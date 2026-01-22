Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino/ Christoph Negrituvs Nicolas Barrientos/ Benjamin Kittay

Stefan Kozlov vs Francesco Passaro (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Leandro Riedi vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

Ben Jones / Joshua Paris vs Francisco Rocha / Tiago Torres



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 12:00

Zdenek Kolar / Sergio Martos Gornes vs Cleeve Harper / David Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs Daniil Glinka



Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev vs Zsombor Piros



Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov / David Pichler vs Vilius Gaubas / Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

ATP Soma Bay Michael Geerts • Michael Geerts 30 1 2 Lloyd Harris [5] Lloyd Harris [5] 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 30-30 2-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Harris 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Harris 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Michael Geertsvs Lloyd Harris

Edas Butvilas vs Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Michael Geerts / Tim Ruehl



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

Geoffrey Blancaneaux vs Maxim Mrva



ATP Soma Bay Geoffrey Blancaneaux • Geoffrey Blancaneaux 0 2 Maxim Mrva Maxim Mrva 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Blancaneaux 0-15 2-4 M. Mrva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Mrva 0-15 0-30 0-40 15-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Ivan Liutarevich / David Poljak vs Siddhant Banthia / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Ergi Kirkin vs Rodrigo Pacheco Mendez



ATP Soma Bay Ergi Kirkin • Ergi Kirkin 15 4 Rodrigo Pacheco Mendez [8] Rodrigo Pacheco Mendez [8] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Kirkin 15-0 4-4 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Kirkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Max Westphal / Theodore Winegar vs Piotr Matuszewski / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno , terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez/ Cristian Rodriguezvs Igor Marcondes/ Eduardo Ribeiro

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Juan Manuel La Serna (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena vs Gabi Adrian Boitan (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 4 – ore 19:00

Guido Ivan Justo vs Gonzalo Bueno



Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi vs Alvaro Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo / Gonzalo Villanueva vs Joao Lucas Reis Da Silva / Joao Eduardo Schiessl



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno / Adolfo Daniel Vallejo vs Andrea Collarini / Alvaro Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

ATP Phan Thiet Robin Bertrand Robin Bertrand 6 7 6 Hyeon Chung Hyeon Chung 7 6 2 Vincitore: Bertrand Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Bertrand 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Chung 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Bertrand 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 H. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Chung 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* df 5*-2 5*-3 6-3* df 6-6 → 7-6 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Chung 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 5-5 R. Bertrand 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 R. Bertrand 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Bertrand 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-2 → 2-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 15-15 df 30-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bertrand 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 4*-6 df 6-6 → 6-7 R. Bertrand 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 H. Chung 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 6-5 R. Bertrand 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Bertrand 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 H. Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 R. Bertrand 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 4-2 H. Chung 15-0 30-0 40-15 4-0 → 4-1 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 H. Chung 0-15 0-30 0-40 df df 2-0 → 3-0 R. Bertrand 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Chung 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 6 6 Nikolai Barsukov Nikolai Barsukov 1 1 Vincitore: Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Barsukov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 N. Barsukov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-0 → 4-1 S. Kwon 3-0 → 4-0 N. Barsukov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 N. Barsukov 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Kwon 15-0 ace 30-0 ace 5-1 → 6-1 N. Barsukov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Barsukov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Kwon 15-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 N. Barsukov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet George Goldhoff / Reese Stalder [1] George Goldhoff / Reese Stalder [1] 6 7 10 Masamichi Imamura / Naoki Tajima Masamichi Imamura / Naoki Tajima 7 5 8 Vincitore: Goldhoff / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 G. Goldhoff / Stalder 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Goldhoff / Stalder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 M. Imamura / Tajima 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 G. Goldhoff / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Imamura / Tajima 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Imamura / Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Goldhoff / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Imamura / Tajima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Imamura / Tajima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Goldhoff / Stalder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Imamura / Tajima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Imamura / Tajima 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Imamura / Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Goldhoff / Stalder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Imamura / Tajima 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Imamura / Tajima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Goldhoff / Stalder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-2 → 2-3 M. Imamura / Tajima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Goldhoff / Stalder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Imamura / Tajima 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 G. Goldhoff / Stalder 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet Omar Jasika Omar Jasika 3 0 Ilia Simakin Ilia Simakin 6 6 Vincitore: Simakin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 I. Simakin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-40 0-4 → 0-5 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 0-3 → 0-4 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 I. Simakin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Jasika 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-5 → 3-5 I. Simakin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 O. Jasika 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 I. Simakin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Simakin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Jasika 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Simakin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Phan Thiet Max Hans Rehberg Max Hans Rehberg 6 6 Arthur Weber Arthur Weber 3 1 Vincitore: Rehberg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Weber 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Weber 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 A. Weber 0-30 15-30 30-30 1-0 → 2-0 M. Hans Rehberg 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Weber 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Hans Rehberg 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Weber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Weber 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Weber 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Hans Rehberg 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Weber 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet Joshua Charlton / Jake Delaney [4] Joshua Charlton / Jake Delaney [4] 6 6 Adil Kalyanpur / Fajing Sun Adil Kalyanpur / Fajing Sun 3 4 Vincitore: Charlton / Delaney Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Charlton / Delaney 15-0 ace 15-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Kalyanpur / Sun 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 J. Charlton / Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Kalyanpur / Sun 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Charlton / Delaney 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Kalyanpur / Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 J. Charlton / Delaney 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Kalyanpur / Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Charlton / Delaney 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Kalyanpur / Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Charlton / Delaney 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Kalyanpur / Sun 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Charlton / Delaney 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Kalyanpur / Sun 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Charlton / Delaney 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Kalyanpur / Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 J. Charlton / Delaney 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kalyanpur / Sun 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Charlton / Delaney 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock 7 4 3 Aoran Wang / Yi Zhou Aoran Wang / Yi Zhou 6 6 10 Vincitore: Wang / Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 A. Wang / Zhou 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Casey Alcantara / John Lock 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Casey Alcantara / John Lock 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Casey Alcantara / John Lock 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Wang / Zhou 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Wang / Zhou 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Wang / Zhou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Wang / Zhou 0-15 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Wang / Zhou 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-40 df 1-1 → 2-1 A. Wang / Zhou 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Casey Alcantara / John Lock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Phan Thiet James Trotter / Kaito Uesugi James Trotter / Kaito Uesugi 6 6 10 JiSung Nam / Uisung Park [3] JiSung Nam / Uisung Park [3] 7 4 4 Vincitore: Trotter / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 J. Trotter / Uesugi 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 df 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Trotter / Uesugi 15-15 30-15 5-4 → 6-4 J. Nam / Park 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Trotter / Uesugi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Nam / Park 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Trotter / Uesugi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Nam / Park 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Trotter / Uesugi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 J. Nam / Park 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Trotter / Uesugi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Nam / Park 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Nam / Park 0-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Trotter / Uesugi 15-0 30-0 5-5 → 6-5 J. Nam / Park 0-15 df 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 J. Trotter / Uesugi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Nam / Park 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Trotter / Uesugi 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Nam / Park 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Trotter / Uesugi 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 J. Nam / Park 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Trotter / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Nam / Park 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Trotter / Uesugi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare