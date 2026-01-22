Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Alexander Merino
/ Christoph Negritu
vs Nicolas Barrientos
/ Benjamin Kittay
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Francesco Passaro (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Leandro Riedi vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
Ben Jones / Joshua Paris vs Francisco Rocha / Tiago Torres
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Zdenek Kolar / Sergio Martos Gornes vs Cleeve Harper / David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
Denis Yevseyev vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Denys Molchanov / David Pichler vs Vilius Gaubas / Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento
Centre Court 1 – ore 10:00
Michael Geerts
vs Lloyd Harris
ATP Soma Bay
Michael Geerts•
30
1
2
Lloyd Harris [5]
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Edas Butvilas vs Duje Ajdukovic
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Michael Geerts / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Geoffrey Blancaneaux vs Maxim Mrva
ATP Soma Bay
Geoffrey Blancaneaux•
0
2
Maxim Mrva
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. Blancaneaux
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
15-30
30-40
0-1 → 1-1
G. Blancaneaux
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Ivan Liutarevich / David Poljak vs Siddhant Banthia / Saketh Myneni
Il match deve ancora iniziare
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Ergi Kirkin vs Rodrigo Pacheco Mendez
ATP Soma Bay
Ergi Kirkin•
15
4
Rodrigo Pacheco Mendez [8]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Pacheco Mendez
4-3 → 4-4
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Pacheco Mendez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Kirkin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-1 → 3-2
R. Pacheco Mendez
2-1 → 3-1
R. Pacheco Mendez
1-0 → 1-1
Max Westphal / Theodore Winegar vs Piotr Matuszewski / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 19:00
Luis David Martinez
/ Cristian Rodriguez
vs Igor Marcondes
/ Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Juan Manuel La Serna (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Gabi Adrian Boitan (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 4 – ore 19:00
Guido Ivan Justo vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo / Gonzalo Villanueva vs Joao Lucas Reis Da Silva / Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno / Adolfo Daniel Vallejo vs Andrea Collarini / Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 2° Turno, cemento
ATP Phan Thiet
Robin Bertrand
6
7
6
Hyeon Chung
7
6
2
Vincitore: Bertrand
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bertrand
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
R. Bertrand
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
H. Chung
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-0 → 2-1
R. Bertrand
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
df
5*-2
5*-3
6-3*
df
6-6 → 7-6
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
H. Chung
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-5 → 5-5
R. Bertrand
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
H. Chung
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
R. Bertrand
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
2-2 → 2-3
H. Chung
15-0
15-15
df
30-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
3-4*
3-5*
4*-6
df
6-6 → 6-7
R. Bertrand
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
6-5 → 6-6
H. Chung
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 6-5
R. Bertrand
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
H. Chung
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 5-2
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
4-1 → 4-2
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
ATP Phan Thiet
Soonwoo Kwon
6
6
Nikolai Barsukov
1
1
Vincitore: Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Barsukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-1 → 6-1
N. Barsukov
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
2-0 → 3-0
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Barsukov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
4-1 → 5-1
N. Barsukov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
N. Barsukov
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
S. Kwon
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
6
7
10
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
7
5
8
Vincitore: Goldhoff / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Goldhoff / Stalder
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-2
7-3
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
M. Imamura / Tajima
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
G. Goldhoff / Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Imamura / Tajima
4-4 → 4-5
G. Goldhoff / Stalder
3-4 → 4-4
M. Imamura / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
G. Goldhoff / Stalder
2-3 → 3-3
M. Imamura / Tajima
2-2 → 2-3
G. Goldhoff / Stalder
1-2 → 2-2
M. Imamura / Tajima
1-1 → 1-2
G. Goldhoff / Stalder
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
M. Imamura / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
M. Imamura / Tajima
6-5 → 6-6
G. Goldhoff / Stalder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
5-5 → 6-5
M. Imamura / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
G. Goldhoff / Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Imamura / Tajima
3-4 → 4-4
G. Goldhoff / Stalder
2-4 → 3-4
M. Imamura / Tajima
2-3 → 2-4
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
df
2-2 → 2-3
M. Imamura / Tajima
2-1 → 2-2
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
M. Imamura / Tajima
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 2-0
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Omar Jasika
3
0
Ilia Simakin
6
6
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
ace
A-40
0-3 → 0-4
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
O. Jasika
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-5 → 3-5
O. Jasika
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-3 → 1-4
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ATP Phan Thiet
Max Hans Rehberg
6
6
Arthur Weber
3
1
Vincitore: Rehberg
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Weber
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-1 → 5-1
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
M. Hans Rehberg
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weber
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Hans Rehberg
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
A. Weber
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Hans Rehberg
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
ATP Phan Thiet
Joshua Charlton / Jake Delaney [4]
6
6
Adil Kalyanpur / Fajing Sun
3
4
Vincitore: Charlton / Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Charlton / Delaney
5-4 → 6-4
A. Kalyanpur / Sun
0-15
15-15
15-30
df
15-40
4-4 → 5-4
J. Charlton / Delaney
3-4 → 4-4
A. Kalyanpur / Sun
3-3 → 3-4
J. Charlton / Delaney
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
A. Kalyanpur / Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 2-3
J. Charlton / Delaney
1-2 → 2-2
A. Kalyanpur / Sun
1-1 → 1-2
J. Charlton / Delaney
0-1 → 1-1
A. Kalyanpur / Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Charlton / Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
A. Kalyanpur / Sun
4-3 → 5-3
J. Charlton / Delaney
3-3 → 4-3
A. Kalyanpur / Sun
3-2 → 3-3
J. Charlton / Delaney
2-2 → 3-2
A. Kalyanpur / Sun
2-1 → 2-2
J. Charlton / Delaney
1-1 → 2-1
A. Kalyanpur / Sun
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Charlton / Delaney
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
7
4
3
Aoran Wang / Yi Zhou
6
6
10
Vincitore: Wang / Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Wang / Zhou
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
8-3
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
F. Casey Alcantara / John Lock
3-4 → 4-4
F. Casey Alcantara / John Lock
3-2 → 3-3
F. Casey Alcantara / John Lock
2-1 → 3-1
F. Casey Alcantara / John Lock
1-0 → 2-0
A. Wang / Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
A. Wang / Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Casey Alcantara / John Lock
5-5 → 6-5
F. Casey Alcantara / John Lock
4-4 → 5-4
A. Wang / Zhou
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
F. Casey Alcantara / John Lock
2-4 → 3-4
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-40
df
1-1 → 2-1
A. Wang / Zhou
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Casey Alcantara / John Lock
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
James Trotter / Kaito Uesugi
6
6
10
JiSung Nam / Uisung Park [3]
7
4
4
Vincitore: Trotter / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Trotter / Uesugi
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
df
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Trotter / Uesugi
5-4 → 6-4
J. Nam / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Trotter / Uesugi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Nam / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Trotter / Uesugi
3-2 → 4-2
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
2-1 → 3-1
J. Nam / Park
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
J. Trotter / Uesugi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
J. Nam / Park
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
ace
4-6*
6-6 → 6-7
J. Trotter / Uesugi
5-5 → 6-5
J. Nam / Park
0-15
df
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Trotter / Uesugi
3-3 → 4-3
J. Nam / Park
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Trotter / Uesugi
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
df
2-2 → 2-3
J. Nam / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Trotter / Uesugi
1-1 → 2-1
J. Trotter / Uesugi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Il match deve ancora iniziare
