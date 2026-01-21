Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: La situazione aggiornata

Tornei in programma dal prossimo 26 Gennaio 2026

Luca Nardi 🇮🇹 (105)Francesco Maestrelli 🇮🇹 (137)Stefano Travaglia 🇮🇹 (189)Lorenzo Giustino 🇮🇹 (212)

🏆 ATP CHALLENGER 125 QUIMPER

Giulio Zeppieri 🇮🇹 (153)

🏆 ATP CHALLENGER 100 CONCEPCIÓN

Marco Cecchinato 🇮🇹 (226)

Franco Agamenone 🇮🇹 (333) (alternate)

🏆 ATP CHALLENGER 100 SAN DIEGO

❌ Nessun italiano presente

🏆 ATP CHALLENGER 75 OEIRAS 2

❌ Nessun italiano presente

🏆 ATP CHALLENGER 50 PHAN THIET 2

Federico Cina 🇮🇹 (234)

CHALLENGER 125 MANAMA

Fearnley, Jacob 🇬🇧 74

Misolic, Filip 🇦🇹 79

Hanfmann, Yannick 🇩🇪 102

Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 103

Nardi, Luca 🇮🇹 105

Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 110

O’Connell, Christopher 🇦🇺 114

PR Mmoh, Michael 🇺🇸 117

Virtanen, Otto 🇫🇮 124

Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 135

Jacquet, Kyrian 🇫🇷 136

Maestrelli, Francesco 🇮🇹 137

Klein, Lukas 🇸🇰 141

Blanchet, Ugo 🇫🇷 144

Wong, Coleman 🇭🇰 150

Den Ouden, Guy 🇳🇱 158

OUT Mayot, Harold 🇫🇷 167

Grenier, Hugo 🇫🇷 175

McCabe, James 🇦🇺 188

Travaglia, Stefano 🇮🇹 189

Giustino, Lorenzo 🇮🇹 212

Schwaerzler, Joel 🇦🇹 NG 254

Mrva, Maxim 🇨🇿 NG 343

ALTERNATES

IN Peniston, Ryan 🇬🇧 218

2 Harris, Lloyd 🇿🇦 220

3 Pacheco Mendez, Rodrigo 🇲🇽 229

4 Neumayer, Lukas 🇦🇹 230

5 Topo, Marko 🇩🇪 236

6 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250

7 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251

8 Schwaerzler, Joel 🇦🇹 254

9 Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 256

10 Gakhov, Ivan

Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 58Halys, Quentin 🇫🇷 91Martinez, Pedro 🇪🇸 96Bonzi, Benjamin 🇫🇷 99Shevchenko, Alexander 🇰🇿 106Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 107McDonald, Mackenzie 🇺🇸 112Blockx, Alexander 🇧🇪 115Harris, Billy 🇬🇧 127Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 128Echargui, Moez 🇹🇳 134Lajal, Mark 🇪🇪 149Droguet, Titouan 🇫🇷 152Zeppieri, Giulio 🇮🇹 153Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 154Van Assche, Luca 🇫🇷 164Jodar, Rafael 🇪🇸 165Sachko, Vitaliy 🇺🇦 166Riedi, Leandro 🇨🇭 177Engel, Justin 🇩🇪 180Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷 197Added, Dan 🇫🇷 199Molcan, Alex 🇸🇰 202

ALTERNATES

1 Tabur, Clement 🇫🇷 206

2 Bouquier, Arthur 🇫🇷 225

OUT Dodig, Matej 🇭🇷 231

OUT Topo, Marko 🇩🇪 236

5 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250

6 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251

7 Chidekh, Clement 🇫🇷 252

8 Bertola, Remy 🇨🇭 255

9 Gakhov, Ivan 258

10 Hemery, Calvin 🇫🇷 260

Tabilo, Alejandro 🇨🇱 81Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 104Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 108Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 121Lajovic, Dusan 🇷🇸 125Jarry, Nicolas 🇨🇱 133Dellien, Hugo 🇧🇴 138Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 143Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 155Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 159Barrena, Alex 🇦🇷 186Guillen Meza, Alvaro 🇪🇨 193Monteiro, Thiago 🇧🇷 194Reis Da Silva, Joao Lucas 🇧🇷 204Diaz Acosta, Facundo 🇦🇷 210Bueno, Gonzalo 🇵🇪 214Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 216Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 223Cecchinato, Marco 🇮🇹 226Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷 228Midon, Lautaro 🇦🇷 232Heide, Gustavo 🇧🇷 239Collarini, Andrea 🇦🇷 242

