Australian Open, Musetti soffre ma passa: Collignon si ritira dopo quattro ore di battaglia

Primo turno complicato, sofferenza fisica e mentale, ma alla fine Lorenzo Musetti c’è. Il numero 5 del mondo supera l’ostacolo Raphael Collignon e approda al secondo turno degli Australian Open al termine di una battaglia durata 4 ore e 5 minuti. Il punteggio finale recita 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 con ritiro del belga per problemi fisici, ma il match aveva ormai preso una direzione chiara. Non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico quella di Lorenzo, che per i primi due set ha sofferto tremendamente il servizio potente e le accelerazioni di Collignon. Sotto di un set e un break nel secondo parziale, il carrarino ha saputo fare ciò che gli riesce meglio: soffrire, rimettere palla su palla, difendere, remare fino a conquistare un tie-break giocato con personalità che ha rappresentato la vera svolta del match.

La rimonta che cambia tutto

Da quel momento il pendolo è passato dalla parte di Musetti, che non ha mai smesso di lottare. Anche il terzo set, quello che di fatto ha deciso l’incontro, è stato una battaglia punto su punto. Ma Lorenzo ha finalmente trovato la chiave per leggere il servizio del belga, iniziando a rispondere anche ai missili oltre i 220 km/h e costringendo Collignon a giocare ben oltre il suo livello, consumando tutte le energie fisiche.

Meno falloso, con colpi più profondi e maggiore continuità, Musetti ha ritrovato piano piano il suo tennis. Collignon, dopo due interventi del fisioterapista per un problema alla coscia sinistra, non è più riuscito a tenere il ritmo del numero 5 del mondo e si è dovuto arrendere, anche se ormai l’inerzia dell’incontro aveva preso definitivamente la direzione dell’azzurro.

Una vittoria sofferta che rassicura sulla condizione atletica di Lorenzo, reduce da una seconda metà di stagione 2025 estremamente intensa e da un ritiro in esibizione contro Zverev poco prima del torneo. Certo, resta il rammarico per un approccio troppo attendista: Musetti deve trovare il modo di essere più aggressivo da subito e non perdersi in difesa lontano dalla linea di fondo. E comunque molti i lati positivi di questo primo turno. Musetti ha saputo soffrire senza uscire dalla partita: sotto di un set e in difficoltà, Lorenzo non ha mai staccato la spina. La lettura del servizio: dopo due set di apnea, Lorenzo ha iniziato a rispondere con più continuità anche sulle prime “missile”. La tenuta fisica: oltre tre ore sotto il sole australiano e partita lottata. Il dato migliore, oggi, è la solidità atletica. Ma il torneo è lungo, il primo match non è mai facile, e l’importante era passare. Musetti c’è, il cammino è appena iniziato.

La partita set per set

PRIMO SET – Qualche rimpianto per Musetti che entra in campo senza trovare il ritmo giusto. Deve difendere una palla break nel game d’apertura, ne guadagna una che Collignon annulla su un errore del toscano. Il belga tiene benissimo lo scambio da fondo e sul servizio è devastante: cinque ace e una media di 212 km/h. Non fa regali e costringe Lorenzo a cercare soluzioni difficili per vincere i punti. Il break arriva su una smorzata del carrarino riuscita male, poi tre missili di servizio e primo set in tasca per il belga. 6-4 che racconta di una partita che Lorenzo non ama: poco ritmo, difficoltà a far partire lo scambio, dall’altra parte un avversario solido che fa male con la battuta.

SECONDO SET – Quasi fotocopia della prima frazione. Musetti fatica a costruire il punto, i suoi colpi sembrano non creare problemi a Collignon. L’azzurro soffre ad ogni turno di servizio e subisce per primo il break. Ma qualcosa si muove: Lorenzo inizia a leggere il servizio del belga, arriva subito il controbreak e nonostante palle break da annullare praticamente ad ogni gioco Musetti si issa al tie-break. Nel momento decisivo il carrarino ritrova pesantezza nei colpi da fondo, Collignon regala un doppio fallo che si rivelerà determinante. Set a Musetti 7-6(3) che rimette in carreggiata una frazione che sembrava compromessa.

TERZO SET – Ancora battaglia. Musetti cede per primo il servizio ma piazza il controbreak immediato. Lorenzo deve conquistare ogni singolo punto con la fatica e l’umiltà del lottatore, ma il lavoro ai fianchi inizia a dare i suoi frutti. Collignon deve tenere un ritmo che va oltre le sue possibilità, accusa un dolore alla coscia sinistra e chiama due volte il fisioterapista. Musetti ha trovato la chiave in risposta e rimanda indietro anche le prime a 220 km/h. Ora è il belga a faticare nei turni di battuta. L’azzurro tiene gli scambi e sul 5-5 piazza il break decisivo, poi chiude a zero: 7-5.

