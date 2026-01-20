Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 21 Gennaio. In campo Jasmine Paolini
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka vs (Q) Z. Bai
(1) C. Alcaraz vs Y. Hanfmann
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Medjedovic vs (6) A. de Minaur
(29) I. Jovic vs (WC) P. Hon
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) J. Faria vs (13) A. Rublev
(3) C. Gauff vs O. Danilovic
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
M. Sakkari vs (8) M. Andreeva
(29) F. Tiafoe vs F. Comesana
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) E. Svitolina vs (Q) L. Klimovicova
(11) D. Medvedev vs Q. Halys
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
E. Ruse vs A. Tomljanovic
(3) A. Zverev vs A. Muller
(Ora italiana: 08:30 – locale: 18:30)
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson vs (23) D. Shnaider
R. Opelka vs (14) A. Davidovich Fokina
(10) A. Bublik vs M. Fucsovics
M. Frech vs (7) J. Paolini
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(19) T. Paul vs T. Tirante
(17) V. Mboko vs C. McNally
(WC) J. Thompson vs N. Borges
(19) K. Muchova vs A. Parks
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(18) F. Cerundolo vs D. Dzumhur
(Q) S. Hunter vs H. Baptiste
A. Potapova vs (28) E. Raducanu
(25) L. Tien vs A. Shevchenko
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) L. Cabrera / (WC) T. Preston vs X. Wang / S. Zheng
Y. Putintseva vs E. Jacquemot
K. Piter / J. Tjen vs (WC) D. Kasatkina / (WC) A. Rodionova
(14) R. Cash / (14) J. Tracy vs C. Frantzen / R. Haase
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Majchrzak vs F. Marozsan
P. Kudermetova vs (14) C. Tauson
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
(Q) M. Zheng vs (32) C. Moutet
A. Li vs M. Linette
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) Z. Sonmez vs A. Bondar
T. Etcheverry vs (Q) A. Fery
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs O. Gadecki / D. Krawczyk
E. Nava vs (26) C. Norrie
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Maria / S. Waltert vs M. Kozyreva / S. Santamaria
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs M. Kempen / A. Siskova
(WC) J. McCabe / (WC) L. Tu vs Z. Bergs / R. Collignon
Y. Xu / Z. Yang vs (A) A. Ruzic / (A) R. Zarazua
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Arribage / A. Olivetti vs A. Mannarino / F. Martin
L. Darderi / C. Garin vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs L. Noskova / R. Sramkova
S. Cirstea / A. Kalinskaya vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Pavlasek / J. Smith vs (WC) P. Harper / (WC) A. Walton
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs T. Babos / L. Fernandez
(WC) J. Duckworth / (WC) C. Hewitt vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
G. Olmos / A. Sutjiadi vs (WC) D. Aiava / (WC) M. Inglis
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs J. Schnaitter / M. Wallner
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova / M. Skoch vs (A) S. Bejlek / (A) L. Pigossi
(1) J. Cash / (1) L. Glasspool vs A. Behar / J. Vliegen
J. Shang / Z. Zhang vs M. Ebden / R. Ram
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(13) M. Gonzalez / (13) A. Molteni vs T. Machac / M. Vocel
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kessler / J. Pegula vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp vs (11) G. Andreozzi / (11) M. Guinard
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs I. Haverlag / S. Kartal
J. de Jong / S. Verbeek vs O. Luz / R. Matos
