Allerta caldo a Melbourne: sabato temperature estreme all’Australian Open 2026

Il caldo fa parte della storia dell’Australian Open, ma fino a questo momento il meteo era stato sorprendentemente clemente con giocatori e pubblico. Una tregua destinata però a finire bruscamente: sabato l’edizione 2026 dell’Happy Slam sarà colpita da un vero e proprio picco di temperature estreme.

Secondo le previsioni, la giornata inizierà con una minima intorno ai 20°C, ma nel corso delle ore il termometro salirà rapidamente fino a 37°C, con alcune zone dell’area di Melbourne che potrebbero addirittura superare i 40°C. Un balzo improvviso e particolarmente insidioso, soprattutto perché arriva dopo diversi giorni di clima relativamente mite.

Uno shock improvviso per il fisico dei giocatori

Il problema principale non è solo il caldo in sé, ma la brusca variazione delle temperature. Passare in poche ore da condizioni moderate a un caldo torrido può mettere seriamente alla prova il fisico degli atleti, aumentando il rischio di: crampi, disidratazione, cali di pressione, difficoltà respiratorie, perdita di lucidità nei momenti chiave

Situazioni già viste più volte nella storia del torneo, famoso proprio per le sue giornate estreme.

Attenzione alle possibili interruzioni

In presenza di temperature così elevate, gli organizzatori potrebbero ricorrere alle consuete misure di sicurezza previste dal Heat Stress Scale, tra cui: pause supplementari tra i set sospensioni temporanee dei match maggiore utilizzo dei campi coperti modifiche negli orari di gioco

Una gestione che sarà fondamentale per tutelare la salute dei tennisti, soprattutto per chi dovrà affrontare incontri lunghi al meglio dei cinque set.

Sollievo in arrivo già domenica

La buona notizia è che questo episodio dovrebbe essere limitato alla sola giornata di sabato. Le previsioni indicano infatti un ritorno a temperature decisamente più miti già da domenica, con valori nuovamente in linea con quelli dei giorni precedenti.

Resta però da capire chi dovrà scendere in campo proprio nel giorno più critico, in una giornata che potrebbe incidere non poco sull’andamento del torneo.

A Melbourne, insomma, il tennis si prepara a fare i conti con il suo avversario più temuto: il caldo australiano