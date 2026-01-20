Parata di stelle al 500 di Doha: annunciati Sinner, Alcaraz, Djokovic (e cinque top 10 in totale)

Sinner, Alcaraz, Djokovic, Auger-Aliassime, Bublik e altre stelle come Medvedev, Rublev e Mensik. Un vero Parterre de Roi sbarcherà a Doha il prossimo febbraio per seconda edizione del torneo passato dall’anno scorso a categoria ATP 500. L’organizzazione del torneo ha annunciato la lista dei giocatori iscritti ed è abbastanza impressionante scorrere l’elenco: 5 top 10 e 10 top 20 dell’attuale classifica ATP, con una qualità complessiva degna di un Masters 1000. Tra gli iscritti figura anche il francese Arthur Fils, fermo da mesi per gravi problemi alla schiena e costretto a rinunciare anche alla trasferta in Australia per tornare in campo del tutto a posto e pronto fisicamente.

Il torneo del Qatar si disputerà dal 16 al 21 febbraio, in contemporanea al 500 su terra battuta di Rio de Janeiro e al 250 di Delray Beach, dove ci sarà ovviamente una nutrita pattuglia di tennisti statunitensi che, generalmente, dopo il viaggio in Australia tendono a tornare in patria e preparare il “Sunshine Double” senza ulteriori grandi spostamenti.

Great lineup of ATP500 Doha Alcaraz

Sinner

Djokovic

Auger-Aliassime

Bublik

Medvedev

Rublev

Mensik

Khachanov

Lehecka

Shapovalov

Machac

Rinderknech

Humbert

Tsitsipas

Munar

Fils

Bergs

Marozsan

Brooksby

Popyrin

Fucsovics

Shang — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 20, 2026

Come si legge nel post X del collega Samulski, la qualità media del torneo sarà massima: Humbert, Tsitsipas, il belga Bergs, anche il cinese Shang, al rientro dopo il lunghissimo stop. Al momento l’unico tennista italiano è Jannik Sinner, ma probabilmente altri azzurri proveranno le qualificazioni. Il campione in carica del torneo è Andrey Rublev e nell’edizione 2025 ben figurò Matteo Berrettini, bravo a battere Djokovic e Griekspoor, fermato ai quarti da Draper (purtroppo il nuovo problema muscolare sofferto dal romano sembra aver compromesso le prossime settimane). Un torneo che fu importante anche per Luca Nardi, che dalle qualificazioni passò un turno e fece un gran match contro Alcaraz, strappando un set all’attuale n.1 del mondo.

Per Sinner sarà l’esordio a Doha: lo scorso anno si presentò alla prima rinnovata edizione del torneo ma, nei giorni in preparazione all’inizio degli incontri ufficiali, arrivò la notizia dell’accordo con WADA e scattò la sospensione. Quindi niente competizione e ritorno a casa. Sarà quest’anno una buona occasione per lui per guadagnare punti pesanti per il ranking, come nei prossimi mesi di marzo e aprile, dove lo scorso anno restò “ai box”.

