggiore di punti rispetto all’avversario. Nella lunga e dura seconda semifinale degli Australian Open 2026 questo concetto di diversità si è portato all’estremo: Novak Djokovic ha trionfato in 4 ore e 9 minuti su Jannik Sinner nonostante l’azzurro abbia dominato il rivale praticamente in tutti i dati singoli di prestazione dell’incontro!

È un fatto curioso, che tuttavia sottolinea ancor più quanto Jannik abbia disputato una partita tutt’altro che malvagia, ma non sufficiente a trionfare poiché il campione di Belgrado è andato a prendersi i punti decisivi, quelli che hanno creato la differenza a suo favore. Le palle break certamente, con un dato pessimo per Jannik (11%), ma non solo. Vediamo nello specifico questo scout davvero particolare dell’incontro Djokovic vs. Sinner.

Ace: 26 Sinner, 12 Djokovic

Doppi Falli: 2 Sinner, 3 Djokovic

Prime di servizio in gioco: 75% Sinner, 70% Djokovic

Punti vinti con la prima di servizio in gioco: 80% Sinner, 71% Djokovic

Punti vinti con la seconda di servizio in gioco: 52% Sinner, 51% Djokovic

Colpi vincenti: 72 Sinner, 46 Djokovic

Errori gratuiti: 42 pari

Punti vinti a rete: Sinner 22 su 28 discese (79%), Djokovic 17 su 33 (52%)

Punti vinti in risposta: 33% Sinner, 26% Djokovic

Punti totali vinti: 152 Sinner, 140 Djokovic

Palle Break sfruttate: Sinner 2 su 18, Djokovic 3 su 8

Quella palla break in più è stata assai importante, ma è il complesso di questi numeri ad essere davvero particolare. Sinner avanti praticamente in ogni categoria di analisi tecnica della partita, ma Djokovic è stato più accorto, più pratico, più positivo nel prendersi le sue chance. E vincere. Un successo che conferma la dura legge del tennis: i punti non sono tutti uguali…

Marco Mazzoni