Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Gastao Elias vs Mikhail Kukushkin (Non prima 15:00)
Henrique Rocha vs Leandro Riedi
Tiago Pereira vs Johannus Monday
Zsombor Piros vs Jan Choinski
Court 4 – ore 12:00
Maks Kasnikowski vs Jurij Rodionov
Mark Lajal vs Daniel Merida
Nicolas Mejia vs Zdenek Kolar
Calvin Hemery vs Francesco Passaro
Jerome Kym vs Denis Yevseyev
Court 6 – ore 12:00
August Holmgren vs Chris Rodesch
Petr Brunclik vs Henri Squire
Francisco Rocha / Tiago Torres vs Billy Harris / David Vega Hernandez
Daniil Glinka vs Gauthier Onclin
Alexis Galarneau vs Stefan Kozlov
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno, cemento
Centre Court 1 – ore 10:00
Saba Purtseladze vs Lloyd Harris
Michael Bassem Sobhy vs Sandro Kopp
Guy Den Ouden vs Edas Butvilas
Ergi Kirkin vs Thijs Boogaard
Court 2 – ore 10:00
Lukas Neumayer vs Dimitar Kuzmanov
Dmitry Popko vs Kimmer Coppejans
Lorenzo Giustino vs Geoffrey Blancaneaux
Maxim Mrva vs Radu Albot
Court 3 – ore 10:00
Michael Geerts vs Matteo Martineau
Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano
Maxwell Mckennon vs Rodrigo Pacheco Mendez
Duje Ajdukovic vs Svyatoslav Gulin
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Marco Cecchinato vs Adolfo Daniel Vallejo
Lautaro Midon vs Thiago Seyboth Wild
Eduardo Ribeiro vs Juan Estevez (Non prima 21:30)
Joao Lucas Reis Da Silva vs Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 23:30)
Alex Barrena / Thiago Seyboth Wild vs Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro
QUADRA 4 – ore 15:00
Mateus Alves vs Gonzalo Bueno
Stefan Palosi vs Murkel Dellien
Gabi Adrian Boitan vs Andrea Collarini (Non prima 20:00)
Nicolas Kicker vs Alvaro Guillen Meza
Gonzalo Bueno / Adolfo Daniel Vallejo vs Hugo Dellien / Murkel Dellien
QUADRA 3 – ore 15:00
Alex Barrena vs Gonzalo Villanueva
Juan Pablo Varillas vs Franco Agamenone
Guido Ivan Justo vs Juan Bautista Torres (Non prima 20:00)
Juan Manuel La Serna vs Daniel Dutra da Silva
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 1° Turno, cemento
04:00 Bailly G. A. 🇧🇪 – Rehberg M. H. 🇩🇪
04:00 Bar Biryukov P. 🌍 – Sun F. 🇨🇳
04:00 Chung H. 🇰🇷 – Peniston R. 🇬🇧
04:00 Pavlovic L. 🇫🇷 – Gengel M. 🇨🇿
05:30 Crawford O. 🇬🇧 – Cinà F. 🇮🇹
05:30 Kwon S. 🇰🇷 – Zhou Y. 🇨🇳
05:30 Sakellaridis S. 🇬🇷 – Ribecai M. 🇮🇹
05:30 Weber A. 🇫🇷 – Vu Ha Minh Duc 🇻🇳
07:00 Blanch Dar. 🇺🇸 – Hsu Y. H. 🇹🇼
07:00 Martin Tiffon P. 🇪🇸 – Simakin I. 🌍
07:00 Watanuki Y. 🇯🇵 – Jasika O. 🇦🇺
TAG: Circuito Challenger