ALTERNATES

1 Dellien, Murkel 🇧🇴 247

2 Varillas, Juan Pablo 🇵🇪 253

3 Kicker, Nicolas 🇦🇷 257

4 Boscardin Dias, Pedro 🇧🇷 273

5 Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷 298

6 Sanchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸 305

7 Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸 316

8 Mena, Facundo 🇦🇷 321

9 Boitan, Gabi Adrian 🇷🇴 323

10 Agamenone, Franco 🇮🇹 333

Spizzirri, Eliot 🇺🇸 89Holt, Brandon 🇺🇸 109Hijikata, Rinky 🇦🇺 111OUT Nishioka, Yoshihito 🇯🇵 116Kypson, Patrick 🇺🇸 118Draxl, Liam 🇨🇦 132Svajda, Zachary 🇺🇸 142Shimabukuro, Sho 🇯🇵 147Boyer, Tristan 🇺🇸 178Tomic, Bernard 🇦🇺 187Krueger, Mitchell 🇺🇸 203Cassone, Murphy 🇺🇸 215Samuel, Toby 🇬🇧 261Rybakov, Alex 🇺🇸 279Kozlov, Stefan 🇺🇸 287Johns, Garrett 🇺🇸 292Zink, Tyler 🇺🇸 294Tarvet, Oliver 🇬🇧 331Perez, Alfredo 🇺🇸 336OUT PR Kwiatkowski, Thai-Son 🇺🇸 340Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 346OUT Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 351Svajda, Trevor 🇺🇸 NG 383

ALTERNATES

OUT Ilagan, Andre 🇺🇸 355

IN Maloney, Patrick 🇺🇸 356

IN Langmo, Christian 🇺🇸 358

IN Banerjee, Samir 🇺🇸 364

5 Svajda, Trevor 🇺🇸 383

6 Shah, Aryan 🇮🇳 398

7 Milavsky, Daniel 🇺🇸 401

8 Perot, Raphael 🇫🇷 403

9 Martin, Dan 🇨🇦 421

PR 10 Braswell, Micah 🇺🇸 424

Moller, Elmer 🇩🇰 119Choinski, Jan 🇬🇧 123Prizmic, Dino 🇭🇷 126Gaubas, Vilius 🇱🇹 129Trungelliti, Marco 🇦🇷 130Faria, Jaime 🇵🇹 151Rocha, Henrique 🇵🇹 157Piros, Zsombor 🇭🇺 162Merida, Daniel 🇪🇸 163Damm, Martin 🇺🇸 173Kolar, Zdenek 🇨🇿 176Kym, Jerome 🇨🇭 181Holmgren, August 🇩🇰 191Rodionov, Jurij 🇦🇹 195Glinka, Daniil 🇪🇪 196Rodesch, Chris 🇱🇺 207Prado Angelo, Juan Carlos 🇧🇴 208Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸 211Galarneau, Alexis 🇨🇦 213OUT Rodriguez Taverna, Santiago 🇦🇷 224Brunclik, Petr 🇨🇿 NG 306

ALTERNATES

OUT Dodig, Matej 🇭🇷 231

IN Monday, Johannus 🇬🇧 233

3 Topo, Marko 🇩🇪 236

4 Moro Canas, Alejandro 🇪🇸 243

5 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250

6 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251

OUT Chidekh, Clement 🇫🇷 252

8 Bertola, Remy 🇨🇭 255

9 Gakhov, Ivan 258

10 Hemery, Calvin 🇫🇷 260

Watanuki, Yosuke 🇯🇵 161Gomez, Federico Agustin 🇦🇷 190Crawford, Oliver 🇬🇧 198Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪 205Pavlovic, Luka 🇫🇷 217Hsu, Yu Hsiou 🇹🇼 219Cina, Federico 🇮🇹 234Skatov, Timofey 🇰🇿 235OUT Nishikori, Kei 🇯🇵 238OUT Habib, Hady 🇱🇧 244Zhou, Yi 🇨🇳 248Michalski, Daniel 🇵🇱 249Simakin, Ilia 271Sun, Fajing 🇨🇳 274Sakellaridis, Stefanos 🇬🇷 280Bax, Florent 🇫🇷 281Sharipov, Marat 286PR Ellis, Blake 🇦🇺 295Blanch, Darwin 🇺🇸 297Bertrand, Robin 🇫🇷 302Trotter, James 🇯🇵 304

ALTERNATES

IN Marmousez, Lilian 🇫🇷 308

OUT Coulibaly, Eliakim 🇨🇮 311

OUT Santillan, Akira 🇯🇵 314

OUT Henning, Philip 🇿🇦 324

IN Cui, Jie 🇨🇳 325

IN Jasika, Omar 🇦🇺 327

7 Jones, Maximus 🇹🇭 354

8 Shin, Sanhui 🇰🇷 357

9 Chung, Hyeon 🇰🇷 361

10 Martin Tiffon, Pol 🇪🇸