Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Mercoledì 21 Gennaio 2026

20/01/2026 17:01 3 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
AUS Australian Open – Hard
R64 M. Frech POL vs (7) J. Paolini ITA 4° incontro ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Darderi ITA/Garin CHI – Krajicek USA/Mektic CRO 2° incontro ore 01:00

POR CH 100 Oeiras – Indoor Hard
R16 Hilderbrand USA/Walkow POL – Gaubas LTU/Passaro ITA TBA

VIE CH 75 Phan Thiet – Hard
R16 Cina ITA – Michalski POL Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare

R16 Ribecai ITA – Blanch USA 2° inc. ore 04:00

BRA CH 75 Itajai – terra (oggi)
R32 Vallejo PAR – Cecchinato ITA Inizio 15:00

ATP Itajai
Marco Cecchinato
1
0
Adolfo Daniel Vallejo [2]
6
6
Vincitore: Vallejo
R32 Varillas PER – Agamenone ITA TBA

ATP Itajai
Juan Pablo Varillas
15
6
2
Franco Agamenone
0
7
5
3 commenti

Detuqueridapresencia 20-01-2026 18:12

Che ripassata che ha beccato Cecchinato da quello che maurantonio ha definito scarso terraiolo paraguayano a scopo di deridere Cinà…. Tantopiù che Vallejo le ha buscate da Gea che è un ragazzo molto interessante ma per maurantonio non sufficientemente tanto da deridere di nuovo Cinà per aver perso da chi era stato battito da uno scrasone francese

Pensa te ….. Ovviamente maurantonio non è incompetente e queste cose le sa ma quanto je piace da trollà!

 3
Henry (Guest) 20-01-2026 17:59

Ceck e Aga erano oggi martedi 20 🙄

 2
MAURO (Guest) 20-01-2026 17:13

Un CECCHINO non di annata direi.

 1
