Australian Open 2026 ATP, Copertina

Australian Open, in quota comanda Sinner: per i bookie resiste Alcaraz, fiducia in Djokovic

20/01/2026 14:05 6 commenti
Lorenzo Musetti nella foto
Lorenzo Musetti nella foto

Il primo turno degli Australian Open si è chiuso oggi con le eliminazioni di Félix Auger-Aliassime e Cobolli come uniche due sorprese. Nessun problema invece per Sinner che ha archiviato la pratica Gaston Hugo – costretto al ritiro per un problema fisico alla fine del secondo set – rimanendo il favorito per la vittoria finale: secondo gli esperti, il tris di Jannik in Australia rimane stabile a 1,80 come nell’ultima rilevazione.

Come riporta Agipronews, si sale invece a 16 per il successo dell’altoatesino senza perdere un set, con l’arrivo di un tennista italiano (oltre a Sinner ci sono anche Musetti, Darderi, Maestrelli e Sonego) in finale che si gioca a 1,30. Alle spalle del numero due al mondo, in lavagna ecco il solito Carlos Alcaraz, visto a quota 3 dopo la vittoria su Walton nel primo turno. Più lontano Novak Djokovic: l’undicesimo successo del serbo è passato da 15 a 12, seguito dalla prima volta di Alexander Zverev, finalista 2025, stabile a quota 16. Occhi puntati anche su Lorenzo Musetti: il primo successo del nuovo numero cinque del ranking Atp in uno Slam è proposto a 100 in vista del derby contro Sonego nel secondo turno.

TAG: ,

6 commenti

antoniov 20-01-2026 15:55

Scritto da Silver
Nella foto Muso mi ricorda Capitan Miki!

Mancano solo il dottor Salasso e doppio Rhum… Ahaha

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: kicks
Azzurri (Guest) 20-01-2026 15:25

@ Silver (#4548090)

Ahhhhh Capitan Miky!!! Fumetto dei miei tempi di bimbo. Quindi anche tu sei un “preistorico”…

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
NonSoloSinner (Guest) 20-01-2026 15:02

Musetti a 100 vuol dire che nessuno crede possa vincere… lo credo anch’io, ma può fare bene, quarti o semi sarebbero il top per Lollo, aspettando l’amica terra rossa

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 20-01-2026 14:50

Nella foto Muso mi ricorda Capitan Miki!

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, antoniov
PPF (Guest) 20-01-2026 14:48

“Occhi puntati anche su Musetti…”.
E poi il dato che lo danno a 100.
Occhi puntati un cacchio.
Solita propaganda acchiappa contatti ma poco seria.

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Scolaretto, MarcoP
andrewthefirst 20-01-2026 14:38

Caro musetti con i ricciolini dell’amore. ..

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver