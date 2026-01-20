Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka
vs (Q) Z. Bai
GS Australian Open
A. Sabalenka [1]•
0
5
Z. Bai
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Z. Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Sabalenka
40-0
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
A. Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
(1) C. Alcaraz vs Y. Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Medjedovic vs (6) A. de Minaur
Il match deve ancora iniziare
(29) I. Jovic vs (WC) P. Hon
Il match deve ancora iniziare
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) J. Faria
vs (13) A. Rublev
GS Australian Open
J. Faria
0
3
A. Rublev [13]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(3) C. Gauff vs O. Danilovic
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
M. Sakkari vs (8) M. Andreeva
Il match deve ancora iniziare
(29) F. Tiafoe vs F. Comesana
Il match deve ancora iniziare
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) E. Svitolina vs (Q) L. Klimovicova
GS Australian Open
E. Svitolina [12]
0
7
2
L. Klimovicova [23]•
0
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
E. Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Klimovicova
30-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
E. Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
L. Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Svitolina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
E. Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Svitolina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
E. Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(11) D. Medvedev vs Q. Halys
Il match deve ancora iniziare
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
E. Ruse vs A. Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
(3) A. Zverev vs A. Muller
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson
vs (23) D. Shnaider
GS Australian Open
T. Gibson•
40
6
2
D. Shnaider [23]
0
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
D. Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
D. Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
D. Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R. Opelka vs (14) A. Davidovich Fokina
Il match deve ancora iniziare
(10) A. Bublik vs M. Fucsovics
Il match deve ancora iniziare
M. Frech vs (7) J. Paolini
Il match deve ancora iniziare
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(19) T. Paul vs T. Tirante
GS Australian Open
T. Paul [19]
0
6
4
T. Tirante•
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
T. Paul
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Tirante
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(17) V. Mboko vs C. McNally
Il match deve ancora iniziare
(WC) J. Thompson vs N. Borges
Il match deve ancora iniziare
(19) K. Muchova vs A. Parks
Il match deve ancora iniziare
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(18) F. Cerundolo vs D. Dzumhur
GS Australian Open
F. Cerundolo [18]•
30
6
5
D. Dzumhur
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(Q) S. Hunter vs H. Baptiste
Il match deve ancora iniziare
A. Potapova vs (28) E. Raducanu
Il match deve ancora iniziare
(25) L. Tien vs A. Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) L. Cabrera / (WC) T. Preston vs X. Wang / S. Zheng
GS Australian Open
L. Cabrera / T. Preston•
30
6
5
X. Wang / S. Zheng
40
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Cabrera / T. Preston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
X. Wang / S. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Cabrera / T. Preston
3-2 → 4-2
X. Wang / S. Zheng
3-1 → 3-2
L. Cabrera / T. Preston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
X. Wang / S. Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
L. Cabrera / T. Preston
1-0 → 2-0
X. Wang / S. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Cabrera / T. Preston
5-3 → 6-3
X. Wang / S. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Cabrera / T. Preston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
X. Wang / S. Zheng
4-1 → 4-2
L. Cabrera / T. Preston
3-1 → 4-1
X. Wang / S. Zheng
2-1 → 3-1
L. Cabrera / T. Preston
1-1 → 2-1
X. Wang / S. Zheng
1-0 → 1-1
L. Cabrera / T. Preston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Y. Putintseva vs E. Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
K. Piter / J. Tjen vs (WC) D. Kasatkina / (WC) A. Rodionova
