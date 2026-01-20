Parata di stelle al 500 di Doha: annunciati Sinner, Alcaraz, Djokovic (e cinque top 10 in totale)
Sinner, Alcaraz, Djokovic, Auger-Aliassime, Bublik e altre stelle come Medvedev, Rublev e Mensik. Un vero Parterre de Roi sbarcherà a Doha il prossimo febbraio per seconda edizione del torneo passato dall’anno scorso a categoria ATP 500. L’organizzazione del torneo ha annunciato la lista dei giocatori iscritti ed è abbastanza impressionante scorrere l’elenco: 5 top 10 e 10 top 20 dell’attuale classifica ATP, con una qualità complessiva degna di un Masters 1000. Tra gli iscritti figura anche il francese Arthur Fils, fermo da mesi per gravi problemi alla schiena e costretto a rinunciare anche alla trasferta in Australia per tornare in campo del tutto a posto e pronto fisicamente.
Il torneo del Qatar si disputerà dal 16 al 21 febbraio, in contemporanea al 500 su terra battuta di Rio de Janeiro e al 250 di Delray Beach, dove ci sarà ovviamente una nutrita pattuglia di tennisti statunitensi che, generalmente, dopo il viaggio in Australia tendono a tornare in patria e preparare il “Sunshine Double” senza ulteriori grandi spostamenti.
Great lineup of ATP500 Doha
Alcaraz
Sinner
Djokovic
Auger-Aliassime
Bublik
Medvedev
Rublev
Mensik
Khachanov
Lehecka
Shapovalov
Machac
Rinderknech
Humbert
Tsitsipas
Munar
Fils
Bergs
Marozsan
Brooksby
Popyrin
Fucsovics
Shang
Come si legge nel post X del collega Samulski, la qualità media del torneo sarà massima: Humbert, Tsitsipas, il belga Bergs, anche il cinese Shang, al rientro dopo il lunghissimo stop. Al momento l’unico tennista italiano è Jannik Sinner, ma probabilmente altri azzurri proveranno le qualificazioni. Il campione in carica del torneo è Andrey Rublev e nell’edizione 2025 ben figurò Matteo Berrettini, bravo a battere Djokovic e Griekspoor, fermato ai quarti da Draper (purtroppo il nuovo problema muscolare sofferto dal romano sembra aver compromesso le prossime settimane). Un torneo che fu importante anche per Luca Nardi, che dalle qualificazioni passò un turno e fece un gran match contro Alcaraz, strappando un set all’attuale n.1 del mondo.
Per Sinner sarà l’esordio a Doha: lo scorso anno si presentò alla prima rinnovata edizione del torneo ma, nei giorni in preparazione all’inizio degli incontri ufficiali, arrivò la notizia dell’accordo con WADA e scattò la sospensione. Quindi niente competizione e ritorno a casa. Sarà quest’anno una buona occasione per lui per guadagnare punti pesanti per il ranking, come nei prossimi mesi di marzo e aprile, dove lo scorso anno restò “ai box”.
Anche Rotterdam la settimana precedente avrà una entry list comparabile.
P.S.
Che guaio che hanno cambiato le modalità di accesso alle entry-list e ora praticamente non esiste più nessun sito che dice in tempo reale la situazione aggiornata….
Certo, la famosa PROMOZIONE del “prendi 2 e paghi 3”, imperdibile!
I soliti 2 milioni (di €, sono europei!) a testa e per il doppio altrettanto, ma dato a che a Febbraio l’agenzia di Sinner propone i “saldi”…
…al posto di 4 il “biglietto” verrà lasciato a 5, un affare!
Ahahahah (*-*)
Non mi stupirei neppure di vedere Alcaraz e Sinner insieme in doppio, gli sceicchi hanno bisogno di alleggerire i loro conti perché non ci stanno più gli zeri sulla distinta bancaria 😀 😀 😀