Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 11. In campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner (LIVE)

27/01/2026 21:54 4 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30)
(5) L. Musetti ITA vs (4) N. Djokovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton USA vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare






Australian Open (Australia 🇦🇺) Primo Turno, cemento

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
0
0
K. Hance / T. Konduri [4]
0
0
Mostra dettagli

4 commenti

Detuqueridapresencia 27-01-2026 22:49

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Alzataccia almeno alle ore 4:15 per coloro che intendono seguire da svegli il primo dei due quarti di finale che interessano i nostri tennisti.
Credo che saremo in tanti e che sarebbe anche il caso di andare a nanna.
A proposito… avete attivato la sveglia?
Notte…

Consiglio per chi non è avvezzo alle levatacce: meglio metterne 2 di sveglie, di cui 1 non proprio a portata di mano

Ne basta una. Cui segue calcinculo della consorte che funge da sveglia definitiva 😀

Detuqueridapresencia 27-01-2026 22:49

Scritto da antoniov
Alzataccia almeno alle ore 4:15 per coloro che intendono seguire da svegli il primo dei due quarti di finale che interessano i nostri tennisti.
Credo che saremo in tanti e che sarebbe anche il caso di andare a nanna.
A proposito… avete attivato la sveglia?
Notte…

Amico caro io la metto alle 5.30. Ci scommetto un ammenicolo (di Raffaele) che prima di allora Muso e Nole nemmeno stanno cominciando a palleggiare. certo se poi le femmine si sbrigano…. ma non credo. Tre ore buone per le due gare più 45 minuti per le due soste fra una gara e l’altra più 15 minuti di palleggio fanno 4 ore: 1.30 + 4 = 5.30.

Oh non ti voglio forzare eh, poi magari comincia prima e mi tiri i porconi dietro. Ma io mi alzo alle 5.30.

JannikUberAlles 27-01-2026 22:23

Scritto da antoniov
Alzataccia almeno alle ore 4:15 per coloro che intendono seguire da svegli il primo dei due quarti di finale che interessano i nostri tennisti.
Credo che saremo in tanti e che sarebbe anche il caso di andare a nanna.
A proposito… avete attivato la sveglia?
Notte…

Consiglio per chi non è avvezzo alle levatacce: meglio metterne 2 di sveglie, di cui 1 non proprio a portata di mano 😉

antoniov 27-01-2026 22:07

Alzataccia almeno alle ore 4:15 per coloro che intendono seguire da svegli il primo dei due quarti di finale che interessano i nostri tennisti.

Credo che saremo in tanti e che sarebbe anche il caso di andare a nanna.

A proposito… avete attivato la sveglia?

Notte…

