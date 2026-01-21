Jasmine Paolini doma Frech e la pioggia, avanza al terzo turno agli Australian Open

Jasmine Paolini stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open 2026 superando in due set la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2, 6-3. Un successo che eguaglia il miglior risultato dell’azzurra a Melbourne e che tiene vive le ambizioni di proseguire in profondità nel torneo. Una vittoria tutt’altro che semplice, condizionata da ben due interruzioni per pioggia che hanno frammentato il match e reso complicata la gestione mentale per entrambe le giocatrici.

UN MATCH PIÙ EQUILIBRATO DI QUANTO DICA IL PUNTEGGIO

Il 6-2, 6-3 finale potrebbe trarre in inganno: la sfida tra la numero 8 del mondo e la numero 57 WTA è stata molto più combattuta di quanto suggerisca il risultato. Tredici dei diciassette giochi disputati si sono chiusi ai vantaggi, testimonianza di un equilibrio precario che avrebbe potuto ribaltarsi in qualsiasi momento. Paolini ha dovuto salvare ben sette palle break nel solo primo set prima di prendere il largo, dimostrando ancora una volta quella solidità mentale che da due anni la tiene stabilmente nella top-10 mondiale.

La giornata a Melbourne presentava condizioni tutt’altro che ideali: temperatura mite ma vento forte che creava vortici all’interno della Kia Arena, disturbando continuamente le giocatrici. Particolarmente complicato controllare i colpi arrotati e le traiettorie alte, elemento che avrebbe giocato un ruolo chiave nelle dinamiche tattiche del match.

Al terzo turno, Paolini affronterà la americana Iva Jovic (numero 27 WTA e 29esima testa di serie). Un’occasione importante per l’azzurra per continuare a macinare fiducia e proseguire la sua migliore avventura australiana.

Una vittoria di carattere per Jasmine Paolini, capace di gestire le difficili condizioni ambientali, le interruzioni per pioggia, il cambio di campo e la pressione di un’avversaria in forma. La strada è quella giusta, il tennis c’è. Melbourne può riservare soddisfazioni all’azzurra, che ha dimostrato ancora una volta di avere quella marcia in più nei momenti che contano.

PRIMO SET: SETTE PALLE BREAK SALVATE

Il primo parziale racconta la storia di un’italiana costretta a soffrire sul proprio servizio. Tre palle break contro nei primi tre turni di battuta, tutte annullate con la grinta e la lucidità che contraddistinguono la toscana. Il servizio, specialmente la seconda, rappresenta ancora un punto debole su cui la Frech ha cercato insistentemente di fare male, aggredendo e prendendo l’iniziativa nello scambio.

Ma è proprio qui che emerge la forza di Paolini: la capacità di trovarsi sotto nel punteggio, rimanere lucida, lottare punto dopo punto e trovare la fiammata giusta per ribaltare le situazioni più complicate. Stessa attitudine nei game di risposta: traiettorie alte e profonde, palle lunghe e lavorate, aspettando con pazienza il momento giusto per piazzare il colpo vincente.

La chiave tattica del set è stata l’insistenza di Jasmine sul dritto della Frech, il lato più debole della polacca. La lucchese ha mostrato un timing perfetto sulle palle alte lavorate, qualità che manca alla sua avversaria, in evidente difficoltà sulle traiettorie sopra la spalla. La visione tattica di Paolini è stata impeccabile: ha sempre saputo quale colpo giocare, quando accelerare e quando temporeggiare.

Dopo la prima interruzione per pioggia di circa 50 minuti, Jasmine è tornata in campo più determinata e ha preso il largo fino al 6-2, chiudendo un set più sofferto di quanto il punteggio lasci intendere.

SECONDO SET: DOPPIO CAMBIO CAMPO E BREAK DECISIVO

La seconda frazione è iniziata nel peggiore dei modi: quattro punti giocati, due palle break per Frech e nuova interruzione per pioggia. Al rientro, le giocatrici hanno trovato una sorpresa: cambio di campo. Si è ripreso al coperto nella John Cain Arena, e il livello del gioco è immediatamente salito.

