Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

21/01/2026 09:01 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 13:00
Johannes Ingildsen DEN / Mick Veldheer NED vs Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR
Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Mark Lajal EST (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres POR vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT vs Gastao Elias POR / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 13:00
Vilius Gaubas LTU vs Petr Brunclik CZE
Il match deve ancora iniziare

Chris Rodesch LUX vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Szymon Walkow POL vs Vilius Gaubas LTU / Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 13:00
Daniel Cukierman ISR / Arthur Reymond FRA vs Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Zdenek Kolar CZE / Sergio Martos Gornes ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

Centre Court 1 – ore 11:00
Lukas Neumayer AUT vs Michael Bassem Sobhy EGY
Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Michael Bassem Sobhy EGY / Fares Zakaria EGY vs Michael Geerts BEL / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Kimmer Coppejans BEL vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky CZE / Patrick Zahraj GER vs Piotr Matuszewski POL / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare

Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Sergey Betov BLR / Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Charles Barry IRL / Ignasi Forcano Aparicio ESP

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Kai Wehnelt GER vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND vs S Mert Ozdemir TUR / Mert Naci Turker TUR

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / David Poljak CZE vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA vs Guido Ivan Justo ARG / Gonzalo Villanueva ARG
Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Franco Agamenone ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 18:00
Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL vs Juan Carlos Aguilar CAN / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Franco Agamenone ITA / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 19:00
Ignacio Carou URU / Nicolas Kicker ARG vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG / Alvaro Guillen Meza ECU vs Boris Arias BOL / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 2° Turno, cemento

ATP Phan Thiet
Marek Gengel
4
6
5
Petr Bar Biryukov
6
3
7
Vincitore: Bar Biryukov
ATP Phan Thiet
Minh Phat Nguyen / Quoc Cuong Tran
2
0
JiSung Nam / Uisung Park [3]
6
6
Vincitore: Nam / Park
ATP Phan Thiet
Lilian Marmousez
6
6
Timofey Skatov [3]
4
4
Vincitore: Marmousez
ATP Phan Thiet
Federico Cina
2
4
Daniel Michalski
6
6
Vincitore: Michalski
ATP Phan Thiet
Thijmen Loof / Marat Sharipov
4
6
7
Adil Kalyanpur / Fajing Sun
6
3
10
Vincitore: Kalyanpur / Sun
ATP Phan Thiet
Aoran Wang / Yi Zhou
1
6
10
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan [2]
6
4
7
Vincitore: Wang / Zhou
ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
7
7
Ethan Cook / Kody Pearson
5
5
Vincitore: Goldhoff / Stalder
ATP Phan Thiet
Luka Pavlovic / Stefanos Sakellaridis
0
5
0
Francis Casey Alcantara / Courtney John Lock
0
7
0
Vincitore: Alcantara / Lock
ATP Phan Thiet
Gregoire Jacq / Skander Mansouri
6
3
6
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
3
6
10
Vincitore: Imamura / Tajima
ATP Phan Thiet
Corentin Denolly / Vladyslav Orlov
3
3
James Trotter / Kaito Uesugi
6
6
Vincitore: Trotter / Uesugi
