Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

22/01/2026 08:20 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA
Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Francesco Passaro ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Leandro Riedi SUI vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR vs Francisco Rocha POR / Tiago Torres POR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Zdenek Kolar CZE / Sergio Martos Gornes ESP vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT vs Vilius Gaubas LTU / Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

Centre Court 1 – ore 10:00
Michael Geerts BEL vs Lloyd Harris RSA
ATP Soma Bay
Michael Geerts
30
1
2
Lloyd Harris [5]
30
6
2
Mostra dettagli

Edas Butvilas LTU vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Michael Geerts BEL / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Maxim Mrva CZE

ATP Soma Bay
Geoffrey Blancaneaux
0
2
Maxim Mrva
15
4
Mostra dettagli

Ivan Liutarevich BLR / David Poljak CZE vs Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Ergi Kirkin TUR vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

ATP Soma Bay
Ergi Kirkin
15
4
Rodrigo Pacheco Mendez [8]
0
4
Mostra dettagli

Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Piotr Matuszewski POL / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 19:00
Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL vs Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA
Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Gabi Adrian Boitan ROU (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 19:00
Guido Ivan Justo ARG vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Gonzalo Villanueva ARG vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Andrea Collarini ARG / Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 2° Turno, cemento

ATP Phan Thiet
Robin Bertrand
6
7
6
Hyeon Chung
7
6
2
Vincitore: Bertrand
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Soonwoo Kwon
6
6
Nikolai Barsukov
1
1
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
6
7
10
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
7
5
8
Vincitore: Goldhoff / Stalder
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Omar Jasika
3
0
Ilia Simakin
6
6
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Max Hans Rehberg
6
6
Arthur Weber
3
1
Vincitore: Rehberg
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Joshua Charlton / Jake Delaney [4]
6
6
Adil Kalyanpur / Fajing Sun
3
4
Vincitore: Charlton / Delaney
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
7
4
3
Aoran Wang / Yi Zhou
6
6
10
Vincitore: Wang / Zhou
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
James Trotter / Kaito Uesugi
6
6
10
JiSung Nam / Uisung Park [3]
7
4
4
Vincitore: Trotter / Uesugi
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare

TAG: