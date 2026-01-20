Fritz e il calendario ATP: “Forse quattro settimane non bastano per recuperare del tutto. Non sono l’unico: molti iniziano l’anno infortunati”

Taylor Fritz ha superato il primo ostacolo agli Australian Open 2026, ma il suo debutto a Melbourne non è stato soltanto una questione di campo. Il numero 6 del mondo ha battuto Valentin Royer in quattro set, mostrando segnali incoraggianti soprattutto nella seconda parte del match, ma in conferenza stampa ha acceso i riflettori su un tema sempre più attuale: il calendario e l’incidenza delle lesioni a inizio stagione.

L’americano è arrivato in Australia con fastidi importanti al ginocchio, riuscendo comunque a scendere in campo senza particolari limitazioni. Tuttavia, la sua riflessione va ben oltre il caso personale.

“Non sono l’unico: molti iniziano l’anno infortunati”

Fritz non ha usato giri di parole: “Se guardi il circuito, non sono solo io. Ci sono tante persone che iniziano la stagione con degli infortuni”.

Il problema, secondo lo statunitense, è strutturale: “Forse la stagione è troppo lunga, non lo so. Forse quattro settimane non sono sufficienti per recuperare completamente”.

Una pausa breve che crea un paradosso:“Durante la pre-season ho lavorato molto per recuperare, ma allo stesso tempo la preparazione è così corta che devi allenarti duramente. Altrimenti inizi l’anno con la sensazione di non aver giocato abbastanza partite o di non aver passato abbastanza tempo in campo”.

Una situazione che, secondo Fritz, mette i giocatori in difficoltà già dal mese di gennaio: “Devi essere sano per poterti allenare. Se non lo sei, inizi la stagione in una situazione complicata. Non è l’ideale”.

Le sensazioni positive dopo il match

Nonostante tutto, Fritz ha voluto sottolineare gli aspetti incoraggianti del suo esordio: “Sono molto contento degli ultimi due set, perché lì mi sono sentito davvero me stesso in campo. Per come stavo pensando, per come funzionava la mia mente. Mi sono sentito benissimo, ed è una cosa positiva”.

Un segnale importante, soprattutto dopo un avvio di partita complicato: “Nel primo set è successo di tutto. Normalmente, se mi rompono il servizio due volte, spesso sento di aver già perso il set. Invece sono riuscito a giocare due ottimi game in risposta e a rientrare”.

Poi la svolta mentale: “Nei primi due set pensavo troppo a cosa fare. Negli ultimi due no: mi sentivo tranquillo, sicuro. Ed è lì che mi sono sentito davvero me stesso”.

Il lungo lavoro sul ginocchio e nuovi acciacchi

Il tema fisico resta comunque centrale. Fritz ha spiegato i progressi fatti negli ultimi mesi: “Ho notato miglioramenti molto importanti al ginocchio. Era l’obiettivo dopo oltre due mesi di lavoro specifico sul tendine”.

Anche lui stesso si è detto sorpreso: “Dopo come mi ero sentito nella prima settimana in Australia, non pensavo di poter giocare una partita così lunga e fisicamente impegnativa senza sentire troppo il ginocchio. È molto promettente”.

Ma non tutto è risolto: “Purtroppo, questa settimana sono emersi altri piccoli problemi fisici mentre mi preparavo. È un peccato”.

Senza entrare nei dettagli: “Non voglio parlarne ora, magari lo farò dopo il torneo. Devo andare avanti giorno per giorno. È qualcosa con cui ho già avuto a che fare in passato, quindi so come gestirlo”.

Fritz avanza dunque nel tabellone australiano, ma lo fa con realismo e lucidità, portando alla luce una questione sempre più centrale nel tennis moderno: un calendario estenuante, una preparazione troppo breve e l’obbligo di essere subito pronti, anche quando il fisico chiede tempo.

A Melbourne ha vinto. Ma il messaggio lanciato fuori dal campo è forse ancora più forte.





Marco Rossi