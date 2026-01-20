Naomi Osaka, ingresso da Diva agli Australian Open (Video)

C’era attesa sulla Rod Laver Arena per l’ingresso in campo di Naomi Osaka, dopo le prime foto girate sul web di quello che poteva essere il suo outfit per il debutto agli Australian Open 2026. Detto fatto. La nipponica, due volte campionessa a Melbourne, non ha tradito le attese scendendo in campo per il suo match di esordio nel torneo con una mise a dir poco particolare ed eccentrica, da vera Diva del cinema. Un ingresso teatrale, immortalato dalle telecamere del torneo già nel corridoio delle celebrità che porta sul centrale dell’impianto. Un video tutto da gustare per coloro che se lo fossero perso nella diretta tv dal Melbourne.

El ¿outfit? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie 😅😅😅#AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

Osaka è scesa in campo con un velo, cappello gigante e pants, sopra al suo completo da gara, coperta al volto nell’ardito incedere verso il suo angolo. “Sembra una sposa, una che ha sposato il tennis”, si legge in alcuni dei commenti social a quest’ingresso teatrale, oggettivamente stupefacente e diverso a quello che si era visto finora su di un campo così prestigioso e in un torneo di questo livello. Questo invece il video promozionale che anticipava l’outfit di Naomi, creato dallo stilista di Hong Kong Robert Wun.

Naomi Osaka unveiled an all new custom on court look with Nike and Hong Kong designer Robert Wun for her 1st round match at the #AusOpen2026 🎾 pic.twitter.com/AA4CmX94G7 — Myles David (@TunedIntoTennis) January 20, 2026

Se Osaka voleva far parlare di sé, beh, c’è riuscita benissimo. Vedremo se riuscirà anche a far parlare per il suo tennis, in uno dei tornei a lei più fortunati in carriera. La giapponese infatti ha trionfato agli Australian Open nel 2019 e 2021, anno del suo quarto e finora ultimo Slam vinto in carriera. Dopo stagioni turbolente con crolli improvvisi e la confessione di seri problemi di tenuta mentale nel 2021, Osaka è diventa mamma ed è tornata alle competizioni nel 2024, stentando tuttavia a ritrovare la continuità e il suo miglior tennis, quello che la aveva elevata a unica erede di sua maestà Serena Williams sia per tennis che per carisma. Attualmente n.17 WTA, chissà che proprio a Melbourne non riesca a ritrovare consistenza e poter dire la sua nel torneo.

Marco Mazzoni