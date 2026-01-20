Australian Open, in quota comanda Sinner: per i bookie resiste Alcaraz, fiducia in Djokovic

Il primo turno degli Australian Open si è chiuso oggi con le eliminazioni di Félix Auger-Aliassime e Cobolli come uniche due sorprese. Nessun problema invece per Sinner che ha archiviato la pratica Gaston Hugo – costretto al ritiro per un problema fisico alla fine del secondo set – rimanendo il favorito per la vittoria finale: secondo gli esperti, il tris di Jannik in Australia rimane stabile a 1,80 come nell’ultima rilevazione.

Come riporta Agipronews, si sale invece a 16 per il successo dell’altoatesino senza perdere un set, con l’arrivo di un tennista italiano (oltre a Sinner ci sono anche Musetti, Darderi, Maestrelli e Sonego) in finale che si gioca a 1,30. Alle spalle del numero due al mondo, in lavagna ecco il solito Carlos Alcaraz, visto a quota 3 dopo la vittoria su Walton nel primo turno. Più lontano Novak Djokovic: l’undicesimo successo del serbo è passato da 15 a 12, seguito dalla prima volta di Alexander Zverev, finalista 2025, stabile a quota 16. Occhi puntati anche su Lorenzo Musetti: il primo successo del nuovo numero cinque del ranking Atp in uno Slam è proposto a 100 in vista del derby contro Sonego nel secondo turno.