Acqua Dolomia scende in campo con Jasmine Paolini

Acqua Dolomia annuncia la nuova partnership con Jasmine Paolini, tra le tenniste più apprezzate a livello internazionale. Classe 1996, Paolini è oggi una delle figure più carismatiche del tennis italiano: una crescita costante, la capacità di reagire nei momenti più complessi e il dinamismo con cui affronta ogni match la rendono un esempio di determinazione autentica. Campionessa agli Internazionali di Roma 2025, vincitrice del Roland Garros 2025 in doppio e protagonista, con la Nazionale italiana, della conquista della Billie Jean King Cup 2025, Paolini diventa ambassador del brand in una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori comuni: determinazione, vitalità, attenzione al benessere e rispetto per l’ambiente.

Acqua Dolomia e Jasmine Paolini raccontano due percorsi che scorrono in parallelo. Da un lato la forza autentica della natura, dall’altro quella dello sport. Insieme danno voce a uno stile di vita sano e consapevole, in cui l’acqua diventa un elemento centrale per sostenere prestazioni di qualità e accompagnare il raggiungimento di risultati di alto livello.

La collaborazione seguirà Jasmine Paolini nel suo percorso sportivo, affiancandola durante allenamenti, tornei e competizioni internazionali, e ribadendo il ruolo essenziale di una corretta idratazione come alleata concreta della resa atletica.

«Questa partnership nasce da una visione condivisa che valorizza l’idratazione come parte integrante della performance e del benessere quotidiano», dichiara Giovanni Cilenti, Amministratore Delegato di Acqua Dolomia. «Jasmine incarna un’idea di sport fatta di preparazione, attenzione ai dettagli e rispetto per il proprio corpo. Acqua Dolomia è orgogliosa di affiancarla in un percorso che unisce natura, scienza e sport di alto livello».

«Nel mio percorso sportivo cerco ogni giorno equilibrio, energia e consapevolezza. Questa nuova sinergia con Acqua Dolomia significa avere al mio fianco un partner che crede in uno sport fatto di costanza e rispetto per il corpo, con cui condivido valori solidi dentro e fuori dal campo». dichiara Jasmine Paolini.

Acqua Dolomia sgorga dalle montagne incontaminate del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio mondiale UNESCO. Qui l’acqua compie un lungo viaggio sotterraneo, filtrandosi lentamente attraverso la roccia dolomitica e arricchendosi di minerali preziosi, mantenendo un perfetto equilibrio tra leggerezza e purezza. Dal 2008, Acqua Dolomia sostiene atleti e discipline sportive, promuovendo una cultura dell’idratazione responsabile e il valore dell’equilibrio minerale per affrontare ogni sfida, dentro e fuori dal campo.

«Jasmine ci ha colpiti non solo per i suoi risultati sportivi, ma per il modo in cui vive il campo, con energia, autenticità e un sorriso che trasmette entusiasmo e fiducia», aggiunge Federico Trost, Direttore Generale di Acqua Dolomia. «È un’atleta solare, capace di affrontare la competizione con intensità e positività. Un’attitudine che riflette pienamente i valori del nostro brand».