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
(14) R. Cash
/ (14) J. Tracy
vs C. Frantzen
/ R. Haase
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Majchrzak vs F. Marozsan
GS Australian Open
K. Majchrzak
0
3
2
F. Marozsan•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 1-5
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
F. Marozsan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Majchrzak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
P. Kudermetova vs (14) C. Tauson
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(Q) M. Zheng
vs (32) C. Moutet
Il match deve ancora iniziare
A. Li vs M. Linette
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) Z. Sonmez
vs A. Bondar
GS Australian Open
Z. Sonmez•
15
6
2
A. Bondar
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Z. Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
T. Etcheverry vs (Q) A. Fery
Il match deve ancora iniziare
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs O. Gadecki / D. Krawczyk
Il match deve ancora iniziare
E. Nava vs (26) C. Norrie
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Maria / S. Waltert vs M. Kozyreva / S. Santamaria
GS Australian Open
T. Maria / S. Waltert
0
6
1
M. Kozyreva / S. Santamaria•
30
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kozyreva / S. Santamaria
T. Maria / S. Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Kozyreva / S. Santamaria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
M. Kozyreva / S. Santamaria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
T. Maria / S. Waltert
5-5 → 6-5
M. Kozyreva / S. Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
T. Maria / S. Waltert
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
3-5 → 4-5
M. Kozyreva / S. Santamaria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
T. Maria / S. Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
M. Kozyreva / S. Santamaria
2-3 → 2-4
T. Maria / S. Waltert
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
M. Kozyreva / S. Santamaria
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Maria / S. Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Kozyreva / S. Santamaria
1-0 → 1-1
T. Maria / S. Waltert
0-0 → 1-0
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs M. Kempen / A. Siskova
Il match deve ancora iniziare
(WC) J. McCabe / (WC) L. Tu vs Z. Bergs / R. Collignon
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Y. Xu
/ Z. Yang
vs (A) A. Ruzic
/ (A) R. Zarazua
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Arribage
/ A. Olivetti
vs A. Mannarino
/ F. Martin
GS Australian Open
T. Arribage / A. Olivetti
0
6
5
A. Mannarino / F. Martin•
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / A. Olivetti
4-5 → 5-5
A. Mannarino / F. Martin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Arribage / A. Olivetti
3-4 → 4-4
A. Mannarino / F. Martin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Arribage / A. Olivetti
2-3 → 3-3
A. Mannarino / F. Martin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Arribage / A. Olivetti
1-2 → 2-2
A. Mannarino / F. Martin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Arribage / A. Olivetti
0-1 → 1-1
A. Mannarino / F. Martin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / A. Olivetti
5-3 → 6-3
A. Mannarino / F. Martin
5-2 → 5-3
T. Arribage / A. Olivetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Mannarino / F. Martin
4-1 → 4-2
T. Arribage / A. Olivetti
3-1 → 4-1
A. Mannarino / F. Martin
2-1 → 3-1
T. Arribage / A. Olivetti
1-1 → 2-1
A. Mannarino / F. Martin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Arribage / A. Olivetti
0-0 → 1-0
L. Darderi / C. Garin vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
Il match deve ancora iniziare
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs L. Noskova / R. Sramkova
Il match deve ancora iniziare
S. Cirstea / A. Kalinskaya vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Pavlasek / J. Smith vs (WC) P. Harper / (WC) A. Walton
GS Australian Open
A. Pavlasek / J. Smith
9*
6
P. Harper / A. Walton
9
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
A. Pavlasek / J. Smith
5-6 → 6-6
P. Harper / A. Walton
5-5 → 5-6
A. Pavlasek / J. Smith
4-5 → 5-5
P. Harper / A. Walton
15-0
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Pavlasek / J. Smith
3-4 → 4-4
P. Harper / A. Walton
3-3 → 3-4
A. Pavlasek / J. Smith
2-3 → 3-3
P. Harper / A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Pavlasek / J. Smith
40-A
