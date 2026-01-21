Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: La situazione aggiornata
Tornei in programma dal prossimo 26 Gennaio 2026
Manama 🇧🇭 BRN 125 USD 225,000 H Tuesday start
Quimper 🇫🇷 FRA 125 EUR 203,900 IH Tuesday start
Concepción 🇨🇱 CHI 100 USD 177,000 C Tuesday start
San Diego, CA 🇺🇸 USA 100 USD 177,000 H Tuesday start
Oeiras 2 🇵🇹 POR 75 EUR 97,640 IH
Phan Thiết 2 🇻🇳 VIE 50 USD 63,000 H
🇮🇹 ITALIANI PRESENTI – ATP CHALLENGER
🏆 ATP CHALLENGER 125 MANAMA
Luca Nardi 🇮🇹 (105)
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (137)
Stefano Travaglia 🇮🇹 (189)
Lorenzo Giustino 🇮🇹 (212)
🏆 ATP CHALLENGER 125 QUIMPER
Giulio Zeppieri 🇮🇹 (153)
🏆 ATP CHALLENGER 100 CONCEPCIÓN
Marco Cecchinato 🇮🇹 (226)
Franco Agamenone 🇮🇹 (333) (alternate)
🏆 ATP CHALLENGER 100 SAN DIEGO
❌ Nessun italiano presente
🏆 ATP CHALLENGER 75 OEIRAS 2
❌ Nessun italiano presente
🏆 ATP CHALLENGER 50 PHAN THIET 2
Federico Cina 🇮🇹 (234)
CHALLENGER 125 MANAMA
Fearnley, Jacob 🇬🇧 74
Misolic, Filip 🇦🇹 79
Hanfmann, Yannick 🇩🇪 102
Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 103
Nardi, Luca 🇮🇹 105
Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 110
O’Connell, Christopher 🇦🇺 114
PR Mmoh, Michael 🇺🇸 117
Virtanen, Otto 🇫🇮 124
Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 135
Jacquet, Kyrian 🇫🇷 136
Maestrelli, Francesco 🇮🇹 137
Klein, Lukas 🇸🇰 141
Blanchet, Ugo 🇫🇷 144
Wong, Coleman 🇭🇰 150
Den Ouden, Guy 🇳🇱 158
OUT Mayot, Harold 🇫🇷 167
Grenier, Hugo 🇫🇷 175
McCabe, James 🇦🇺 188
Travaglia, Stefano 🇮🇹 189
Giustino, Lorenzo 🇮🇹 212
Schwaerzler, Joel 🇦🇹 NG 254
Mrva, Maxim 🇨🇿 NG 343
ALTERNATES
IN Peniston, Ryan 🇬🇧 218
2 Harris, Lloyd 🇿🇦 220
3 Pacheco Mendez, Rodrigo 🇲🇽 229
4 Neumayer, Lukas 🇦🇹 230
5 Topo, Marko 🇩🇪 236
6 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250
7 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251
8 Schwaerzler, Joel 🇦🇹 254
9 Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 256
10 Gakhov, Ivan
CHALLENGER 125 QUIMPER
Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 58
Halys, Quentin 🇫🇷 91
Martinez, Pedro 🇪🇸 96
Bonzi, Benjamin 🇫🇷 99
Shevchenko, Alexander 🇰🇿 106
Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 107
McDonald, Mackenzie 🇺🇸 112
Blockx, Alexander 🇧🇪 115
Harris, Billy 🇬🇧 127
Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 128
Echargui, Moez 🇹🇳 134
Lajal, Mark 🇪🇪 149
Droguet, Titouan 🇫🇷 152
Zeppieri, Giulio 🇮🇹 153
Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 154
Van Assche, Luca 🇫🇷 164
Jodar, Rafael 🇪🇸 165
Sachko, Vitaliy 🇺🇦 166
Riedi, Leandro 🇨🇭 177
Engel, Justin 🇩🇪 180
Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷 197
Added, Dan 🇫🇷 199
Molcan, Alex 🇸🇰 202
ALTERNATES
1 Tabur, Clement 🇫🇷 206
2 Bouquier, Arthur 🇫🇷 225
OUT Dodig, Matej 🇭🇷 231
OUT Topo, Marko 🇩🇪 236
5 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250
6 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251
7 Chidekh, Clement 🇫🇷 252
8 Bertola, Remy 🇨🇭 255
9 Gakhov, Ivan 258
10 Hemery, Calvin 🇫🇷 260
CHALLENGER 100 CONCEPCIÓN
Tabilo, Alejandro 🇨🇱 81
Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 104
Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 108
Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 121
Lajovic, Dusan 🇷🇸 125
Jarry, Nicolas 🇨🇱 133
Dellien, Hugo 🇧🇴 138
Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 143
Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 155
Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 159
Barrena, Alex 🇦🇷 186
Guillen Meza, Alvaro 🇪🇨 193
Monteiro, Thiago 🇧🇷 194
Reis Da Silva, Joao Lucas 🇧🇷 204
Diaz Acosta, Facundo 🇦🇷 210
Bueno, Gonzalo 🇵🇪 214
Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 216
Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 223
Cecchinato, Marco 🇮🇹 226
Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷 228
Midon, Lautaro 🇦🇷 232
Heide, Gustavo 🇧🇷 239
Collarini, Andrea 🇦🇷 242
ALTERNATES
1 Dellien, Murkel 🇧🇴 247
2 Varillas, Juan Pablo 🇵🇪 253
3 Kicker, Nicolas 🇦🇷 257
4 Boscardin Dias, Pedro 🇧🇷 273
5 Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷 298
6 Sanchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸 305
7 Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸 316
8 Mena, Facundo 🇦🇷 321
9 Boitan, Gabi Adrian 🇷🇴 323
10 Agamenone, Franco 🇮🇹 333
CHALLENGER 100 SAN DIEGO
Spizzirri, Eliot 🇺🇸 89
Holt, Brandon 🇺🇸 109
Hijikata, Rinky 🇦🇺 111
OUT Nishioka, Yoshihito 🇯🇵 116
Kypson, Patrick 🇺🇸 118
Draxl, Liam 🇨🇦 132
Svajda, Zachary 🇺🇸 142
Shimabukuro, Sho 🇯🇵 147
Boyer, Tristan 🇺🇸 178
Tomic, Bernard 🇦🇺 187
Krueger, Mitchell 🇺🇸 203
Cassone, Murphy 🇺🇸 215
Samuel, Toby 🇬🇧 261
Rybakov, Alex 🇺🇸 279
Kozlov, Stefan 🇺🇸 287
Johns, Garrett 🇺🇸 292
Zink, Tyler 🇺🇸 294
Tarvet, Oliver 🇬🇧 331
Perez, Alfredo 🇺🇸 336
OUT PR Kwiatkowski, Thai-Son 🇺🇸 340
Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 346
OUT Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 351
Svajda, Trevor 🇺🇸 NG 383
ALTERNATES
OUT Ilagan, Andre 🇺🇸 355
IN Maloney, Patrick 🇺🇸 356
IN Langmo, Christian 🇺🇸 358
IN Banerjee, Samir 🇺🇸 364
5 Svajda, Trevor 🇺🇸 383
6 Shah, Aryan 🇮🇳 398
7 Milavsky, Daniel 🇺🇸 401
8 Perot, Raphael 🇫🇷 403
9 Martin, Dan 🇨🇦 421
PR 10 Braswell, Micah 🇺🇸 424
CHALLENGER 75 OEIRAS 2 🇵🇹
Moller, Elmer 🇩🇰 119
Choinski, Jan 🇬🇧 123
Prizmic, Dino 🇭🇷 126
Gaubas, Vilius 🇱🇹 129
Trungelliti, Marco 🇦🇷 130
Faria, Jaime 🇵🇹 151
Rocha, Henrique 🇵🇹 157
Piros, Zsombor 🇭🇺 162
Merida, Daniel 🇪🇸 163
Damm, Martin 🇺🇸 173
Kolar, Zdenek 🇨🇿 176
Kym, Jerome 🇨🇭 181
Holmgren, August 🇩🇰 191
Rodionov, Jurij 🇦🇹 195
Glinka, Daniil 🇪🇪 196
Rodesch, Chris 🇱🇺 207
Prado Angelo, Juan Carlos 🇧🇴 208
Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸 211
Galarneau, Alexis 🇨🇦 213
OUT Rodriguez Taverna, Santiago 🇦🇷 224
Brunclik, Petr 🇨🇿 NG 306
ALTERNATES
OUT Dodig, Matej 🇭🇷 231
IN Monday, Johannus 🇬🇧 233
3 Topo, Marko 🇩🇪 236
4 Moro Canas, Alejandro 🇪🇸 243
5 Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 250
6 Uchida, Kaichi 🇯🇵 251
OUT Chidekh, Clement 🇫🇷 252
8 Bertola, Remy 🇨🇭 255
9 Gakhov, Ivan 258
10 Hemery, Calvin 🇫🇷 260
CHALLENGER 50 PHAN THIET 2
Watanuki, Yosuke 🇯🇵 161
Gomez, Federico Agustin 🇦🇷 190
Crawford, Oliver 🇬🇧 198
Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪 205
Pavlovic, Luka 🇫🇷 217
Hsu, Yu Hsiou 🇹🇼 219
Cina, Federico 🇮🇹 234
Skatov, Timofey 🇰🇿 235
OUT Nishikori, Kei 🇯🇵 238
OUT Habib, Hady 🇱🇧 244
Zhou, Yi 🇨🇳 248
Michalski, Daniel 🇵🇱 249
Simakin, Ilia 271
Sun, Fajing 🇨🇳 274
Sakellaridis, Stefanos 🇬🇷 280
Bax, Florent 🇫🇷 281
Sharipov, Marat 286
PR Ellis, Blake 🇦🇺 295
Blanch, Darwin 🇺🇸 297
Bertrand, Robin 🇫🇷 302
Trotter, James 🇯🇵 304
ALTERNATES
IN Marmousez, Lilian 🇫🇷 308
OUT Coulibaly, Eliakim 🇨🇮 311
OUT Santillan, Akira 🇯🇵 314
OUT Henning, Philip 🇿🇦 324
IN Cui, Jie 🇨🇳 325
IN Jasika, Omar 🇦🇺 327
7 Jones, Maximus 🇹🇭 354
8 Shin, Sanhui 🇰🇷 357
9 Chung, Hyeon 🇰🇷 361
10 Martin Tiffon, Pol 🇪🇸