QUARTO SET – Collignon non regge più fisicamente, gioca praticamente da fermo. Musetti strappa il break sul 2-2 e il belga alza bandiera bianca sul 3-2, costretto al ritiro.

I protagonisti

LORENZO MUSETTI – 23 anni (3 marzo 2002), numero 5 ATP (best ranking 5). Rovescio a una mano, dotato di un repertorio completo fatto di variazioni, smorzate, cambi ritmo e capacità di “girare” lo scambio con il dritto. In bacheca già due semifinali Slam (Wimbledon 2024 e Roland Garros 2025), è ormai stabilmente in primissima fascia. Arriva a Melbourne reduce da una seconda metà di stagione 2025 estremamente impegnativa, giocata quasi senza sosta nel tentativo di conquistare un posto alle Finals. Ha iniziato il 2026 con un’altra settimana intensa arrivando in finale a Hong Kong, ma il carico di lavoro sembra aver inciso: è stato costretto al ritiro in un’esibizione contro Zverev poco prima dello Slam australiano.

RAPHAEL COLLIGNON – 24 anni (13 gennaio 2002), numero 72 ATP (best ranking 72). Belga, 191 cm, Rovescio bimane, allenato da Steve Darcis. Giocatore in crescita con tennis moderno e diretto: servizio solido, accelerazioni aggressive, cerca di comandare appena ne ha la possibilità. Nel palmares quattro titoli Challenger: Lione e Sauerland nel 2024, Pau e Monza nel 2025.

Precedenti: nessuno. Primo confronto assoluto tra i due.

La cronaca punto per punto

1.set – Musetti al servizio. Prima a 202 km/h, Lorenzo muove il belga 30-15. Perlas e Tartarini nell’angolo di Musetti. Scappa il dritto a Musetti, 30-40 palla break per Collignon. Scambio durissimo, Lorenzo costringe Collignon all’errore. Parità. Grande recupero di Musetti che tiene la battuta 1-0. Si scambia, Musetti tiene la palla lunga e poi forza 0-15. Prima vincente 15 pari. Serve bene Collignon, che domina da fondo 1-1. Palla corta di Lorenzo 15-0. Servizio e dritto Musetti senza problemi 2-1. Solo prime, anche a 222 km/h per Collignon, gioco a zero 2-2. Gioco a zero anche per il n.5 del mondo 3-2. Ace per Collignon e doppio fallo subito dopo. Risponde bene Musetti 15-30. Ancora uno scambio pesante, esce il dritto di Musetti 30 pari. Splendido passante di rovescio di Lorenzo, 30-40 palla break. Trova il dritto in diagonale il belga parità. Grande prima a 224, Collignon tiene la battuta 3-3. Brutta smorzata di Musetti 15-30. Scambio sulla diagonale di rovescio Collignon mette fuori 30 pari. Doppio fallo, palla break Collignon. Tenta ancora la palla corta Musetti, il belga scatta e fa sua il punto. Break 3-4. Alto rendimento al servizio del belga (media della prima sopra i 210) che colleziona il secondo ace 40-0. Doppio fallo Musetti recupera 40-30. Smash vincente da fondo, break confermato 5-3. Musetti serve per restare nel set. A rete Lorenzo che pennella una splendida volée di rovescio. Aggressivo il toscano, gioco a zero 4-5. Collignon serve per il set. Ace. Prima a 226, ancora un ace e gioco a zero e primo set Collignon 6-4.

