Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

30/01/2026 09:00 1 commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

I. Simakin 🇷🇺 b N. Barsukov 🇩🇪 7–6(2) 7–5
S. Sakellaridis 🇬🇷 b P. Martin Tiffon 🇪🇸 6–2 6–3
D. Michalski 🇵🇱 b F. Bax 🇫🇷 6–2 6–4
Y. Zhou 🇨🇳 b Y. Hsu 🇹🇼 7–6(7) 6–3

ATP Phan Thiet
Jason Jung / Kaito Uesugi [3]
2
7
7
Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
6
6
10
Vincitore: Charlton / Marrero Curbelo
ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
7
6
Ethan Cook / Kody Pearson [4]
6
1
Vincitore: Nam / Park
Manama, Bahrain 🇧🇭, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Mattia Bellucci ITA
ATP Manama
Thiago Agustin Tirante [6]
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
Kyrian Jacquet FRA vs Jacob Fearnley GBR (Non prima 14:00)

ATP Manama
Kyrian Jacquet
30
1
Jacob Fearnley [3]
40
1
Ugo Blanchet FRA vs Luca Nardi ITA (Non prima 16:00)

Court 2 – ore 11:00
Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT

ATP Manama
Sander Arends / Romain Arneodo [1]
5
5
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [4]
7
7
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Marcelo Demoliner BRA / Jean-Julien Rojer NED vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Manama
Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer [3]
0
3
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
0
5
Otto Virtanen FIN vs Stefano Travaglia ITA (Non prima 16:00)

Concepción, Chile 🇨🇱, Quarti di Finale – Terra rossa – Challenger

16:00 Tseng C. H. 🇹🇼 – Cecchinato M. 🇮🇹
18:00 Tabilo A. 🇨🇱 – Midon L. 🇦🇷

18:00 Vallejo D. 🇵🇾 – Reis Da Silva J. 🇧🇷

19:30 Justo G. I. 🇦🇷 – Barrios Vera T. 🇨🇱

Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Quarti di Finale – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 12:00
Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE
ATP Oeiras
Max Westphal / Theodore Winegar
1
6
4
0
Filip Duda / Zdenek Kolar [4]
0
4
6
0
Ivan Gakhov RUS vs Frederico Ferreira Silva POR (Non prima 15:00)

Jaime Faria POR vs Alexis Galarneau CAN

Court 6 – ore 12:00
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR
ATP Oeiras
Erik Grevelius / Adam Heinonen
30
7
2
Cleeve Harper / David Stevenson [2]
0
6
2
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Daniil Glinka EST

Chris Rodesch LUX vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Quimper, France 🇫🇷, Quarti di Finale – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 11:30
Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT vs Maxence Beauge FRA / Eliakim Coulibaly CIV
ATP Quimper
Denys Molchanov / David Pichler [1]
0
6
6
0
Maxence Beauge / Eliakim Coulibaly
2
4
7
0
Billy Harris GBR / David Vega Hernandez ESP vs Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA

Titouan Droguet FRA vs Luca Van Assche FRA (Non prima 16:00)

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 17:30)

Thomas Faurel FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI

Mackenzie McDonald USA vs Remy Bertola SUI

Court 1 – ore 17:00
Alberto Barroso Campos ESP / Roberto Carballes Baena ESP vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Quarti di Finale – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 21:00
Sebastian Korda USA vs Liam Draxl CAN
Mitchell Krueger USA vs Zachary Svajda USA (Non prima 03:00)

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Garrett Johns USA / Karl Poling USA

Court 1 – ore 19:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Garrett Johns USA / Karl Poling USA

Patrick Kypson USA vs Colton Smith USA

Sho Shimabukuro JPN vs Rinky Hijikata AUS

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

1 commento

ivan (Guest) 30-01-2026 09:43

Penso che Cecchinato possa vincere serenamente pure oggi

 1