Senza il disturbo del vento, entrambe hanno iniziato a colpire con maggiore precisione. Palle più piatte e veloci, scambi più lunghi e intensi. Ma quando la pressione è aumentata, è emersa tutta la differenza di esperienza: Paolini ha alzato il livello nei momenti cruciali, mentre Frech ha ceduto commettendo errori nei punti che contano.

Emblematico il doppio fallo che ha regalato il break a Jasmine sul 2-1, frutto della tensione accumulata in un game combattuto ai vantaggi. La polacca ha reagito con il contro-break immediato, ma l’azzurra ha risposto colpo su colpo, strappando nuovamente il servizio all’avversaria che non è riuscita a reggere la pressione nei momenti decisivi.

Sul 5-3 e servizio Paolini, Jasmine ha avuto due match-point sul 40-15. La Frech ha annullato il primo con una risposta vincente sulla riga, ma al secondo tentativo l’italiana ha chiuso a rete con un urlo liberatorio che ha scaricato tutta la tensione accumulata.

LE PROTAGONISTE

Magdalena Frech (28 anni, numero 57 WTA) arrivava a questo match reduce dalla migliore stagione della carriera. Nel 2024 la polacca di Łódź aveva conquistato il primo titolo WTA a Guadalajara battendo in finale Olivia Gadecki, raggiunto la finale a Praga e soprattutto gli ottavi proprio qui a Melbourne, arrendendosi solo a Coco Gauff. Il suo best ranking di numero 22 mondiale ottenuto lo scorso ottobre testimonia la crescita di una giocatrice dal potente rovescio a due mani che aveva iniziato il 2026 con un netto 6-1, 6-1 alla slovena Erjavec.

Jasmine Paolini (30 anni, numero 8 WTA) continua la sua straordinaria cavalcata iniziata nel 2024, quando ha raggiunto il numero 4 del ranking (eguagliando il record italiano di Francesca Schiavone) e le finali di Roland Garros e Wimbledon. Per la toscana, Melbourne resta lo Slam dove deve ancora dimostrare il suo vero valore: il bilancio parla di 5 vittorie e 6 sconfitte in carriera, con il terzo turno 2024 come miglior risultato. Obiettivo: andare oltre e sfatare il tabù australiano.

I PRECEDENTI: 1-1

I due precedenti risalivano entrambi al 2023: vittoria di Frech 6-2, 6-3 sulla terra di Madrid e netta risposta di Paolini 6-1, 6-3 sul cemento di Cleveland. Due match giocati quando entrambe erano su livelli ben diversi da quelli attuali.

La cronaca punto a punto

1. set – Paolini al servizio. Frech fa male con il rovescio lungolinea 15-30. Sbaglia il dritto la polacca 30 pari. Frech attacca sulla seconda di Jasmine palla break 30-40. Con pazienza Paolini annulla con un dritto vincente. Bene nello scambio Paolini 1-0. Fuori la risposta di rovescio 15-0.L’italiana comanda lo scambio, ma mette il rovescio in rete 30-0. Regala un dritto facile Jasmine, Gioco a zero per Frech 1-1. Ancora a segno la polacca con il rovescio lungolinea 0-15. Entra la prima alla lucchese 15 pari. Male con il dritto Paolini disturbata dal vento 15-30. Esce il dritto dell’azzurra due palle break contro 15-40. Dritto in rete della Frech 30-40. Bella smorzata di Jasmine. Parità. Lenta in uscita dal servizio Paolini, palla break. Ottima prima. Parità. Smash vincente. Paolini tiene il servizio 2-1. Scambio intenso, Jasmine chiude con il rovescio incrociato 15-30. Comanda con il rovescio Frech 15 pari. Scappa il dritto della Frech palla break 30-40. Prima vincente. Parità. L’azzurra muove la polacca, palla break. Esce di un millimetro il dritto di Jasmine. Parità. A rete Frech che chiude con la volée. Ottimo dritto di Paolini, palla break. Schiaffo al volo con autorità, break Paolini 1-3. Male Paolini nei primi due scambi 0-30. Palla corta 15-30. Ancora un dritto fuori, di nuovo due palle break Frech. Servizio e dritto 30-40. Tiene lo scambio la toscana 40 pari. Seconda lenta la Frech piazza il vincente palla break. Fuori la risposta. Parità. Ancora un game sofferto, ma Paolini c’è 4-1. Pasticcia a rete Frech 15 pari. Inizia a piovere partita interrotta. Si riprende dopo 50 minuti. 30 pari. Dritto fuori di Frech, palla break. Ancora un errore di dritto break Jasmine 1-5. Paolini serve per il set. Errore di rovescio 0-15. Sbaglia la smorzata Paolini 0-30. Jasmine cambia ritmo 15-30. ancora un dritto fuori per la polacca 30 pari. Set point. Esce il lob di Jasmine. Parità. A rete Frech, palla break. Fuori la risposta. Parità. Scappa il dritto alla toscana, palla break. Schiaffo di dritto, parità. Rovescio vincente, set-point. Servizio lento di Jasmine (101 km/h) Frech aggredisce, palla break. Ancora una seconda Frech non perdona, break 5-2. Colpisce male in risposta Paolini 30-0. Parte lo scambio e Jasmine recupera set-point numero tre 30-40. Rovescio vincente di Frech, parità. Esce il dritto della polacca, set-point. Errore di dritto, parità. Non controlla il dritto Frech, set-point. Ancora un errore di dritto, set a Paolini 6-2.

