Zverev: “Ho sentito un fastidio al tendine d’Achille, mi sono spaventato, ma tutto sembra a posto”

Vittoria ma anche attimi di paura per Alexander Zverev nel corso del match di secondo turno agli Australian Open vinto contro il francese Muller in 4 set, e soprattutto una condizione che sembra lontanissima da quella dello scorso anno quando sbarcò in finale a giocarsi il titolo contro Jannik Sinner. Il tedesco continua il suo saliscendi, con fasi di buon tennis alternate ad altre meno incisive nelle quali vari avversari riescono a metterlo in difficoltà giocando aggressivo. Muller è buon colpitore e approfittando dello spazio e tempo lasciato dal tedesco è andato a prendersi con merito un set. Sulla lunga distanza Sasha ha prevalso, ma ad oggi sono molti più i dubbi sulla sua condizione rispetto alle certezze. Oltre all’avversario, Zverev nel suo secondo match a Melbourne ha dovuto superare anche un momento di vera paura: al servizio, ha avvertito un dolore improvviso nella zona del tendine d’Achille e, visti i vari infortuni sofferti dai tennisti nell’ultimo periodo (vedi Rune, per citarne uno notissimo e assai sfortunato), ha chiamato immediatamente il trainer per controllare l’area. Rassicurato dal check dello specialista, è tornato in campo e ha continuato l’incontro, terminando con una vittoria.

Così Zverev ha raccontato l’accaduto nella press conference successiva all’incontro. “Ho preso un antidolorifico e dopo mi sono sentito bene. Non sono un giocatore che di solito chiede molti timeout medici durante le partite, ma è vero che in quel preciso momento mi sono spaventato. Ho avvertito un dolore improvviso al tendine d’Achille, proprio un infortunio di cui molti miei colleghi hanno sofferto nelle ultime due stagioni. Forse è anche per questo che ero preoccupato. Ho chiesto al fisioterapista di controllare tutta la zona e mi ha detto che andava tutto bene. Dopo la visita mi sentivo benissimo, mi muovevo come volevo e riuscivo a giocare allo stesso livello. Spero di essere altrettanto a posto domani”.

Muller ha sorpreso Zverev per il livello di gioco: “Devo dare molto credito ad Alexandre perché ha giocato davvero bene. Due giorni fa, ha vinto il suo primo incontro per 7-6 al quinto set contro un giocatore australiano come Popyrin, quindi è incredibile vedere come sia entrato in campo oggi e il livello di tennis che ha mostrato. Penso che sia stata una partita di altissimo livello, a prescindere dall’energia che ha messo in campo. Penso che sia uno dei giocatori più in forma del tour in questo momento. Sono estremamente contento della vittoria di oggi.”

Il tedesco ama giocare a Melbourne. e la John Cain Arena lo elettrizza: “In questo momento, questo è il mio campo preferito tra tutti quelli di Melbourne. L’atmosfera qui a ogni partita è pazzesca, il pubblico è in delirio e non posso che ripetere quanto mi diverta ogni volta che gioco qui. Adoro questa atmosfera, mi diverto ogni volta che gioco, quindi spero solo che il futuro mi riservi molte altre apparizioni qui.” Al terzo Zverev è atteso da un altro forte agonista: Cameron Norrie, testa di serie n.26 e vittorioso su Nava. Possibile nuova battaglia all’orizzonte.

