Ha vinto gli AO due volte Copertina, Video, WTA

Naomi Osaka, ingresso da Diva agli Australian Open (Video)

20/01/2026 12:04 23 commenti
Naomi Osake entra sulla Rod Laver Arena
Naomi Osake entra sulla Rod Laver Arena

C’era attesa sulla Rod Laver Arena per l’ingresso in campo di Naomi Osaka, dopo le prime foto girate sul web di quello che poteva essere il suo outfit per il debutto agli Australian Open 2026. Detto fatto. La nipponica, due volte campionessa a Melbourne, non ha tradito le attese scendendo in campo per il suo match di esordio nel torneo con una mise a dir poco particolare ed eccentrica, da vera Diva del cinema. Un ingresso teatrale, immortalato dalle telecamere del torneo già nel corridoio delle celebrità che porta sul centrale dell’impianto. Un video tutto da gustare per coloro che se lo fossero perso nella diretta tv dal Melbourne.

 

Osaka è scesa in campo con un velo, cappello gigante e pants, sopra al suo completo da gara, coperta al volto nell’ardito incedere verso il suo angolo. “Sembra una sposa, una che ha sposato il tennis”, si legge in alcuni dei commenti social a quest’ingresso teatrale, oggettivamente stupefacente e diverso a quello che si era visto finora su di un campo così prestigioso e in un torneo di questo livello. Questo invece il video promozionale che anticipava l’outfit di Naomi, creato dallo stilista di Hong Kong Robert Wun.

 

Se Osaka voleva far parlare di sé, beh, c’è riuscita benissimo. Vedremo se riuscirà anche a far parlare per il suo tennis, in uno dei tornei a lei più fortunati in carriera. La giapponese infatti ha trionfato agli Australian Open nel 2019 e 2021, anno del suo quarto e finora ultimo Slam vinto in carriera. Dopo stagioni turbolente con crolli improvvisi e la confessione di seri problemi di tenuta mentale nel 2021, Osaka è diventa mamma ed è tornata alle competizioni nel 2024, stentando tuttavia a ritrovare la continuità e il suo miglior tennis, quello che la aveva elevata a unica erede di sua maestà Serena Williams sia per tennis che per carisma. Attualmente n.17 WTA, chissà che proprio a Melbourne non riesca a ritrovare consistenza e poter dire la sua nel torneo.

Marco Mazzoni

TAG: , , ,

23 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Ozzastru (Guest) 20-01-2026 16:47

Scritto da Non tennista
Forse ha voluto omaggiare il Re della moda Valentino

Beh! Allora si sarebbe dovuta vestire in rosso valentino!

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 20-01-2026 16:33

Forse ha voluto omaggiare il Re della moda Valentino

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Amleto 20-01-2026 16:19

Scritto da Calvin

Scritto da Neytiri
Dopo questo Osaka può smettere di giocare a tennis e spostarsi sulle passerelle. Mamma mia quanto si può cadere in basso e continuare a scavare.

Ma fatela divertire come vuole lei, ma che vi interessa. Che poi come tennista pare star crescendo di nuovo e il rientro in top 20 sta lì a testimoniarlo, altro che passarelle.
Detto per inciso, peraltro, molto peggio la canottiera di ALcaraz che la mise ad ingresso campo di Naomi.

Sono entrato solo per leggere i commenti e non mi hanno deluso.
D’accordo con te, Alcaraz decisamente peggio

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 20-01-2026 15:44

Una cosa è certa. A Wimbledon se lo scorda.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zawix 20-01-2026 15:26

Anche lei tiene famiglia. Naomi guadagna (è la sportiva più ricca del Giappone) cento volte di più in sponsorizzazioni che in premi partita.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 20-01-2026 14:54

Nulla in contrario con questa entrata eccentrica, pero’ mi ha sorpreso che l’ha fatta proprio lei, una timidona che ha sempre sofferto le interviste di fine partita.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 20-01-2026 14:35

Scritto da Neytiri
Dopo questo Osaka può smettere di giocare a tennis e spostarsi sulle passerelle. Mamma mia quanto si può cadere in basso e continuare a scavare.

Ma fatela divertire come vuole lei, ma che vi interessa. Che poi come tennista pare star crescendo di nuovo e il rientro in top 20 sta lì a testimoniarlo, altro che passarelle.

Detto per inciso, peraltro, molto peggio la canottiera di ALcaraz che la mise ad ingresso campo di Naomi.

 17
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Amleto, Michibe71
Neytiri (Guest) 20-01-2026 14:20

Dopo questo Osaka può smettere di giocare a tennis e spostarsi sulle passerelle. Mamma mia quanto si può cadere in basso e continuare a scavare.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-01-2026 14:00

E meno male che ha vinto, altrimenti glielo rinfacciavano per l’eternità

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tommy (Guest) 20-01-2026 13:34

da pagliaccia non da diva

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 20-01-2026 12:57

Eccentrica, per non dir di peggio.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Scolaretto 20-01-2026 12:55

Scritto da enzo
Grande diva del tennis, della serie: tutto fa spettacolo. Agli spettatori sarà sicuramente piaciuta. enzo

In tema perfetto con l’andazzo del tennis…

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Sabatino (Guest) 20-01-2026 12:55

Fantastica!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefano2 20-01-2026 12:52

Sembra un chiappa mosche

10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 20-01-2026 12:49

Che pagliacciata, sempre peggio

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, akgul num.1
enzo (Guest) 20-01-2026 12:42

Grande diva del tennis, della serie: tutto fa spettacolo. Agli spettatori sarà sicuramente piaciuta. enzo

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
utriop (Guest) 20-01-2026 12:37

DAI NON L’HA FATTO VERAMENTE…

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
PPF (Guest) 20-01-2026 12:21

Maraglia

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maga (Guest) 20-01-2026 12:19

Valentino ha avuto un sussulto

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, giovanna
OspiteSgradito (Guest) 20-01-2026 12:15

Una carnevalata che a confronto le Williams sembrano composte suore di paese.

 4
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, stefano2, MarcoP, giovanna
Intrepido (Guest) 20-01-2026 12:12

Outfit piuttosto bruttino eh…

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Pier no guest 20-01-2026 12:11

Aveva dimenticato l’Autan

 2
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, MarcoP, giovanna, tinapica, Marco Tullio Cicerone
tinapica 20-01-2026 12:10

Ci sarà chi compra questa roba?
Spero di no. Certo che Serenona al confronto vestiva come la Lenglen.

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, stefano2, MarcoP