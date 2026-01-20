Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

20/01/2026 20:46 3 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (Q) Z. Bai CHN
GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
0
5
Z. Bai
0
3
(1) C. Alcaraz ESP vs Y. Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Medjedovic SRB vs (6) A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

(29) I. Jovic USA vs (WC) P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) J. Faria POR vs (13) A. Rublev RUS
GS Australian Open
J. Faria
0
3
A. Rublev [13]
0
4
(3) C. Gauff USA vs O. Danilovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
M. Sakkari GRE vs (8) M. Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(29) F. Tiafoe USA vs F. Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (Q) L. Klimovicova POL

GS Australian Open
E. Svitolina [12]
0
7
2
L. Klimovicova [23]
0
5
1
(11) D. Medvedev RUS vs Q. Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
E. Ruse ROU vs A. Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev GER vs A. Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson AUS vs (23) D. Shnaider RUS
GS Australian Open
T. Gibson
40
6
2
D. Shnaider [23]
0
3
4
R. Opelka USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

(10) A. Bublik KAZ vs M. Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

M. Frech POL vs (7) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(19) T. Paul USA vs T. Tirante ARG

GS Australian Open
T. Paul [19]
0
6
4
T. Tirante
0
3
2
(17) V. Mboko CAN vs C. McNally USA

Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Thompson AUS vs N. Borges POR

Il match deve ancora iniziare

(19) K. Muchova CZE vs A. Parks USA

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(18) F. Cerundolo ARG vs D. Dzumhur BIH

GS Australian Open
F. Cerundolo [18]
30
6
5
D. Dzumhur
0
3
2
(Q) S. Hunter AUS vs H. Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

A. Potapova AUT vs (28) E. Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

(25) L. Tien USA vs A. Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs X. Wang CHN / S. Zheng CHN

GS Australian Open
L. Cabrera / T. Preston
30
6
5
X. Wang / S. Zheng
40
3
2
Y. Putintseva KAZ vs E. Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

K. Piter POL / J. Tjen INA vs (WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs C. Frantzen GER / R. Haase NED
Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Majchrzak POL vs F. Marozsan HUN

GS Australian Open
K. Majchrzak
0
3
2
F. Marozsan
30
6
5
P. Kudermetova UZB vs (14) C. Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(Q) M. Zheng USA vs (32) C. Moutet FRA
Il match deve ancora iniziare

A. Li USA vs M. Linette POL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) Z. Sonmez TUR vs A. Bondar HUN
GS Australian Open
Z. Sonmez
15
6
2
A. Bondar
0
2
3
T. Etcheverry ARG vs (Q) A. Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Gadecki AUS / D. Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare

E. Nava USA vs (26) C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Maria GER / S. Waltert SUI vs M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA

GS Australian Open
T. Maria / S. Waltert
0
6
1
M. Kozyreva / S. Santamaria
30
7
1
(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs M. Kempen BEL / A. Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

(WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs (A) A. Ruzic CRO / (A) R. Zarazua MEX
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))




Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs A. Mannarino FRA / F. Martin FRA
GS Australian Open
T. Arribage / A. Olivetti
0
6
5
A. Mannarino / F. Martin
0
3
5
L. Darderi ITA / C. Garin CHI vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya RUS vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS vs (WC) P. Harper AUS / (WC) A. Walton AUS

GS Australian Open
A. Pavlasek / J. Smith
9*
6
P. Harper / A. Walton
9
6
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs T. Babos HUN / L. Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Duckworth AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA vs (WC) D. Aiava AUS / (WC) M. Inglis AUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER
Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (A) S. Bejlek CZE / (A) L. Pigossi BRA

GS Australian Open
J. Maleckova / M. Skoch
6
6
S. Bejlek / L. Pigossi
2
1
Vincitore: J. Maleckova / M. Skoch
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs A. Behar URU / J. Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

J. Shang CHN / Z. Zhang CHN vs M. Ebden AUS / R. Ram USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs T. Machac CZE / M. Vocel CZE
Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kessler USA / J. Pegula USA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
GS Australian Open
M. Kessler / J. Pegula
15
4
2
G. Dabrowski / L. Stefani
40
6
1
T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED vs (11) G. Andreozzi ARG / (11) M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs I. Haverlag NED / S. Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED / S. Verbeek NED vs O. Luz BRA / R. Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Gaz (Guest) 21-01-2026 00:58

Dopo le 64 partite di primo turno l’unica tennista ad aver commesso meno del 10% di gratuiti in relazione ai punti totali del match è stata Jasmine Paolini.
Quella che ne ha fatto registrare la percentuale più alta è stata l’avversaria della Cocciaretto, quasi 30%.
Ecco la top ten delle tenniste che da questo punto di vista,da questa statistica, hanno fatto meglio.

1 Paolini 9 su 96 = 9,38%
2 Fruhvirtova 10,60%
3 Muchova 11,69%
4 Noskova 11,83%
5 Bencic e Tauson 12,75%
7 Putintseva 12,80%
8 Stearns 12,96%
9 Shnaider 12,97%
10 Klimovikova 13,75%

Le 5 peggiori:
Keys 26,24%
Parks 27,01%
Krueger 28,45%
Potapova 28,95%
Grabher 29,32%

 3
Gaz (Guest) 21-01-2026 00:46

A parte Sinner nelle fasi finali non seguo per niente il maschile,non avevo mai sentito di Maestrelli e poco conosco degli italiani più di rincalzo,ma vista la presenza numerica sempre maggiore, non pensavo che stanotte non ci fosse nessuno,non l’avrei mai detto,l’ho incominciato a sospettare quando le pagine live italiane e live generale alle 23 non erano ancora uscite, quando ieri lo erano gli altri giorni lo erano già alle 20.
Posso capire la pagina italiani , anche se andrebbe considerata più la Paolini,ma non capisco perché pure la pagina generale deve esserne condizionata.
Comunque adesso scriverò quello che volevo dire,a ridosso degli inizi di match.

 2
Tennisforever 21-01-2026 00:37

Dopo il primo turno, i risultati dei paesi i più rappresentati nel tabellone maschile iniziale :

ARGENTINA 5 QUA 3 ELI = 8
ITALIA 5 QUA 4 ELI =9
USA 11 QUA 10 ELI =21
SPAGNA 4 QUA 4 ELI =8
AUSTRALIA 4 QUA 7 ELI =11
FRANCIA 4 QUA 10 ELI = 14(ma senza la partecipazione di Debru e Kouame)

Forza Jasmine

 1
