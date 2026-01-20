Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Mercoledì 21 Gennaio 2026

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Australian Open – Hard
R64 M. Frech vs (7) J. Paolini 4° incontro ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Darderi /Garin – Krajicek /Mektic 2° incontro ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Oeiras – Indoor Hard
R16 Hilderbrand /Walkow – Gaubas /Passaro TBA
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Phan Thiet – Hard
R16 Cina
– Michalski Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Ribecai – Blanch 2° inc. ore 04:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Itajai – terra (oggi)
R32 Vallejo – Cecchinato Inizio 15:00
ATP Itajai
Marco Cecchinato
1
0
Adolfo Daniel Vallejo [2]
6
6
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-4 → 0-5
M. Cecchinato
15-0
30-15
df
30-30
30-40
df
0-3 → 0-4
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
A. Daniel Vallejo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
A. Daniel Vallejo
0-3 → 0-4
M. Cecchinato
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
R32 Varillas – Agamenone TBA
ATP Itajai
Juan Pablo Varillas
15
6
2
Franco Agamenone•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pablo Varillas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
J. Pablo Varillas
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
J. Pablo Varillas
5-6 → 6-6
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
J. Pablo Varillas
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Pablo Varillas
0-1 → 1-1
F. Agamenone
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
3 commenti
Che ripassata che ha beccato Cecchinato da quello che maurantonio ha definito scarso terraiolo paraguayano a scopo di deridere Cinà…. Tantopiù che Vallejo le ha buscate da Gea che è un ragazzo molto interessante ma per maurantonio non sufficientemente tanto da deridere di nuovo Cinà per aver perso da chi era stato battito da uno scrasone francese
Pensa te ….. Ovviamente maurantonio non è incompetente e queste cose le sa ma quanto je piace da trollà!
Ceck e Aga erano oggi martedi 20 🙄
Un CECCHINO non di annata direi.