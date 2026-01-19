Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

19/01/2026 23:18 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER
Il match deve ancora iniziare

Gastao Elias POR vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Maks Kasnikowski POL vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
August Holmgren DEN vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR / Tiago Torres POR vs Billy Harris GBR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno, cemento

Centre Court 1 – ore 10:00
Saba Purtseladze GEO vs Lloyd Harris RSA
Il match deve ancora iniziare

Michael Bassem Sobhy EGY vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Ergi Kirkin TUR vs Thijs Boogaard NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Lukas Neumayer AUT vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Michael Geerts BEL vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Marco Cecchinato ITA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Juan Estevez ARG (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Thiago Seyboth Wild BRA vs Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 15:00
Mateus Alves BRA vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Gabi Adrian Boitan ROU vs Andrea Collarini ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Hugo Dellien BOL / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 15:00
Alex Barrena ARG vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 1° Turno, cemento

04:00 Bailly G. A. 🇧🇪 – Rehberg M. H. 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare

04:00 Bar Biryukov P. 🌍 – Sun F. 🇨🇳

Il match deve ancora iniziare

04:00 Chung H. 🇰🇷 – Peniston R. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

04:00 Pavlovic L. 🇫🇷 – Gengel M. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

05:30 Crawford O. 🇬🇧 – Cinà F. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

05:30 Kwon S. 🇰🇷 – Zhou Y. 🇨🇳

Il match deve ancora iniziare

05:30 Sakellaridis S. 🇬🇷 – Ribecai M. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

05:30 Weber A. 🇫🇷 – Vu Ha Minh Duc 🇻🇳

Il match deve ancora iniziare

07:00 Blanch Dar. 🇺🇸 – Hsu Y. H. 🇹🇼

Il match deve ancora iniziare

07:00 Martin Tiffon P. 🇪🇸 – Simakin I. 🌍

Il match deve ancora iniziare

07:00 Watanuki Y. 🇯🇵 – Jasika O. 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

TAG: