Djokovic senza parole dopo Sinner: “È stato surreale, mi ha portato al limite” (Video match point)

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina epica della sua carriera agli Australian Open 2026. Dopo aver superato Jannik Sinner in una semifinale durissima, conclusa oltre le due di notte alla Rod Laver Arena, il serbo si è presentato ai microfoni visibilmente provato ma profondamente emozionato, lasciandosi andare a parole sincere e cariche di rispetto verso il suo grande rivale.

Djokovic senza parole dopo la battaglia con Sinner

“Sono senza parole, davvero. Oh mio Dio… è una sensazione surreale”, ha ammesso Novak a caldo. “Abbiamo giocato per quattro ore, sono quasi le due di notte. Mi è tornata in mente la finale del 2012 contro Rafa, durata quasi sei ore”.

Il paragone con una delle partite più iconiche della storia del tennis rende perfettamente la dimensione della sfida vissuta contro l’azzurro. Per Djokovic, non c’era altra strada possibile per provare a vincere.

“Il livello di intensità e la qualità del tennis sono stati altissimi. Sapevo che quello era l’unico modo per avere una possibilità contro di lui oggi”, ha spiegato il serbo.

Il rispetto per Sinner e una rivalità sempre più profonda

Djokovic non ha nascosto quanto la recente supremazia di Sinner lo avesse messo di fronte a una montagna da scalare.

“Aveva vinto le ultime cinque partite contro di me. Aveva persino il mio numero di telefono, quindi stasera ho dovuto cambiarlo”, ha scherzato tra le risate del pubblico.

Poi, però, il tono si è fatto serio e profondamente umano.

“A parte gli scherzi, a rete gli ho detto grazie per avermi concesso almeno una vittoria negli ultimi due anni. Ho un rispetto enorme per lui. È un giocatore incredibile”.

Djokovic ha voluto sottolineare quanto il livello del match sia stato una conseguenza diretta della qualità del suo avversario.

“Ti porta sempre al limite, ed è esattamente quello che ha fatto stasera con me. Merita un grandissimo applauso per la sua prestazione”.

Una notte che resterà nella storia

A 38 anni, Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta perché rimane una figura centrale del tennis mondiale. In una notte interminabile, contro uno dei giocatori più forti della nuova generazione, il serbo ha trovato energie, orgoglio e lucidità per imporsi al quinto set, regalando al pubblico uno dei match simbolo di questo Open d’Australia 2026.





Marco Rossi