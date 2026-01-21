Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 13:00
Johannes Ingildsen
/ Mick Veldheer
vs Ben Jones
/ Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs Mark Lajal (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Tiago Torres vs Mats Rosenkranz
Il match deve ancora iniziare
Denys Molchanov / David Pichler vs Gastao Elias / Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 13:00
Vilius Gaubas
vs Petr Brunclik
Il match deve ancora iniziare
Chris Rodesch vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Szymon Walkow vs Vilius Gaubas / Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 13:00
Daniel Cukierman / Arthur Reymond vs Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Zdenek Kolar / Sergio Martos Gornes
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Cleeve Harper / David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento
Centre Court 1 – ore 11:00
Lukas Neumayer
vs Michael Bassem Sobhy
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria vs Michael Geerts / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Nino Serdarusic vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Kimmer Coppejans vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Dominik Kellovsky / Patrick Zahraj vs Piotr Matuszewski / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
Max Westphal / Theodore Winegar vs Sergey Betov / Daniil Ostapenkov
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Charles Barry / Ignasi Forcano Aparicio
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Kai Wehnelt vs Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Saketh Myneni vs S Mert Ozdemir / Mert Naci Turker
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / David Poljak vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Mariano Kestelboim
/ Marcelo Zormann
vs Guido Ivan Justo
/ Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Franco Agamenone (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 4 – ore 18:00
Luis David Martinez / Cristian Rodriguez vs Juan Carlos Aguilar / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva / Joao Eduardo Schiessl vs Pedro Boscardin Dias / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida vs Franco Agamenone / Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 19:00
Ignacio Carou / Nicolas Kicker vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini / Alvaro Guillen Meza vs Boris Arias / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 2° Turno, cemento
ATP Phan Thiet
Marek Gengel
4
6
5
Petr Bar Biryukov
6
3
7
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Bar Biryukov
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
5-5 → 5-6
M. Gengel
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Gengel
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-2 → 4-2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Gengel
0-15
15-30
df
15-40
30-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-4 → 4-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 1-1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Minh Phat Nguyen / Quoc Cuong Tran
2
0
JiSung Nam / Uisung Park [3]
6
6
Vincitore: Nam / Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-4 → 0-5
J. Nam / Park
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-3 → 0-4
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-2 → 0-3
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
15-0
15-15
15-30
15-40
df
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
2-4 → 2-5
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Lilian Marmousez
6
6
Timofey Skatov [3]
4
4
Vincitore: Marmousez
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Marmousez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
L. Marmousez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Skatov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
T. Skatov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-A
4-2 → 5-2
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
L. Marmousez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
ATP Phan Thiet
Federico Cina
2
4
Daniel Michalski
6
6
Vincitore: Michalski
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
F. Cina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
F. Cina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
2-2 → 2-3
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Thijmen Loof / Marat Sharipov
4
6
7
Adil Kalyanpur / Fajing Sun
6
3
10
Vincitore: Kalyanpur / Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kalyanpur / Sun
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
df
7-3
8-3
8-4
9-4
9-5
9-6
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Loof / Sharipov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
A. Kalyanpur / Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-3 → 5-3
T. Loof / Sharipov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
A. Kalyanpur / Sun
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
3-2 → 3-3
T. Loof / Sharipov
2-2 → 3-2
A. Kalyanpur / Sun
2-1 → 2-2
T. Loof / Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Kalyanpur / Sun
1-0 → 1-1
T. Loof / Sharipov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalyanpur / Sun
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
T. Loof / Sharipov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
4-4 → 4-5
A. Kalyanpur / Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Loof / Sharipov
3-3 → 4-3
A. Kalyanpur / Sun
3-2 → 3-3
T. Loof / Sharipov
2-2 → 3-2
A. Kalyanpur / Sun
2-1 → 2-2
T. Loof / Sharipov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Kalyanpur / Sun
1-0 → 1-1
T. Loof / Sharipov
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Aoran Wang / Yi Zhou
1
6
10
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan [2]
6
4
7
Vincitore: Wang / Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Wang / Zhou
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
ace
5-5
5-6
6-6
7-6
8-6
9-6
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
A. Wang / Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
2-1 → 2-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
A. Wang / Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
A. Wang / Zhou
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-0 → 0-1
ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
7
7
Ethan Cook / Kody Pearson
5
5
Vincitore: Goldhoff / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook / Pearson
6-5 → 7-5
G. Goldhoff / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
G. Goldhoff / Stalder
4-4 → 5-4
E. Cook / Pearson
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
G. Goldhoff / Stalder
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-1 → 4-1
E. Cook / Pearson
3-0 → 3-1
G. Goldhoff / Stalder
2-0 → 3-0
E. Cook / Pearson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
G. Goldhoff / Stalder
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Cook / Pearson
6-5 → 7-5
G. Goldhoff / Stalder
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
E. Cook / Pearson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
G. Goldhoff / Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Cook / Pearson
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
3-3 → 4-3
E. Cook / Pearson
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
G. Goldhoff / Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
3-1 → 3-2
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
G. Goldhoff / Stalder
1-1 → 2-1
E. Cook / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Goldhoff / Stalder
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Il match deve ancora iniziare
ATP Phan Thiet
Luka Pavlovic / Stefanos Sakellaridis•
0
5
0
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
0
7
0
Vincitore: Alcantara / Lock
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic / Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
L. Pavlovic / Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 5-6
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Pavlovic / Sakellaridis
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
F. Casey Alcantara / John Lock
3-4 → 4-4
L. Pavlovic / Sakellaridis
3-3 → 3-4
F. Casey Alcantara / John Lock
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-3 → 3-3
L. Pavlovic / Sakellaridis
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
1-3 → 2-3
F. Casey Alcantara / John Lock
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Pavlovic / Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
F. Casey Alcantara / John Lock
1-0 → 1-1
L. Pavlovic / Sakellaridis
0-0 → 1-0
ATP Phan Thiet
Gregoire Jacq / Skander Mansouri
6
3
6
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
3
6
10
Vincitore: Imamura / Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Jacq / Mansouri
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
df
3-6
3-7
3-8
4-8
5-8
6-8
df
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura / Tajima
3-5 → 3-6
G. Jacq / Mansouri
2-5 → 3-5
M. Imamura / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 2-5
G. Jacq / Mansouri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
M. Imamura / Tajima
1-3 → 1-4
G. Jacq / Mansouri
1-2 → 1-3
M. Imamura / Tajima
1-1 → 1-2
G. Jacq / Mansouri
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. Imamura / Tajima
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Jacq / Mansouri
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Imamura / Tajima
5-2 → 5-3
G. Jacq / Mansouri
4-2 → 5-2
M. Imamura / Tajima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
G. Jacq / Mansouri
2-2 → 3-2
M. Imamura / Tajima
2-1 → 2-2
ATP Phan Thiet
Corentin Denolly / Vladyslav Orlov
3
3
James Trotter / Kaito Uesugi
6
6
Vincitore: Trotter / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Trotter / Uesugi
3-5 → 3-6
C. Denolly / Orlov
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
J. Trotter / Uesugi
2-4 → 2-5
C. Denolly / Orlov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
C. Denolly / Orlov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
J. Trotter / Uesugi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
C. Denolly / Orlov
0-1 → 1-1
J. Trotter / Uesugi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Denolly / Orlov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
J. Trotter / Uesugi
3-4 → 3-5
C. Denolly / Orlov
3-3 → 3-4
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
C. Denolly / Orlov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
