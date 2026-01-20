Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 21 Gennaio. In campo Jasmine Paolini

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (Q) Z. Bai CHN
(1) C. Alcaraz ESP vs Y. Hanfmann GER
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Medjedovic SRB vs (6) A. de Minaur AUS
(29) I. Jovic USA vs (WC) P. Hon AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) J. Faria POR vs (13) A. Rublev RUS
(3) C. Gauff USA vs O. Danilovic SRB
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
M. Sakkari GRE vs (8) M. Andreeva RUS
(29) F. Tiafoe USA vs F. Comesana ARG

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (Q) L. Klimovicova POL
(11) D. Medvedev RUS vs Q. Halys FRA

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
E. Ruse ROU vs A. Tomljanovic AUS
(3) A. Zverev GER vs A. Muller FRA
(Ora italiana: 08:30 – locale: 18:30)

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson AUS vs (23) D. Shnaider RUS
R. Opelka USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP
(10) A. Bublik KAZ vs M. Fucsovics HUN
M. Frech POL vs (7) J. Paolini ITA

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(19) T. Paul USA vs T. Tirante ARG
(17) V. Mboko CAN vs C. McNally USA
(WC) J. Thompson AUS vs N. Borges POR
(19) K. Muchova CZE vs A. Parks USA

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(18) F. Cerundolo ARG vs D. Dzumhur BIH
(Q) S. Hunter AUS vs H. Baptiste USA
A. Potapova AUT vs (28) E. Raducanu GBR
(25) L. Tien USA vs A. Shevchenko KAZ

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs X. Wang CHN / S. Zheng CHN
Y. Putintseva KAZ vs E. Jacquemot FRA
K. Piter POL / J. Tjen INA vs (WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs C. Frantzen GER / R. Haase NED

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Majchrzak POL vs F. Marozsan HUN
P. Kudermetova UZB vs (14) C. Tauson DEN
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
(Q) M. Zheng USA vs (32) C. Moutet FRA
A. Li USA vs M. Linette POL

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) Z. Sonmez TUR vs A. Bondar HUN
T. Etcheverry ARG vs (Q) A. Fery GBR
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Gadecki AUS / D. Krawczyk USA
E. Nava USA vs (26) C. Norrie GBR

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Maria GER / S. Waltert SUI vs M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA
(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs M. Kempen BEL / A. Siskova CZE
(WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL
Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs (A) A. Ruzic CRO / (A) R. Zarazua MEX

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs A. Mannarino FRA / F. Martin FRA
L. Darderi ITA / C. Garin CHI vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO
(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK
S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya RUS vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS vs (WC) P. Harper AUS / (WC) A. Walton AUS
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs T. Babos HUN / L. Fernandez CAN
(WC) J. Duckworth AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE
G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA vs (WC) D. Aiava AUS / (WC) M. Inglis AUS
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (A) S. Bejlek CZE / (A) L. Pigossi BRA
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs A. Behar URU / J. Vliegen BEL
J. Shang CHN / Z. Zhang CHN vs M. Ebden AUS / R. Ram USA
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs T. Machac CZE / M. Vocel CZE

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kessler USA / J. Pegula USA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED vs (11) G. Andreozzi ARG / (11) M. Guinard FRA
(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs I. Haverlag NED / S. Kartal GBR
J. de Jong NED / S. Verbeek NED vs O. Luz BRA / R. Matos BRA

