Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125
I. Simakin 🇷🇺 b N. Barsukov 🇩🇪 7–6(2) 7–5
S. Sakellaridis 🇬🇷 b P. Martin Tiffon 🇪🇸 6–2 6–3
D. Michalski 🇵🇱 b F. Bax 🇫🇷 6–2 6–4
Y. Zhou 🇨🇳 b Y. Hsu 🇹🇼 7–6(7) 6–3
ATP Phan Thiet
Jason Jung / Kaito Uesugi [3]
2
7
7
Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
6
6
10
Vincitore: Charlton / Marrero Curbelo
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jung / Uesugi
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Jung / Uesugi
5-6 → 6-6
J. Charlton / Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
J. Jung / Uesugi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Charlton / Marrero Curbelo
4-4 → 4-5
J. Jung / Uesugi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
7
6
Ethan Cook / Kody Pearson [4]
6
1
Vincitore: Nam / Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook / Pearson
5-0 → 5-1
E. Cook / Pearson
3-0 → 4-0
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
J. Nam / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
df
6-6 → 7-6
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
E. Cook / Pearson
4-4 → 4-5
J. Nam / Park
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
df
4-3 → 4-4
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Nam / Park
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
E. Cook / Pearson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Manama, Bahrain 🇧🇭, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger
Centre Court – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante
vs Mattia Bellucci
ATP Manama
Thiago Agustin Tirante [6]
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Agustin Tirante
2-4 → 3-4
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-1 → 1-2
M. Bellucci
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
T. Agustin Tirante
2-4 → 3-4
T. Agustin Tirante
2-2 → 2-3
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
ace
1-0 → 1-1
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Kyrian Jacquet vs Jacob Fearnley (Non prima 14:00)
ATP Manama
Kyrian Jacquet•
30
1
Jacob Fearnley [3]
40
1
Ugo Blanchet vs Luca Nardi (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Sander Arends / Romain Arneodo vs N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner
ATP Manama
Sander Arends / Romain Arneodo [1]
5
5
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [4]
7
7
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Arends / Arneodo
5-6 → 5-7
N. Balaji / Oberleitner
5-5 → 5-6
S. Arends / Arneodo
4-5 → 5-5
N. Balaji / Oberleitner
4-4 → 4-5
S. Arends / Arneodo
3-4 → 4-4
N. Balaji / Oberleitner
3-3 → 3-4
S. Arends / Arneodo
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-30
40-40
2-3 → 3-3
N. Balaji / Oberleitner
2-2 → 2-3
S. Arends / Arneodo
1-2 → 2-2
N. Balaji / Oberleitner
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
S. Arends / Arneodo
0-1 → 1-1
N. Balaji / Oberleitner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Arends / Arneodo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
df
5-6 → 5-7
N. Balaji / Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Arends / Arneodo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-5 → 5-5
N. Balaji / Oberleitner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
4-4 → 4-5
S. Arends / Arneodo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
N. Balaji / Oberleitner
4-2 → 4-3
S. Arends / Arneodo
3-2 → 4-2
N. Balaji / Oberleitner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. Arends / Arneodo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
N. Balaji / Oberleitner
2-0 → 2-1
S. Arends / Arneodo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
N. Balaji / Oberleitner
0-0 → 1-0
Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP Manama
Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer [3]•
0
3
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
3-4 → 3-5
M. Demoliner / Rojer
2-4 → 3-4
V. Kirkov / Stevens
2-3 → 2-4
M. Demoliner / Rojer
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Demoliner / Rojer
0-2 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-1 → 0-2
M. Demoliner / Rojer
0-0 → 0-1
Otto Virtanen vs Stefano Travaglia (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Concepción, Chile 🇨🇱, Quarti di Finale – Terra rossa – Challenger
16:00 Tseng C. H. 🇹🇼 – Cecchinato M. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
18:00 Tabilo A. 🇨🇱 – Midon L. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
18:00 Vallejo D. 🇵🇾 – Reis Da Silva J. 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
19:30 Justo G. I. 🇦🇷 – Barrios Vera T. 🇨🇱
Il match deve ancora iniziare
Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Quarti di Finale – Campo in cemento al chiuso – Challenger
Court 1 – ore 12:00
Max Westphal