2.set – Serve per primo Musetti. A rete il carrarino, Collignon lo passa 0-30. Recupero splendido di Musetti che passa Collignon sceso a rete 15-30. Esce il rovescio dell’azzurro 15-40 due palle break. Numeri di Lorenzo che annulla la prima. Demi-volée fantastica sulla seconda. Parità. Dritto fuori, terza palla break. Regalo di Collignon, parità. Scambio lunghissimo, Musetti chiude con la palla corta. Entra la prima finalmente Musetti tiene il servizio 1-0. Trova qualche risposta Musetti, ma sta come al suo solito troppo lontano dalla riga di fondo. Collignon tiene il servizio 1-1. Turno di battuta complicato per Lorenzo falloso con il rovescio. Palla break. Errore di Collignon, parità. Regalo con il dritto di Musetti che cerca soluzioni complicate, palla break. Prima vincente, parità. Servizio e volée, Musetti riesce a tenere la battuta 2-1. Non controlla il back Musetti 0-15. Difficile giocare sulla prima di Collignon che chiude con lo smash da fondo. Gioco a zero 2-2. Impreciso con il dritto il toscano 0-15. Ancora un errore di dritto 0-30. Insiste con la palla corta Musetto, ma Collignon è velocissimo 0-40 tre palle break. Si scambia Collignon sbaglia per primo 15-40. Tenta ancora una smorzata che si spegne in rete, Lorenzo, arriva il break 2-3. Ottima risposta di dritto 0-15. Rovescio in rete del belga 0-30. Forza il dritto sulla risposta Lorenzo 15-30. Grande scambio che Musetti risolve con un vincente di dritto 15-40 due palle break. Sbaglia la volée Collignon, contro break 3-3. Gioco di servizio laborioso, ma senza palle break da difendere per Lorenzo 4-3. Inizia bene Musetti, 0-30. Doppio fallo, tre palle break per Musetti. Prima vincente, chiusura a rete e se ne vanno le prime due. Spinge con il dritto Lorenzo. Break 3-5. Musetti serve per il set. Insiste con la palla corta l’azzurro, Collignon è vigile 0-30. A rete il belga, 0-40, tre palle break. Dritto profondo sbaglia Collignon 15-40. Domina lo scambio Musetti 30-40. Attacca Collignon ed arriva il contro break 5-4. Sbaglia con il dritto in risposta Musetti 15-0. Oggi il dritto non gira, ancora un gratuito 30-0. Prima vincente 40-0. Si rifà sotto Musetti 30-40, ma ancora un gratuito e Collignon tiene il servizio 5-5. Troppo falloso Musetti 0-30. Gli da una mano Collignon che lo grazia mettendo fuori il passante di rovescio 30 pari. Scambio pesante, Lorenzo cerca la smorzata niente da fare, palla break. Servizio e dritto. Parità. Ancora una prima si salva Musetti che si assicura il tie-break 6-5. Collignon serve per restare nel set. Nessun problema per il belga, 6-6 si va al tie-break.

Tie break. Inizia bene Musetti che fa un miracolo con il back di rovescio 1-0. Ottimo passante 2-0 Musetti. Prima vincente del belga 2-1. Esce la risposta di Collignon 3-1. Impreciso con la palla corta Lorenzo 3-2. Rovescio fuori si cambia sul 3 pari. Doppio fallo del belga, nuovo mini break 4-3. Schiaffo al volo 5-3 Musetti. Ace 6-3, tre set point Musetti. Ottimo da fondo Lorenzo secondo set 7-6(3).

3 set – Al servizio Collignon. Si inizia a rivedere un Musetti aggressivo 40 pari, nonostante due ace del belga. Musetti è salito di livello, Collignon tiene il servizio, ma deve giocare dodici punti 1-0. Gioco a zero per Musetti 1-1. Gioco a zero anche per Collignon che mette a segno un ace ed improvvisa anche un’efficace palla corta 2-1. Grande prima di Musetti 30-15. Servizio e dritto bene Lorenzo 2-2. Ace Collignon 15-0. Ottima difesa della rete del belga 40-15 che resta avanti 3-2. Aggressivo in risposta Collignon che mette in difficoltà Lorenzo 0-40, tre palle break. Servizio vincente 15-40. Accelerazioni di dritto del belga, Musetti subisce arriva il break 2-4. Collignon sembra accusare qualche problema fisico ed accelera gli scambi. Ottimo back di Musetti 0-30. Sbaglia il dritto il belga tre palle break Musetti 0-40. Schiaffo al volo 15-40. Si ferma sul nastro la volée di Collignon, controbreak Musetti 4-3. Arriva il fisio per Collignon. Gioco a zero per Musetti che ritrova la palla corta vincente 4-4. Dritto vincente e smash di rimbalzo 30-0. Attacca in back Musetti 15-30. Due prime per Collignon che resta avanti 5-4. Ancora massaggio alla gamba sinistra per il belga. Cerca di accorciare gli scambi il belga, Musetti resta vigile e tiene il servizio 5-5. Si sposta male Collignon. A rete il belga, smash perfetto 30-0. Bene in risposta Musetti 14-30. Impreciso con il dritto Collignon 40 pari. Fermo sulle gambe il belga, rovescio in rete palla break. Risposta vincente arriva il break dodici punti giocati 5-6. Musetti serve per il set. Inizia bene Lorenzo 30-0 Fermo sulle gambe Collignon 40-0 tre set-point. Musetti chiude la terza frazione 7-5.

4 set – Collignon al servizio. Si muove male il n.72 del mondo ed arriva palla break per Musetti. Prima vincente, e finalmente dopo 10 punti giocati Collignon tiene il servizio 1-0. Quinto ace per Musetti 40-0. Sesto ace e gioco a zero 1-1. Spinge con il dritto Collignon 15-15. Ace 30-15. Risposta vincente 30 pari. Prima esterna 40-30 e gioco per il belga 2-1. Ace Musetti 15-0. Sesto ace nel set per Lorenzo gioco a zero 2-2. Spinge con il rovescio Musetti 0-15. Spara via il rovescio Collignon 0-30. Dritto vincente 0-40 tre palle break Musetti. Rovescio in rete. Break 3-2, Collignon abbandona

Enrico Milani

(5) L. Musetti vs R. Collignon