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Harper / A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / J. Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Harper / A. Walton
0-0 → 0-1
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs T. Babos / L. Fernandez
Il match deve ancora iniziare
(WC) J. Duckworth / (WC) C. Hewitt vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
G. Olmos
/ A. Sutjiadi
vs (WC) D. Aiava
/ (WC) M. Inglis
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(6) C. Harrison
/ (6) N. Skupski
vs J. Schnaitter
/ M. Wallner
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova / M. Skoch vs (A) S. Bejlek / (A) L. Pigossi
GS Australian Open
J. Maleckova / M. Skoch
6
6
S. Bejlek / L. Pigossi
2
1
Vincitore: J. Maleckova / M. Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bejlek / L. Pigossi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Bejlek / L. Pigossi
3-1 → 4-1
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Bejlek / L. Pigossi
1-1 → 2-1
J. Maleckova / M. Skoch
0-1 → 1-1
S. Bejlek / L. Pigossi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Bejlek / L. Pigossi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
J. Maleckova / M. Skoch
4-1 → 5-1
S. Bejlek / L. Pigossi
4-0 → 4-1
J. Maleckova / M. Skoch
3-0 → 4-0
S. Bejlek / L. Pigossi
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
2-0 → 3-0
J. Maleckova / M. Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
S. Bejlek / L. Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) J. Cash / (1) L. Glasspool vs A. Behar / J. Vliegen
Il match deve ancora iniziare
J. Shang / Z. Zhang vs M. Ebden / R. Ram
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(13) M. Gonzalez
/ (13) A. Molteni
vs T. Machac
/ M. Vocel
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kessler
/ J. Pegula
vs (5) G. Dabrowski
/ (5) L. Stefani
GS Australian Open
M. Kessler / J. Pegula
15
4
2
G. Dabrowski / L. Stefani•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
M. Kessler / J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
G. Dabrowski / L. Stefani
1-0 → 2-0
M. Kessler / J. Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
15-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Kessler / J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
G. Dabrowski / L. Stefani
4-3 → 4-4
M. Kessler / J. Pegula
3-3 → 4-3
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Kessler / J. Pegula
2-2 → 3-2
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
M. Kessler / J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
G. Dabrowski / L. Stefani
0-1 → 0-2
M. Kessler / J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp vs (11) G. Andreozzi / (11) M. Guinard
Il match deve ancora iniziare
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs I. Haverlag / S. Kartal
Il match deve ancora iniziare
J. de Jong / S. Verbeek vs O. Luz / R. Matos
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Dopo le 64 partite di primo turno l’unica tennista ad aver commesso meno del 10% di gratuiti in relazione ai punti totali del match è stata Jasmine Paolini.
Quella che ne ha fatto registrare la percentuale più alta è stata l’avversaria della Cocciaretto, quasi 30%.
Ecco la top ten delle tenniste che da questo punto di vista,da questa statistica, hanno fatto meglio.
1 Paolini 9 su 96 = 9,38%
2 Fruhvirtova 10,60%
3 Muchova 11,69%
4 Noskova 11,83%
5 Bencic e Tauson 12,75%
7 Putintseva 12,80%
8 Stearns 12,96%
9 Shnaider 12,97%
10 Klimovikova 13,75%
Le 5 peggiori:
Keys 26,24%
Parks 27,01%
Krueger 28,45%
Potapova 28,95%
Grabher 29,32%
A parte Sinner nelle fasi finali non seguo per niente il maschile,non avevo mai sentito di Maestrelli e poco conosco degli italiani più di rincalzo,ma vista la presenza numerica sempre maggiore, non pensavo che stanotte non ci fosse nessuno,non l’avrei mai detto,l’ho incominciato a sospettare quando le pagine live italiane e live generale alle 23 non erano ancora uscite, quando ieri lo erano gli altri giorni lo erano già alle 20.
Posso capire la pagina italiani , anche se andrebbe considerata più la Paolini,ma non capisco perché pure la pagina generale deve esserne condizionata.
Comunque adesso scriverò quello che volevo dire,a ridosso degli inizi di match.
Dopo il primo turno, i risultati dei paesi i più rappresentati nel tabellone maschile iniziale :
ARGENTINA 5 QUA 3 ELI = 8
ITALIA 5 QUA 4 ELI =9
USA 11 QUA 10 ELI =21
SPAGNA 4 QUA 4 ELI =8
AUSTRALIA 4 QUA 7 ELI =11
FRANCIA 4 QUA 10 ELI = 14(ma senza la partecipazione di Debru e Kouame)
Forza Jasmine