/ Theodore Winegar
vs Filip Duda
/ Zdenek Kolar
ATP Oeiras
Max Westphal / Theodore Winegar
1
6
4
0
Filip Duda / Zdenek Kolar [4]•
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Duda / Kolar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Westphal / Winegar
3-5 → 4-5
M. Westphal / Winegar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
F. Duda / Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
3-2 → 3-3
M. Westphal / Winegar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-2 → 3-2
F. Duda / Kolar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Westphal / Winegar
2-0 → 2-1
F. Duda / Kolar
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. Westphal / Winegar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Westphal / Winegar
4-4 → 5-4
F. Duda / Kolar
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
4-3 → 4-4
M. Westphal / Winegar
3-3 → 4-3
F. Duda / Kolar
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
M. Westphal / Winegar
2-2 → 3-2
M. Westphal / Winegar
1-1 → 2-1
M. Westphal / Winegar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Ivan Gakhov vs Frederico Ferreira Silva (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
vs Cleeve Harper
/ David Stevenson
ATP Oeiras
Erik Grevelius / Adam Heinonen•
30
7
2
Cleeve Harper / David Stevenson [2]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harper / Stevenson
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
E. Grevelius / Heinonen
1-1 → 2-1
C. Harper / Stevenson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Grevelius / Heinonen
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
df
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
E. Grevelius / Heinonen
5-6 → 6-6
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
E. Grevelius / Heinonen
4-5 → 5-5
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
E. Grevelius / Heinonen
3-4 → 3-5
C. Harper / Stevenson
3-3 → 3-4
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
C. Harper / Stevenson
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Harper / Stevenson
1-1 → 1-2
E. Grevelius / Heinonen
0-1 → 1-1
C. Harper / Stevenson
0-0 → 0-1
Pablo Llamas Ruiz vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
Chris Rodesch vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Quimper, France 🇫🇷, Quarti di Finale – Campo in cemento al chiuso
Court Fred Le Bian – ore 11:30
Denys Molchanov
/ David Pichler
vs Maxence Beauge
/ Eliakim Coulibaly
ATP Quimper
Denys Molchanov / David Pichler [1]
0
6
6
0
Maxence Beauge / Eliakim Coulibaly•
2
4
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
D. Molchanov / Pichler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Beauge / Coulibaly
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Molchanov / Pichler
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-5 → 5-5
M. Beauge / Coulibaly
4-4 → 4-5
D. Molchanov / Pichler
3-4 → 4-4
M. Beauge / Coulibaly
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
D. Molchanov / Pichler
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Beauge / Coulibaly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
D. Molchanov / Pichler
1-2 → 2-2
M. Beauge / Coulibaly
1-1 → 1-2
D. Molchanov / Pichler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Beauge / Coulibaly
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Molchanov / Pichler
5-4 → 6-4
M. Beauge / Coulibaly
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
D. Molchanov / Pichler
4-3 → 5-3
M. Beauge / Coulibaly
4-2 → 4-3
D. Molchanov / Pichler
3-2 → 4-2
M. Beauge / Coulibaly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
D. Molchanov / Pichler
2-1 → 3-1
M. Beauge / Coulibaly
1-1 → 2-1
D. Molchanov / Pichler
0-1 → 1-1
M. Beauge / Coulibaly
0-0 → 0-1
Billy Harris / David Vega Hernandez vs Dan Added / Arthur Bouquier
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Luca Van Assche (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Benjamin Bonzi (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Thomas Faurel vs Marc-Andrea Huesler
Il match deve ancora iniziare
Mackenzie McDonald vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Alberto Barroso Campos / Roberto Carballes Baena vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto
Stadium – ore 21:00
Sebastian Korda
vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger vs Zachary Svajda (Non prima 03:00)
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Garrett Johns / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Garrett Johns / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Rinky Hijikata
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Finn Reynolds / James Watt
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Penso che Cecchinato possa vincere serenamente pure oggi