2. Set – Serve Paolini, 15-0, inizia di nuovo a piovere. Si difende bene a rete Frech 15 pari. Fuori il dritto di Jasmine 15-30. Bene in contropiede la polacca 15-40, due palle break. Di nuovo stop per pioggia. Giocatrici negli spogliatoi. Si riparte dalla John Cain Arena provvista di tetto. Scambio lunghissimo, sbaglia Paolini break Frech 0-1. Dritto in rete 0-15. Bene Jasmine con il dritto 15-30. Buona risposta di Paolini parità. Ottimo dritto profondo palla break. Paolini smuove la Frech che mette in rete. Contro break 1-1. Bene a rete Frech 0-15. Risposta profonda 0-30. Ottima smash di Jasmine 15-30.Prima vincente 30 pari. Tre punti fila per Paolini 40-30. Ancora una seconda lenta. Parità. Male da fondo Jasmine, palla break Frech. Risposta fuori, parità. Rovescio vincente sulla seconda, palla break. Ottima palla corta. Parità. Schiaffo al volo, Jasmine ritorna avanti 2-1. Serve bene Frech 40-15. Dritto fuori 40-30. Pasticcia a rete la polacca, parità. Sbaglia la Frech con il dritto palla break Paolini. Doppio fallo, break Paolini 1-3. Gioco a zero per Jasmine che conferma il break 4-1. Il dritto tradisce ancora la polacca 0-15. Paolini domina lo scambio 0-30. Fuori la risposta 15-30. A segno con il rovescio la Frech 30 pari. Ottima volée della Frech 40-30. Risposta fuori, Frech resta in scia 2-4. Bene a rete Frech 0-15. Sbaglia lo schiaffo al volo Paolini 0-30. Bene da fondo Jasmine, Frech costretta all’errore 15-30. Prima vincente 30 pari. Lenta a spostarsi sul rovescio la lucchese palla break 30-40. Brutto errore di dritto, break Frech 4-3. Sempre problemi con il dritto per la polacca 0-15. Sbaglia una facile volée Paolini 15 pari. Prima vincente 30-15. Dritto out di Frech 30 pari. Risponde bene Jasmine, palla break 30-40. Palla corta e passante, break Jasmine 5-3. Paolini serve per il match. Serve and volley 15-0. Rovescio lungolinea per la Frech 15 pari. Dritto fuori 30-15. Palla corta e passante due match-point 40-15. Risposta sulla riga 40-30. Chiude a rete Jasmine 6-3.

M. Frech vs (7) J. Paolini



GS Australian Open M. Frech M. Frech 2 3 J. Paolini [2] J. Paolini [2] 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Paolini A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Enrico Milani